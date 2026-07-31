Feiemaskin med oppsug KM 90/60 R G

KM 90/60 R G er en bensindrevet og kraftig sitte-på feiemaskin med oppsug konstruert for å være både kompakt og robust. Den imponerer spesielt ved rengjøring av utendørsområder.

Utstyrt med en kraftig bensinmotor og automatisk choker for optimal startrespons, gir vår KM 90/60 R G sitte-på feiemaskin med oppsug ideelle forhold for omfattende rengjøringsoppgaver utendørs. Det unike, automatiske og svært effektive rundfiltersystemet sikrer støvfritt arbeid og minimerer tap av sugeevne. Takket være EASY Operation-systemet og den kompakte konstruksjonen er maskinen enkel å betjene samtidig som den imponerer med smidig håndtering og høy manøvrerbarhet. Den praktiske oppsamlingsområdet og Home Base-tilbehørsettet gjør det også enkelt å frakte med seg ytterligere rengjøringsverktøy.

Egenskaper og fordeler
Feiemaskin med oppsug KM 90/60 R G: Robust, kompakt konstruksjon med oppsamlingsplass
Robust, kompakt konstruksjon med oppsamlingsplass
Bygget for å vare lenge, svært pålitelig. Sikkerhet og manøvrerbarhet. Tilleggskomponenter som ekstra beholder eller manuelt rengjøringsutstyr kan festes sikkert på maskinen, og tas med på rengjøringsrunden.
Feiemaskin med oppsug KM 90/60 R G: Brukervennlig EASY-Operation konsept
Brukervennlig EASY-Operation konsept
Logisk og tydelig. Enkel justering og personlig tilpassing.
Feiemaskin med oppsug KM 90/60 R G: Stort filterområde med automatisk filterrensesystem
Stort filterområde med automatisk filterrensesystem
Filteret rengjøres automatisk når maskinen skrus av - for kontinuerlig feiing med lav støvutvikling i lengre perioder. Filterrens kan også utføres manuelt. Filterbytte uten bruk av verktøy.
Home Base for større fleksibilitet
  • Ulike praktiske tilkoblinger for annet tilbehør.
  • Enkelt å ta med f.eks. en søppelplukker, børste eller ekstra beholder.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Fremdrift Firetakstsmotor
Motoreffekt (kW) 6,6
Driftstype Bensin
Maks. flatekapasitet (m²/t) 7200
Maks. områdeytelse med 2 sidebørster (m²/t) 9200
Arbeidsbredde (mm) 615
Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm) 900
Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm) 1150
Avfallsbeholder (l) 60
Stigningskapasitet (%) 18
Kjørehastighet (km/t) 8
Filterflate (m²) 4
Vekt (med tilbehør) (kg) 265
Vekt, klar til bruk (kg) 265
Vekt inkludert emballasje (kg) 266
Mål (L x B x H) (mm) 1695 x 1060 x 1260

Scope of supply

  • Rundfilter i polyester

Utstyr

  • Manuelt filterrengjøringssystem
  • Automatisk filterrengjøring
  • Svevende børste
  • Justerbar sugekraft
  • Grovsmussklaff
  • Overkastprinsipp
  • Drift forover
  • Drift bakover
  • Vakuum
  • Utendørs bruk
  • Driftstimeteller
  • Feiefunksjonen kan skrus av
  • Luftstyrt sidebørste
  • Home Base festeanordning
Feiemaskin med oppsug KM 90/60 R G
Feiemaskin med oppsug KM 90/60 R G

Videoer

Bruksområder
  • Logistikksentre
  • Parkeringshus med flere etasjer
  • Lagerbygg og annen innendørs bruk
  • Hotell og hotellkompleks
  • Produksjonslokaler
  • Mindre parker og parkeringsplasser
Tilbehør