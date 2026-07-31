Utstyrt med en kraftig bensinmotor og automatisk choker for optimal startrespons, gir vår KM 90/60 R G sitte-på feiemaskin med oppsug ideelle forhold for omfattende rengjøringsoppgaver utendørs. Det unike, automatiske og svært effektive rundfiltersystemet sikrer støvfritt arbeid og minimerer tap av sugeevne. Takket være EASY Operation-systemet og den kompakte konstruksjonen er maskinen enkel å betjene samtidig som den imponerer med smidig håndtering og høy manøvrerbarhet. Den praktiske oppsamlingsområdet og Home Base-tilbehørsettet gjør det også enkelt å frakte med seg ytterligere rengjøringsverktøy.