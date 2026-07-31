Feiemaskin med oppsug KM 90/60 R G
KM 90/60 R G er en bensindrevet og kraftig sitte-på feiemaskin med oppsug konstruert for å være både kompakt og robust. Den imponerer spesielt ved rengjøring av utendørsområder.
Utstyrt med en kraftig bensinmotor og automatisk choker for optimal startrespons, gir vår KM 90/60 R G sitte-på feiemaskin med oppsug ideelle forhold for omfattende rengjøringsoppgaver utendørs. Det unike, automatiske og svært effektive rundfiltersystemet sikrer støvfritt arbeid og minimerer tap av sugeevne. Takket være EASY Operation-systemet og den kompakte konstruksjonen er maskinen enkel å betjene samtidig som den imponerer med smidig håndtering og høy manøvrerbarhet. Den praktiske oppsamlingsområdet og Home Base-tilbehørsettet gjør det også enkelt å frakte med seg ytterligere rengjøringsverktøy.
Egenskaper og fordeler
Robust, kompakt konstruksjon med oppsamlingsplassBygget for å vare lenge, svært pålitelig. Sikkerhet og manøvrerbarhet. Tilleggskomponenter som ekstra beholder eller manuelt rengjøringsutstyr kan festes sikkert på maskinen, og tas med på rengjøringsrunden.
Brukervennlig EASY-Operation konseptLogisk og tydelig. Enkel justering og personlig tilpassing.
Stort filterområde med automatisk filterrensesystemFilteret rengjøres automatisk når maskinen skrus av - for kontinuerlig feiing med lav støvutvikling i lengre perioder. Filterrens kan også utføres manuelt. Filterbytte uten bruk av verktøy.
Home Base for større fleksibilitet
- Ulike praktiske tilkoblinger for annet tilbehør.
- Enkelt å ta med f.eks. en søppelplukker, børste eller ekstra beholder.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Fremdrift
|Firetakstsmotor
|Motoreffekt (kW)
|6,6
|Driftstype
|Bensin
|Maks. flatekapasitet (m²/t)
|7200
|Maks. områdeytelse med 2 sidebørster (m²/t)
|9200
|Arbeidsbredde (mm)
|615
|Arbeidsbredde med 1 sidebørste (mm)
|900
|Arbeidsbredde med 2 sidebørster (mm)
|1150
|Avfallsbeholder (l)
|60
|Stigningskapasitet (%)
|18
|Kjørehastighet (km/t)
|8
|Filterflate (m²)
|4
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|265
|Vekt, klar til bruk (kg)
|265
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|266
|Mål (L x B x H) (mm)
|1695 x 1060 x 1260
Scope of supply
- Rundfilter i polyester
Utstyr
- Manuelt filterrengjøringssystem
- Automatisk filterrengjøring
- Svevende børste
- Justerbar sugekraft
- Grovsmussklaff
- Overkastprinsipp
- Drift forover
- Drift bakover
- Vakuum
- Utendørs bruk
- Driftstimeteller
- Feiefunksjonen kan skrus av
- Luftstyrt sidebørste
- Home Base festeanordning
Videoer
Bruksområder
- Logistikksentre
- Parkeringshus med flere etasjer
- Lagerbygg og annen innendørs bruk
- Hotell og hotellkompleks
- Produksjonslokaler
- Mindre parker og parkeringsplasser