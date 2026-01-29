Skuremaskin BDS 43/150 C Classic
BDS 43/150 C Classic er en svært robust singledisk maskin for en rekke bruksområder i rengjøring av gulv. Kommer med vedlikeholdsfritt planetgir og kraftig 1500 watt motor.
Vår svært robuste singlediskmaskin BDS 43/150 C Classic overbeviser med et utmerket pris-ytelsesforhold og enorm allsidighet når det gjelder grundig rengjøring av gulv. Med sin kraftige 1500 watt motor er den egnet for harde og elastiske gulv og tekstilbelegg samt til pussing av slitte parkettgulv. Arbeidsbredden på 430 millimeter gjør den ideell for de fleste bruksområder innen rengjøring av bygninger, mens det vedlikeholdsfrie planetgiret av slitesterke metallgir gir en lang levetid og betydelig lavere slitasje- og vedlikeholdskostnader sammenlignet med en remdrift. En padholder er inkludert i leveringen.
Egenskaper og fordeler
Kraftig motorSvært robust og slitesterk design. Kraftig for flere oppgaver. Lave drifts- og servicekostnader.
Robust planetgir.Laget av slitesterke metallhjul. Reduserte slitasje- og vedlikeholdskostnader sammenlignet med belteutstyr. Høyere dreiemoment enn et vanlig belteutstyr. Stille, holdbare og vedlikeholdsfrie.
Enkel å brukePraktisk og enkel håndtering. Stabil og stillegående drift.
Ekstra stikkontakt
- Sugeenhet kan tilkobles for å redusere støvutslipp
- Øker rengjøringsytelsen.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Driftstype
|Nettdrift
|Arbeidsbredde for børste (mm)
|430
|Arbeidshøyde (mm)
|90
|Børstehastighet (rpm)
|150
|Børstetrykk (kg)
|43
|Lydnivå (dB)
|66
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50
|Farge
|antrasitt
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|44,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|940 x 430 x 1105
Scope of supply
- Padholder
Utstyr
- Ekstra tank: 10 l
- Nettdrift
Bruksområder
- Perfekt for bygningsvedlikehold eller for offentlige bygninger og kontorområder.
- Til grundig rengjøring av alle gulv, fra harde tregulv til tepper
Tilbehør
Rengjøringsmidler
Finn reservedeler
Finn reservedeler til din Kärcher rengjøringsmaskin. Klikk på "Finn reservedeler" for å komme til deletegningen. Kjøp gjøres via reservedeler.no
Du kan lese mer om reservedeler på denne siden.