Vår svært robuste singlediskmaskin BDS 43/150 C Classic overbeviser med et utmerket pris-ytelsesforhold og enorm allsidighet når det gjelder grundig rengjøring av gulv. Med sin kraftige 1500 watt motor er den egnet for harde og elastiske gulv og tekstilbelegg samt til pussing av slitte parkettgulv. Arbeidsbredden på 430 millimeter gjør den ideell for de fleste bruksområder innen rengjøring av bygninger, mens det vedlikeholdsfrie planetgiret av slitesterke metallgir gir en lang levetid og betydelig lavere slitasje- og vedlikeholdskostnader sammenlignet med en remdrift. En padholder er inkludert i leveringen.