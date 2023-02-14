Gå-bak gulvvaskemaskin B 50 W

Neste generasjon innen rengjøring av gulv

Gå-bak gulvvaskemaskinen B 50 W, er det ideelle valget for rask og effektiv rengjøring av gulv. Den erstatter forgjengeren, B 40 W, og har den nyeste teknologien innen rengjøring i pålitelig kvalitet fra Kärcher. B 50 W setter en ny standard med det nye designet og nye batterier som sikrer upåklagelige rengjøringsresultater for et areal på opptil 3600 kvadratmeter. Maskinen kan drives med gel-/AGM-batterier eller litiumionbatterer, etter eget valg. Den økte arbeidsbredden på opptil 60 centimeter for D 60-børstehodet betyr at maskinen leverer konsistent gode resultater, selv ved høye hastigheter.

Rengjøring i stillhet: B 50 W er den perfekte kompanjongen for proffene. Gulvene blir rene på et blunk. Enkel å betjene. Stillegående og effektiv.

Gulvvaskemaskinen er laget av slitesterke materialer og har et høyt kontakttrykk som sørger for de beste rengjøringsresultatene. Nalen og de tre børstehodene som følger med, er laget av støpt aluminium og er klare til å håndtere de vanskeligste utfordringene. Den avrundede formen til nalen garanterer pålitelig oppsuging selv på teksturerte overflater og i kurver. Dette både reduserer risikoen for at noen sklir og sørger for at behovet for etterarbeid er svært lite.

Gulvvask på den enkle måten

Betjeningen av gulvvaskemaskinen er intuitivt og selvforklarende. Takket være EASY Operation-knappen er det svært enkelt å starte og betjene gulvvaskemaskinen – dette sparer både tid og plunder i rengjøringsprosessen. Risikoen for feilbetjening er svært liten, og det er ikke behov for tidskrevende opplæring.

Det ergonomiske designet gjør at gulvvaskemaskinen kan benyttes av brukere med forskjellige høyder – uten kompliserte justeringer. Maskinen er komfortabel og enkel å bruke, og dette reduserer den fysiske belastningen på brukeren.