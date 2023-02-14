Gå-bak gulvvaskemaskin B 50 W
Samme høye kvalitet, ny teknologi.
Rengjør gulvene enkelt og effektivt med Med gå-bak gulvvaskemaskinen B 50 W. Den er tilgjengelig med litiumionbatterier, hastighetsregulert vanndosering, og med aggregat enten for valsebørste eller diskbørste. Dette er gulvvaskemaskinen du trenger for perfekt rengjorte gulvarealer opptil 3600 m². Praktisk utrustet med blybatterier eller litiumionbatterier etter eget valg, til rask og effektiv dyptgående rengjøring eller vedlikeholdsrengjøring. Enkel håndtering, ergonomisk design, stort bruksområde og informasjon tilgjengelig via app på smarttelefon. I tillegg har den robust børstehode og nal laget av støpt aluminium.
Neste generasjon innen rengjøring av gulv
Gå-bak gulvvaskemaskinen B 50 W, er det ideelle valget for rask og effektiv rengjøring av gulv. Den erstatter forgjengeren, B 40 W, og har den nyeste teknologien innen rengjøring i pålitelig kvalitet fra Kärcher. B 50 W setter en ny standard med det nye designet og nye batterier som sikrer upåklagelige rengjøringsresultater for et areal på opptil 3600 kvadratmeter. Maskinen kan drives med gel-/AGM-batterier eller litiumionbatterer, etter eget valg. Den økte arbeidsbredden på opptil 60 centimeter for D 60-børstehodet betyr at maskinen leverer konsistent gode resultater, selv ved høye hastigheter.
Rengjøring i stillhet: B 50 W er den perfekte kompanjongen for proffene. Gulvene blir rene på et blunk. Enkel å betjene. Stillegående og effektiv.
Gulvvaskemaskinen er laget av slitesterke materialer og har et høyt kontakttrykk som sørger for de beste rengjøringsresultatene. Nalen og de tre børstehodene som følger med, er laget av støpt aluminium og er klare til å håndtere de vanskeligste utfordringene. Den avrundede formen til nalen garanterer pålitelig oppsuging selv på teksturerte overflater og i kurver. Dette både reduserer risikoen for at noen sklir og sørger for at behovet for etterarbeid er svært lite.
Gulvvask på den enkle måten
Betjeningen av gulvvaskemaskinen er intuitivt og selvforklarende. Takket være EASY Operation-knappen er det svært enkelt å starte og betjene gulvvaskemaskinen – dette sparer både tid og plunder i rengjøringsprosessen. Risikoen for feilbetjening er svært liten, og det er ikke behov for tidskrevende opplæring.
Det ergonomiske designet gjør at gulvvaskemaskinen kan benyttes av brukere med forskjellige høyder – uten kompliserte justeringer. Maskinen er komfortabel og enkel å bruke, og dette reduserer den fysiske belastningen på brukeren.
Oversikt over noen av maskinens hovedegenskaper
- Egnet for harde og halvharde gulvtyper
- Velg mellom tre børstehoder av aluminium: D51, D60 og R55
- Avrundet nal av aluminium
- Enkel å betjene med EASY!Operation-knapp
- Intuitivt og ergonomisk design
- Bluetooth-tilkobling for ekstra funksjoner via smarttelefon
- Tilgjengelig med litiumionbatteri (også tilgjengelig med hurtiglader) eller vedlikeholdsfrie gel-/AGM-batterier
- DOSE: automatisk dosering av rengjøringsmiddel for å redusere ressursforbruken
- Hastighetsregulert vanndosering
- Auto Fill: automatisk påfylling av rentvann
- Auto Rinse: automatisk rengjøring av skittenvannstanken
- Høyt kontakttrykk for optimale rengjøringsresultater
- Tankstørrelse på 50 l
Rengjøring – på en ny måte
Fremtidens rengjøring
B 50 W kan når som helst koble til smarttelefonappen «Kärcher Machine Connect» via Bluetooth. Det brede tilbudet av digitale funksjoner inkluderer KIK-justeringer, administrasjon av rengjøringsparametere, tilgang til maskindata som gjenværende kjøretid, batteristatus, feilmeldinger, nyttige videoer og andre praktiske funksjoner.
Børster eller valser? Du velger selv
Hver rengjøringsjobb har sine egne utfordringer. Med B 50 W er du alltid godt utrustet og klar til innsats, uansett hvilken oppgave du skal løse. Gulvvaskemaskinen er tilgjengelig i forskjellige konfigurasjoner. For å imøtekomme individuelle behov kan den utstyres med valsebørste eller diskbørste (padholder og pad) med tre forskjellige hoder å velge mellom: D51, D60 og R55. Den effektive turbinen er innebygget og har en luftstrøm som er designet for å gjøre maskinen stillegående, slik at den også kan brukes til rengjøring om dagen.
Riktig batteri – uten kompromisser
B 50 W kan drives med vedlikeholdsfrie gel-/AGM-batterier, eller den kan drives med litiumionbatterier på 80 Ah som et alternativ. For litiumionbatteriet finnes det også en praktisk hurtiglader som lader batteriet to timer.
Ergonomisk dosering for kostnadseffektiv rengjøring
Noen modeller leveres med ECO!Flow-systemet som porsjonerer rengjøringsmiddelet i henhold til maskinens hastighet. Dette sørger for jevn fordeling over gulvet ved at samme mengde rengjøringsmiddel blir påført for hver kvadratmeter. Dette gir et best mulig rengjøringsresultat. Dermed blir det også umulig å påføre for mye rengjøringsmiddel, noe som sparer ressurser og hindrer overforbruk av vann. I tillegg kan den hendige Machine Connect-appen blant annet brukes til å holde oversikt over vannmengden i rentvannstanken i sanntid.
Takler alle gulvoverflater
Gulvvaskemaskinen du går bak, kan brukes der det er gulv som må rengjøres. B 50 W rengjør alle middels store arealer, enten de har harde eller halvharde gulvbelegg. Avhengig av hvilket børstehode som brukes er maskinen perfekt for både dyptgående rengjøring og vedlikeholdsrengjøring for alle gulv som trenger rask og effektiv rengjøring. Selv på vanskelig underlag som teksturerte gulv eller i trange kurver, leverer den topp ytelse.
Ingenting er umulig. Maskinen rengjør harde gulv (f.eks. keramikk, porselen, betong) og steingulv (f.eks. marmor, terrazzo, granitt, kalkstein) like effektivt som den rengjør halvharde gulv (som vinyl, PVC, linoleum, epoksyresin osv.).