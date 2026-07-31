Stasjonær høytrykksvasker HDC Advanced
Den perfekte løsningen for regelmessig eller hyppig rengjøring i forskjellige områder. For samtidig bruk av 2 til 12 uttakspunkt.
Serien til Kärcher består av tre modeller – Classic, Standard og Advanced. Disse enhetene kan konfigureres for å oppfylle kundens krav takket være allsidigheten til grunnenhetene og det store utvalget av tilbehør som er tilgjengelig. Det innovative ingeniørarbeidet og de sofistikerte egenskapene til HDC-enhetene fra Kärcher, har mange fordeler. Karakteristiske trekk ved HDC-serien er maksimal ytelse kombinert med brukervennlighet, lang holdbarhet og høy sikkerhet. Uansett hvilke krav du har til høytrykksrengjøring vil Kärcher gjerne gi deg råd og veiledning når du skal planlegge det stasjonære systemet ditt.
Egenskaper og fordeler
Robust og lang levetid
- Robust veivakselpumpe med topplokk av messing og materialer av høy kvalitet, sørger for en lang levetid.
God fleksibilitet
- Ytterligere tilbehørsdeler eller utstyr kan påmonteres.
- Kan tilpasses individuelle rengjøringsbehov.
- Klar med et tastetrykk, uten klargjøringstider eller transport av mobile maskiner.
Høy maskinsikkerhet
- Lekkasjebeskyttelse og myk start.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Trykk (bar/mPa)
|100 / 10 - 10
|Gjennomstrømning (l/t)
|700 / 12000
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 85
|Starting av motor
|Soft start
|Antall pumper (Stk)
|2 - 4
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Mål (L x B x H) (mm)
|1150 x 750 x 1840
Utstyr
- Servokontroll
- Automatisk stopp
Bruksområder
- Ideell for rengjøring innen næringsmiddelindustrien
- Landbruk
- Stall og fjøs
- Perfekt for rengjøring av kjøretøy i bygg-og anleggsbransjen, transportsektoren og industrivirksomhet
- Kjøretøy- og maskinrengjøring innen bilindustrien, industrien og landbruksområdet
- Offentlig sektor
- For rengjøring av beholdere/avsetning i næringsmiddel- og kosmetikkindustrien samt kjemiske industrier