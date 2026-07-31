Serien til Kärcher består av tre modeller – Classic, Standard og Advanced. Disse enhetene kan konfigureres for å oppfylle kundens krav takket være allsidigheten til grunnenhetene og det store utvalget av tilbehør som er tilgjengelig. Det innovative ingeniørarbeidet og de sofistikerte egenskapene til HDC-enhetene fra Kärcher, har mange fordeler. Karakteristiske trekk ved HDC-serien er maksimal ytelse kombinert med brukervennlighet, lang holdbarhet og høy sikkerhet. Uansett hvilke krav du har til høytrykksrengjøring vil Kärcher gjerne gi deg råd og veiledning når du skal planlegge det stasjonære systemet ditt.