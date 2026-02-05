HDC Classic er en stasjonær, industriell høytrykksvasker. Opptil 3 operatører kan arbeide samtidig med forskjellige bruksområder (brukssteder) med enheten og den tilgjengelige vannmengden på 2000 l/t. Det nødvendige arbeidstrykket er justerbart, og enheter kan velges med maks. 80 bar eller maks 160 bar. HDC Classic leveres som standard med lagertanker og flottørventil, beskyttelse mot tørrgang, overvåkning av vanntemperatur ved inngangen, oppdagelse av lekkasje, motorvernbryter og viklingsvern for motoren til høytrykkspumpen, måling av driftstimer og visning av feilmeldinger. Inngangstemperaturen er 60 °C. En avansert trykkpumpe kan installeres som et alternativ for maksimal inngangstemperatur på 85 °C. Bruksområder er blant annet industrien, landbruk og offentlige tjenester. Rammer og kabinetter i rustfritt stål og pulverlakkert stål er tilgjengelig som tilvalg. Den industrielle veivakselpumpen, pumpehodet av messing og den 4-polede elektriske motoren med lav hastighet (1450 o/min) er svært slitesterke og egner seg for industrielle bruksområder.