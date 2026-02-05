Stasjonær høytrykksvasker HDC Classic
Den perfekte løsningen for regelmessig eller hyppig rengjøring på ulike områder. For samtidig bruk av 2 til 3 uttakspunkt.
HDC Classic er en stasjonær, industriell høytrykksvasker. Opptil 3 operatører kan arbeide samtidig med forskjellige bruksområder (brukssteder) med enheten og den tilgjengelige vannmengden på 2000 l/t. Det nødvendige arbeidstrykket er justerbart, og enheter kan velges med maks. 80 bar eller maks 160 bar. HDC Classic leveres som standard med lagertanker og flottørventil, beskyttelse mot tørrgang, overvåkning av vanntemperatur ved inngangen, oppdagelse av lekkasje, motorvernbryter og viklingsvern for motoren til høytrykkspumpen, måling av driftstimer og visning av feilmeldinger. Inngangstemperaturen er 60 °C. En avansert trykkpumpe kan installeres som et alternativ for maksimal inngangstemperatur på 85 °C. Bruksområder er blant annet industrien, landbruk og offentlige tjenester. Rammer og kabinetter i rustfritt stål og pulverlakkert stål er tilgjengelig som tilvalg. Den industrielle veivakselpumpen, pumpehodet av messing og den 4-polede elektriske motoren med lav hastighet (1450 o/min) er svært slitesterke og egner seg for industrielle bruksområder.
Egenskaper og fordeler
Holdbar og solid utførelse
- Robust maskin som også er egnet til tunge jobber.
- Robust veivakselpumpe med topplokk av messing og materialer av høy kvalitet, sørger for en lang levetid.
- Fire-polet, lavhastighets luftkjølt elektrisk motor.
Høy maskinsikkerhet
- Vanntank med flottørventil og tørrkjøringsbeskyttelse.
- Praktisk feilvisning informerer brukerne umiddelbart og sparer tid.
Permanent installasjon uten risiko: Ingen forurensning eller løse slanger
- Med beskyttelse mot vannmangel og temperaturovervåking av motorer og vann.
- Lekkasjebeskyttelse og myk start.
- Automatisk avslutning hvis minimumsmengden ikke nås under vanntømming.
Individuelt konfigurerbare enheter
- Ramme og/eller deksel i rustfritt stål er tilgjengelig som et alternativ.
God fleksibilitet
- Avansert trykkpumpe for inngående temperatur opptil 85 °C (standard 60 °C) og 80/160 bar trykk
- Ramme og deksel i rustfritt stål (pulverlakkert stål som standard).
- Enheter for 60 Hz (f.eks. 380–480 V, 690 V / 60 Hz) på forespørsel.
Er raskt klar for bruk
- Ytterligere tilbehørsdeler eller utstyr kan påmonteres.
- Kan tilpasses individuelle rengjøringsbehov.
- Kan brukes av to personer samtidig.
- Klar med et tastetrykk, uten klargjøringstider eller transport av mobile maskiner.
- Pumpen starter så fort høytrykkspistolen aktiveres, og gir praktiske arbeidsforhold fra alle tilførselspunkter.
- For rask rengjøring på forskjellige steder.
Robust design for tøffe arbeidsforhold
- Beregnet for daglig bruk.
- Kan brukes under tøffe arbeidsforhold.
- Lenge levetid, mindre vedlikehold og lavere kostnader. Ideell for bruk i industrien.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Trykk (bar/mPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Gjennomstrømning (l/t)
|700 / 2000
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 85
|Starting av motor
|Soft start
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Mål (L x B x H) (mm)
|860 x 595 x 580
Utstyr
- Oljepinne
- Oljenivåmåler
- 4-polet motor (saktegående enhet)
- Luftkjølt motor
- Veivakselpumpe med keramiske stempler
- Tørrkjøringsbeskyttelse
- Lagertankmed flotørventil
- Driftstimeteller
- Servokontroll
- Automatisk stopp
Bruksområder
- Ideell for rengjøring innen næringsmiddelindustrien
- Landbruk
- Stall og fjøs
- Perfekt for rengjøring av kjøretøy i bygg-og anleggsbransjen, transportsektoren og industrivirksomhet
- Kjøretøy- og maskinrengjøring innen bil-, industri- og landbrukssektoren
- Offentlig sektor
- For rengjøring av beholdere/avsetning i næringsmiddel- og kosmetikkindustrien samt kjemiske industrier