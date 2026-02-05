Stasjonær høytrykksvasker HDC Standard
Industriell bruk og kraftig ytelse. Den stasjonære høytrykksmaskinen er egnet for maks. 8 brukere. Kan justeres til 4000, 6000 eller 8000 l/t og et driftstrykk på 80 eller 160 bar.
Den justerbare, stasjonære høytrykksvaskeren, HDC Standard, er tilgjengelig for følgende ytelsesklasser: 4000 l/t (2 x 2000 l/t pumpeenheter), 6000 l/l (3 x 2000 l/t pumpeenheter) og 8000 l/t (4 x 2000 l/t pumpeenheter). Et driftstrykk mellom 80 og 160 bar er også mulig. Andre egenskaper inkluderer inngående vanntemperatur på opptil 85 °C (opptil 60 °C som standard), stålramme eller valgfri rustfri stålramme, luftkjølt, 4-polet motor med lav hastighet, robust veivakselpumper med sylinderhode i messing og trykktank med integrert flottørtank og filter i vanninntaket, måler for driftstimer, visning av feilmeldinger og driftsparametre. Systemet, pumper og motorer slås på og av automatisk. Andre sikkerhetsegenskaper er beskyttelse mot tørrgang, overvåkning av inngående vanntemperatur, motorer med viklingsvern og motorvernbryter, overflytventil og trykksensor, sikkerhetsventil og trykktank på hver pumpe, og oppdagelse av lekkasje. Enhetene er også tilgjengelig for 60 hertz på forespørsel.
Egenskaper og fordeler
Veivakselpumper med topplokk av messing og premium materialer
- Kontrollen skrur av og på andre pumper igjen, uavhengig av nødvendig vannmengde.
- Automatisk pumpestart med hver vanntømming, uten ytterligere opplåsning
- Konsistent driftstid for alle pumpeaggregater takket være påfølgende utveksling.
Enheten kan brukes av opptil åtte personer samtidig
- Klar med et tastetrykk, uten klargjøringstider eller transport av mobile maskiner.
- Pumpen starter så fort høytrykkspistolen aktiveres, og gir praktiske arbeidsforhold fra alle tilførselspunkter.
- For rask rengjøring på forskjellige steder.
God fleksibilitet
- Den tilgjengelige vannmengden kan brukes etter behov.
- Egner seg også for innvendig rengjøring av mellomstore til store beholdere.
Med beskyttelse mot vannmangel og temperaturovervåking av motorer og vann
Høy maskinsikkerhet
- Måling av driftstimer og skjermvisning viser når pumpen skal vedlikeholdes.
- Lekkasjebeskyttelse og myk start.
Er raskt klar for bruk
- 4-polet lavhastighets elektriske motorer med mykstart garanterer lang levetid.
Ramme og/eller deksel i rustfritt stål er tilgjengelig som et alternativ
- Permanent installasjon uten risiko: Ingen forurensning eller løse slanger
Avansert trykkpumpe for inngående temperatur opptil 85 °C (standard 60 °C) og 80/160 bar trykk
Smart pumpekontroll
- Mulighet for ramme/deksel i rustfritt stål (pulverlakkert stål som standard).
- Enheter for 60 Hz (f.eks. 380–480 V, 690 V / 60 Hz) tilgjengelig på forespørsel.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Trykk (bar/mPa)
|80 / 160 / 8 / 16 / 16
|Gjennomstrømning (l/t)
|700 / 8000
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 85
|Starting av motor
|Soft start
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Mål (L x B x H) (mm)
|1150 x 750 x 1840
Utstyr
- Oljepinne
- Oljenivåmåler
- 4-polet motor (saktegående enhet)
- Luftkjølt motor
- Veivakselpumpe med keramiske stempler
- Tørrkjøringsbeskyttelse
- Lagertankmed flotørventil
- Driftstimeteller
- Servokontroll
- Automatisk stopp
Bruksområder
- Ideell for rengjøring innen næringsmiddelindustrien
- Landbruk
- Stall og fjøs
- Perfekt for rengjøring av kjøretøy i bygg-og anleggsbransjen, transportsektoren og industrivirksomhet
- Kjøretøy- og maskinrengjøring innen bilindustrien, industrien og landbruksområdet
- Offentlig sektor
- For rengjøring av beholdere/avsetning i næringsmiddel- og kosmetikkindustrien samt kjemiske industrier