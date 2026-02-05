Den justerbare, stasjonære høytrykksvaskeren, HDC Standard, er tilgjengelig for følgende ytelsesklasser: 4000 l/t (2 x 2000 l/t pumpeenheter), 6000 l/l (3 x 2000 l/t pumpeenheter) og 8000 l/t (4 x 2000 l/t pumpeenheter). Et driftstrykk mellom 80 og 160 bar er også mulig. Andre egenskaper inkluderer inngående vanntemperatur på opptil 85 °C (opptil 60 °C som standard), stålramme eller valgfri rustfri stålramme, luftkjølt, 4-polet motor med lav hastighet, robust veivakselpumper med sylinderhode i messing og trykktank med integrert flottørtank og filter i vanninntaket, måler for driftstimer, visning av feilmeldinger og driftsparametre. Systemet, pumper og motorer slås på og av automatisk. Andre sikkerhetsegenskaper er beskyttelse mot tørrgang, overvåkning av inngående vanntemperatur, motorer med viklingsvern og motorvernbryter, overflytventil og trykksensor, sikkerhetsventil og trykktank på hver pumpe, og oppdagelse av lekkasje. Enhetene er også tilgjengelig for 60 hertz på forespørsel.