Ultrahøytrykksvasker HD 18/50-4 Cage Advanced
HD 18/50-4 Cage Advanced er den kraftigste maskinene i UHP-kompaktklassen. Maskinen har automatisk trykkavlastningsventil, maksimal fleksibilitet og mange forskjellige bruksområder.
Høytrykksvaskeren HD 18/50-4 Cage Advanced, fra UHP-kompaktklassen, byr på svært høy ytelse og praktisk utstyr. Dette er en allsidig maskin for universelle bruksområder i industrien, byggebransjen og transportsektoren. Med et arbeidstrykk på 500 bar, vannvolum på 30 l/min og en rengjøringseffekt på opptil 30 kW, kan selv store mengder smuss og gjenstridig skitt fjernes på en pålitelig måte. Den automatiske trykkavlastningsventilen sørger for praktisk og enkel håndtering. Ventilen reduserer trykket i slangen, slik at den er fleksibel når høytrykkspistolen er aktiv. I tillegg til dette økes trykket sakte når høytrykkspistolen aktiveres. Dette sørger for at ikke brukeren opplever kraftige støt. HD 18/50-4 er en av de letteste høytrykksvaskerne i klassen, og imponerer også med maksimal fleksibilitet og mobilitet. Den robuste og mobile «bur»-maskinen har fire store hjul, en krok for løfting med kran i ulendt terreng, og kan også settes på plass med en gaffeltruck. Den intuitive dreiebryteren gjør det i tillegg svært enkelt å bruke maskinen.
Egenskaper og fordeler
Trykkavlastningsventil
- Trykkavlastningsventilen reduserer trykket i slangen, slik at den forblir fleksibel når høytrykkspistolen er lukket.
- Forhindrer plutselig rekyl for brukeren, fordi trykket bygges opp sakte når høytrykkspistolen aktiveres.
- Betydelig forbedring i håndteringen gjør det for eksempel enklere å bytte mellom arbeidsområder.
Utmerket mobilitet
- Store hjul, samt optimalt tyngdepunkt sikrer høy grad av mobilitet for maskinen – til tross for størrelsen.
- En praktisk krankrok gjør transporten enkel, også i ulendt terreng.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|maks. 500 / maks. 50
|Gjennomstrømning (l/t)
|1800
|Inngangstemperatur (°C)
|maks. 60
|Brennstoff
|Elektrisk
|Motoreffekt (kW)
|30
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|380 / 415
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpetype
|Veivaksel
|Vekt uten tilbehør (kg)
|307
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|321,3
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|328,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|747 x 1317 x 1093
Scope of supply
- Høytrykkspistol: Industriell høytrykkspistol
- Spraylanse i rustfritt stål: 700 mm
- Flatstråledyse
Utstyr
- Høytrykkslange lengde: 20 m
- Høytrykkslange type: Krevende rengjøringsjobber
- Sikkerhetsventil
- Driftstimeteller
Videoer
Bruksområder
- For å fjerne maling og rust fra metalloverflater
- For å fjerne alger, blåskjell og avleiringer som f.eks. kalkavleiringer fra skip
- For å rengjøre dekk, lasteområder og containere
- For å fjerne rester etter dekk på rullebaner på flyplasser
- For å rengjøre rør, tanker og andre containere på oljeplattformer
- For generell rengjøring av tanker, samt rengjøring av varmevekslerrør
- For å rengjøre gods-/tankbiler, kjøretøy og utstyr
- For å rengjøre malekabiner, forskjellige gitre og maskindeler
- For å rengjøre maskiner og maskindeler i byggebransjen, slik som kjeder, blandevisper eller blandetanker
- For å rengjøre utstyr i byggebransjen, slik som forskalinger og stillaser, samt kjøretøy