Høytrykksvaskeren HD 18/50-4 Cage Advanced, fra UHP-kompaktklassen, byr på svært høy ytelse og praktisk utstyr. Dette er en allsidig maskin for universelle bruksområder i industrien, byggebransjen og transportsektoren. Med et arbeidstrykk på 500 bar, vannvolum på 30 l/min og en rengjøringseffekt på opptil 30 kW, kan selv store mengder smuss og gjenstridig skitt fjernes på en pålitelig måte. Den automatiske trykkavlastningsventilen sørger for praktisk og enkel håndtering. Ventilen reduserer trykket i slangen, slik at den er fleksibel når høytrykkspistolen er aktiv. I tillegg til dette økes trykket sakte når høytrykkspistolen aktiveres. Dette sørger for at ikke brukeren opplever kraftige støt. HD 18/50-4 er en av de letteste høytrykksvaskerne i klassen, og imponerer også med maksimal fleksibilitet og mobilitet. Den robuste og mobile «bur»-maskinen har fire store hjul, en krok for løfting med kran i ulendt terreng, og kan også settes på plass med en gaffeltruck. Den intuitive dreiebryteren gjør det i tillegg svært enkelt å bruke maskinen.