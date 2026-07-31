Ultrahøytrykksvasker HD 9/100 Classic (DumpGun)
Ultrahøytrykksvaskeren, HD 9/100-4 Cage Classic, skiller seg ut med et arbeidstrykk på 1000 bar, en strømningshastighet på 900 l/t og en bypass-utløserpistol. Fjerner selv ekstremt gjenstridig smuss.
Ideell for universell bruk i bygg- og anleggsbransjen og til andre industrielle bruksområder. HD 9/100-4 Cage Classic er en allsidig ultrahøytrykksvasker i UHP-kompaktklassen. Hjertet i maskinen er en ekstremt kraftig industriell høytrykkspumpe fra WOMA med høy volumetrisk effekttetthet. HD 9/100-4 er utstyrt med en bypass-høytrykkspistol og har et arbeidstrykk på 1000 bar og en strømningshastighet på 900 l vann per time. Den fjerner dermed selv den mest gjenstridige smuss raskt og pålitelig.
Egenskaper og fordeler
Kraftig industriell høytrykkspumpeStempel laget av karbid gir lang levetid. Vedlikeholdsvennlig design som gjør det enkelt å skifte ut slitedeler som ventiler, tetninger og stempel. Sentralventildesign for høy volumetrisk effektivitet.
Brukervennlig WOMA høytrykkspistolErgonomisk utformet og lett håndtak for enkel betjening. Redusert utløserkraft for uanstrengt arbeid.
Holdbar og solid utførelseLave drifts- og servicekostnader. Forhindrer plutselig rekyl for brukeren, fordi trykket bygges opp sakte når høytrykkspistolen aktiveres.
Utmerket mobilitet
- Store hjul, samt optimalt tyngdepunkt sikrer høy grad av mobilitet for maskinen – til tross for størrelsen.
- En praktisk krankrok gjør transporten enkel, også i ulendt terreng.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Arbeidstrykk (bar/mPa)
|1000 / 100
|Gjennomstrømning (l/t)
|980
|Inngangstemperatur (°C)
|45
|Brennstoff
|Elektrisk
|Motoreffekt (kW)
|35
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|380 - 415
|Frekvens (Hz)
|50
|Pumpetype
|Veivaksel
|Vekt uten tilbehør (kg)
|378
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|392
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|395,5
|Mål (L x B x H) ( )
|1395 x 789 x 1088
Scope of supply
- Høytrykkspistol: UHP Utløserpistol
- Spraylanse i rustfritt stål: 750 mm
- Flatstråledyse
Utstyr
- Høytrykkslange lengde: 20 m
- Sikkerhetsventil
- Driftstimeteller
Videoer
Bruksområder
- Bygg- og anleggsbransjen
- Industri
- Transport