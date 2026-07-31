Ideell for universell bruk i bygg- og anleggsbransjen og til andre industrielle bruksområder. HD 9/100-4 Cage Classic er en allsidig ultrahøytrykksvasker i UHP-kompaktklassen. Hjertet i maskinen er en ekstremt kraftig industriell høytrykkspumpe fra WOMA med høy volumetrisk effekttetthet. HD 9/100-4 er utstyrt med en bypass-høytrykkspistol og har et arbeidstrykk på 1000 bar og en strømningshastighet på 900 l vann per time. Den fjerner dermed selv den mest gjenstridige smuss raskt og pålitelig.