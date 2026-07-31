Ultrahøytrykksvasker HD 9/100 Classic (DumpGun)

Ultrahøytrykksvaskeren, HD 9/100-4 Cage Classic, skiller seg ut med et arbeidstrykk på 1000 bar, en strømningshastighet på 900 l/t og en bypass-utløserpistol. Fjerner selv ekstremt gjenstridig smuss.

Ideell for universell bruk i bygg- og anleggsbransjen og til andre industrielle bruksområder. HD 9/100-4 Cage Classic er en allsidig ultrahøytrykksvasker i UHP-kompaktklassen. Hjertet i maskinen er en ekstremt kraftig industriell høytrykkspumpe fra WOMA med høy volumetrisk effekttetthet. HD 9/100-4 er utstyrt med en bypass-høytrykkspistol og har et arbeidstrykk på 1000 bar og en strømningshastighet på 900 l vann per time. Den fjerner dermed selv den mest gjenstridige smuss raskt og pålitelig.

Egenskaper og fordeler
Ultrahøytrykksvasker HD 9/100 Classic (DumpGun): Kraftig industriell høytrykkspumpe
Kraftig industriell høytrykkspumpe
Stempel laget av karbid gir lang levetid. Vedlikeholdsvennlig design som gjør det enkelt å skifte ut slitedeler som ventiler, tetninger og stempel. Sentralventildesign for høy volumetrisk effektivitet.
Ultrahøytrykksvasker HD 9/100 Classic (DumpGun): Brukervennlig WOMA høytrykkspistol
Brukervennlig WOMA høytrykkspistol
Ergonomisk utformet og lett håndtak for enkel betjening. Redusert utløserkraft for uanstrengt arbeid.
Ultrahøytrykksvasker HD 9/100 Classic (DumpGun): Holdbar og solid utførelse
Holdbar og solid utførelse
Lave drifts- og servicekostnader. Forhindrer plutselig rekyl for brukeren, fordi trykket bygges opp sakte når høytrykkspistolen aktiveres.
Utmerket mobilitet
  • Store hjul, samt optimalt tyngdepunkt sikrer høy grad av mobilitet for maskinen – til tross for størrelsen.
  • En praktisk krankrok gjør transporten enkel, også i ulendt terreng.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Arbeidstrykk (bar/mPa) 1000 / 100
Gjennomstrømning (l/t) 980
Inngangstemperatur (°C) 45
Brennstoff Elektrisk
Motoreffekt (kW) 35
Antall faser (Fase/~) 3
Spenning (V) 380 - 415
Frekvens (Hz) 50
Pumpetype Veivaksel
Vekt uten tilbehør (kg) 378
Vekt (med tilbehør) (kg) 392
Vekt inkludert emballasje (kg) 395,5
Mål (L x B x H) ( ) 1395 x 789 x 1088

Scope of supply

  • Høytrykkspistol: UHP Utløserpistol
  • Spraylanse i rustfritt stål: 750 mm
  • Flatstråledyse

Utstyr

  • Høytrykkslange lengde: 20 m
  • Sikkerhetsventil
  • Driftstimeteller
Ultrahøytrykksvasker HD 9/100 Classic (DumpGun)
Ultrahøytrykksvasker HD 9/100 Classic (DumpGun)
Ultrahøytrykksvasker HD 9/100 Classic (DumpGun)
Ultrahøytrykksvasker HD 9/100 Classic (DumpGun)
Ultrahøytrykksvasker HD 9/100 Classic (DumpGun)

Videoer

Bruksområder
  • Bygg- og anleggsbransjen
  • Industri
  • Transport
Tilbehør