Industristøvsuger IVC 60/12-1 Tact Ec

Kompakt industristøvsuger med automatisk filterrensesystem og slitesterk EC-motor for kontinuerlig bruk. Ideell for fint støv i produksjonsområder, og egner seg også til stasjonær bruk.

IVC 60/12-1 Tact Ec er en kompakt industristøvsuger som er ideell for rengjøring av produksjonsmaskiner og -miljøer. Den slitesterke EC-motoren gjør dette til et godt valg for krevende og kontinuerlig drift. Støvsugeren har automatisk filterrens og er egnet for fint støv. Maskinen kan brukes som en stasjonær oppsugingsenhet sammen med produksjons- og pakkemaskiner.

Egenskaper og fordeler
EC-turbin med lav slitasje
Børsteløs design for drift med minimal slitasje. Egnet for treskiftsdrift takket være en minimum levetid på 5000 timer.
Tact automatisk filterrengjøringssystem
Automatisk filterrengjøring med målrettede og kraftige luftstøt. Sugestyrken forblir konstant høy, selv under filterrengjøring. Lang levetid på filteret reduserer vedlikeholdskostnadene.
Utstyrt med kompakt flatbrettet filter
Tydelig og kompakt design av filteret. Egnet for oppsuging av frittflytende, tørt støv opp til støvklasse M.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftmengde (l/s/m³/t) 62,5 / 225
Støvsuger (mBar/hPa) 244 / 24,4
Beholderkapasitet (l) 60
Beholdermateriale Rustfritt stål
Nominell inngangseffekt (kW) 1,2
Støvsugertype Elektrisk
Nominell diameter for kobling ID 70
Nominell diameter for tilbehør ID 50 ID 40
Lydnivå (dB) 74
Støvklasse for hovedfilter M
Filterområde for hovedfilter (m²) 0,95
Vekt uten tilbehør (kg) 59
Mål (L x B x H) (mm) 970 x 690 x 995

Utstyr

  • Hovedfilter: Flatfilter
  • Tilbehør inkludert ved levering: nei
  • Utkobling av automatisk fylling
