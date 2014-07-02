Industristøvsuger IVC 60/12-1 Tact Ec
Kompakt industristøvsuger med automatisk filterrensesystem og slitesterk EC-motor for kontinuerlig bruk. Ideell for fint støv i produksjonsområder, og egner seg også til stasjonær bruk.
IVC 60/12-1 Tact Ec er en kompakt industristøvsuger som er ideell for rengjøring av produksjonsmaskiner og -miljøer. Den slitesterke EC-motoren gjør dette til et godt valg for krevende og kontinuerlig drift. Støvsugeren har automatisk filterrens og er egnet for fint støv. Maskinen kan brukes som en stasjonær oppsugingsenhet sammen med produksjons- og pakkemaskiner.
Egenskaper og fordeler
EC-turbin med lav slitasjeBørsteløs design for drift med minimal slitasje. Egnet for treskiftsdrift takket være en minimum levetid på 5000 timer.
Tact automatisk filterrengjøringssystemAutomatisk filterrengjøring med målrettede og kraftige luftstøt. Sugestyrken forblir konstant høy, selv under filterrengjøring. Lang levetid på filteret reduserer vedlikeholdskostnadene.
Utstyrt med kompakt flatbrettet filterTydelig og kompakt design av filteret. Egnet for oppsuging av frittflytende, tørt støv opp til støvklasse M.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|62,5 / 225
|Støvsuger (mBar/hPa)
|244 / 24,4
|Beholderkapasitet (l)
|60
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Nominell inngangseffekt (kW)
|1,2
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 70
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 50 ID 40
|Lydnivå (dB)
|74
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|0,95
|Vekt uten tilbehør (kg)
|59
|Mål (L x B x H) (mm)
|970 x 690 x 995
Utstyr
- Hovedfilter: Flatfilter
- Tilbehør inkludert ved levering: nei
- Utkobling av automatisk fylling
