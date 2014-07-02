IVC 60/12-1 Tact Ec er en kompakt industristøvsuger som er ideell for rengjøring av produksjonsmaskiner og -miljøer. Den slitesterke EC-motoren gjør dette til et godt valg for krevende og kontinuerlig drift. Støvsugeren har automatisk filterrens og er egnet for fint støv. Maskinen kan brukes som en stasjonær oppsugingsenhet sammen med produksjons- og pakkemaskiner.