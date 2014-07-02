Industristøvsuger IVC 60/24-2 Ap

Kompakt og manøvrerbar industristøvsuger på innstegsnivå. Maskinen har halvautomatisk filterrensesystem, store hjul og trinsehjul med bremser. Ideell for rengjøring av produksjonsmaskiner og -områder.

IVC 60/24-2 Ap er en kompakt industristøvsuger med store hjul og trinsehjul med bremser. Denne fleksible innstegsmodellen er lett å manøvrere og er konstruert for mobil rengjøring av produksjonsmaskiner og -områder. Det halvautomatiske filterrensesystemet garanterer lang levetid for filteret.

Egenskaper og fordeler
Industristøvsuger IVC 60/24-2 Ap: Utstyrt med to viftemotorer.
For kraftig sugekraft og optimal rengjøringsytelse. Elektronisk styring av drivenheten for å unngå høye startstrømmer.
Industristøvsuger IVC 60/24-2 Ap: Manuell IVC-filterrengjøring (Ap)
Uanstrengt betjening ved hjelp av en ergonomisk plassert spak om nødvendig. Forlenger levetiden til filteret og reduserer dermed vedlikeholdsinnsatsen.
Industristøvsuger IVC 60/24-2 Ap: Utstyrt med kompakt flatbrettet filter
Tydelig og kompakt design av filteret. Egnet for oppsuging av frittflytende, tørt støv opp til støvklasse M.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftmengde (l/s/m³/t) 148 / 532
Støvsuger (mBar/hPa) 254 / 25,4
Beholderkapasitet (l) 60
Beholdermateriale Rustfritt stål
Nominell inngangseffekt (kW) 2,4
Støvsugertype Elektrisk
Nominell diameter for kobling ID 70
Nominell diameter for tilbehør ID 70 ID 50 ID 40
Lydnivå (dB) 73
Støvklasse for hovedfilter M
Filterområde for hovedfilter (m²) 0,95
Vekt uten tilbehør (kg) 59
Mål (L x B x H) (mm) 970 x 690 x 995

Utstyr

  • Hovedfilter: Flatfilter
  • Tilbehør inkludert ved levering: nei
Industristøvsuger IVC 60/24-2 Ap
Videoer

Tilbehør