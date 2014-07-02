Industristøvsuger IVC 60/24-2 Ap
Kompakt og manøvrerbar industristøvsuger på innstegsnivå. Maskinen har halvautomatisk filterrensesystem, store hjul og trinsehjul med bremser. Ideell for rengjøring av produksjonsmaskiner og -områder.
IVC 60/24-2 Ap er en kompakt industristøvsuger med store hjul og trinsehjul med bremser. Denne fleksible innstegsmodellen er lett å manøvrere og er konstruert for mobil rengjøring av produksjonsmaskiner og -områder. Det halvautomatiske filterrensesystemet garanterer lang levetid for filteret.
Egenskaper og fordeler
Utstyrt med to viftemotorer.For kraftig sugekraft og optimal rengjøringsytelse. Elektronisk styring av drivenheten for å unngå høye startstrømmer.
Manuell IVC-filterrengjøring (Ap)Uanstrengt betjening ved hjelp av en ergonomisk plassert spak om nødvendig. Forlenger levetiden til filteret og reduserer dermed vedlikeholdsinnsatsen.
Utstyrt med kompakt flatbrettet filterTydelig og kompakt design av filteret. Egnet for oppsuging av frittflytende, tørt støv opp til støvklasse M.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|148 / 532
|Støvsuger (mBar/hPa)
|254 / 25,4
|Beholderkapasitet (l)
|60
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Nominell inngangseffekt (kW)
|2,4
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 70
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 70 ID 50 ID 40
|Lydnivå (dB)
|73
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|0,95
|Vekt uten tilbehør (kg)
|59
|Mål (L x B x H) (mm)
|970 x 690 x 995
Utstyr
- Hovedfilter: Flatfilter
- Tilbehør inkludert ved levering: nei
Videoer