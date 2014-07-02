Industristøvsuger IVC 60/24-2 Tact²

Kompakt industristøvsuger med store hjul og trinsehjul med bremser for maksimal mobilitet. Utstyrt med automatisk TACT²-filterrengjøring som sikrer lang driftstid uten avbrudd.

Den kompakte industristøvsugeren IVC 60/24-2 Tact² er ideell for rengjøring av produksjonsområder og maskiner. Store hjul og bremseruller gjør den enkel å manøvrere og perfekt for mobil bruk. Det automatiske Tact²-filtersystemet sørger for lang driftstid uten avbrudd.

Egenskaper og fordeler
Industristøvsuger IVC 60/24-2 Tact²: Utstyrt med to viftemotorer.
Utstyrt med to viftemotorer.
For kraftig sugekraft og optimal rengjøringsytelse. Elektronisk styring av drivenheten for å unngå høye startstrømmer.
Industristøvsuger IVC 60/24-2 Tact²: Automatisk Tact²-filterrensesystem
Automatisk Tact²-filterrensesystem
Automatisk rengjøring av filtrene ved hjelp av målrettede og kraftige luftstøt. Sugestyrken forblir konstant høy, selv under filterrengjøring. Lang levetid på filteret reduserer vedlikeholdskostnadene.
Industristøvsuger IVC 60/24-2 Tact²: Utstyrt med kompakt flatbrettet filter
Utstyrt med kompakt flatbrettet filter
Tydelig og kompakt design av filteret. Egnet for oppsuging av frittflytende, tørt støv opp til støvklasse M.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftmengde (l/s/m³/t) 148 / 532
Støvsuger (mBar/hPa) 254 / 25,4
Beholderkapasitet (l) 60
Beholdermateriale Rustfritt stål
Nominell inngangseffekt (kW) 2,4
Støvsugertype Elektrisk
Nominell diameter for kobling ID 70
Nominell diameter for tilbehør ID 50 ID 40
Lydnivå (dB) 73
Støvklasse for hovedfilter M
Filterområde for hovedfilter (m²) 0,95
Vekt inkludert emballasje (kg) 68,2
Mål (L x B x H) (mm) 970 x 690 x 995

Utstyr

  • Hovedfilter: Flatfilter
  • Tilbehør inkludert ved levering: nei
  • Utkobling av automatisk fylling
Industristøvsuger IVC 60/24-2 Tact²
Industristøvsuger IVC 60/24-2 Tact²
Industristøvsuger IVC 60/24-2 Tact²

Videoer

Tilbehør