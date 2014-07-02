Industristøvsuger IVC 60/24-2 Tact²
Kompakt industristøvsuger med store hjul og trinsehjul med bremser for maksimal mobilitet. Utstyrt med automatisk TACT²-filterrengjøring som sikrer lang driftstid uten avbrudd.
Den kompakte industristøvsugeren IVC 60/24-2 Tact² er ideell for rengjøring av produksjonsområder og maskiner. Store hjul og bremseruller gjør den enkel å manøvrere og perfekt for mobil bruk. Det automatiske Tact²-filtersystemet sørger for lang driftstid uten avbrudd.
Egenskaper og fordeler
Utstyrt med to viftemotorer.For kraftig sugekraft og optimal rengjøringsytelse. Elektronisk styring av drivenheten for å unngå høye startstrømmer.
Automatisk Tact²-filterrensesystemAutomatisk rengjøring av filtrene ved hjelp av målrettede og kraftige luftstøt. Sugestyrken forblir konstant høy, selv under filterrengjøring. Lang levetid på filteret reduserer vedlikeholdskostnadene.
Utstyrt med kompakt flatbrettet filterTydelig og kompakt design av filteret. Egnet for oppsuging av frittflytende, tørt støv opp til støvklasse M.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|148 / 532
|Støvsuger (mBar/hPa)
|254 / 25,4
|Beholderkapasitet (l)
|60
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Nominell inngangseffekt (kW)
|2,4
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 70
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 50 ID 40
|Lydnivå (dB)
|73
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|0,95
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|68,2
|Mål (L x B x H) (mm)
|970 x 690 x 995
Utstyr
- Hovedfilter: Flatfilter
- Tilbehør inkludert ved levering: nei
- Utkobling av automatisk fylling
