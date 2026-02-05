Den kompakte industristøvsugeren IVC 60/24-2 Tact² Longopac® er ideell for rengjøring av produksjonsområder og maskiner. Store hjul og bremseruller gjør den enkel å manøvrere og perfekt for mobil bruk. Det automatiske Tact²-filtersystemet sørger for lang driftstid uten avbrudd.