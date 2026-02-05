Industristøvsuger IVC 60/24-2 Tact² Lp

For støvfri fjerning av tørre materialer som mineralstøv: kompakt industristøvsuger IVC 60/24-2 Tact² Longopac® med innovativ, automatisk filterrengjøring Tact².

Den kompakte industristøvsugeren IVC 60/24-2 Tact² Longopac® er ideell for rengjøring av produksjonsområder og maskiner. Store hjul og bremseruller gjør den enkel å manøvrere og perfekt for mobil bruk. Det automatiske Tact²-filtersystemet sørger for lang driftstid uten avbrudd.

Egenskaper og fordeler
Industristøvsuger IVC 60/24-2 Tact² Lp: Sikkert Longopac®-avfallssystem
Gir støvfri avfallshåndtering og dermed et helsevennlig arbeidsmiljø. For oppsamling og separat avhending av ulike typer oppsugd materiale. Kan leveres som et svært bærekraftig, biologisk nedbrytbart alternativ.
Industristøvsuger IVC 60/24-2 Tact² Lp: Utstyrt med to viftemotorer.
For kraftig sugekraft og optimal rengjøringsytelse. Elektronisk styring av drivenheten for å unngå høye startstrømmer.
Industristøvsuger IVC 60/24-2 Tact² Lp: Automatisk Tact²-filterrensesystem
Automatisk rengjøring av filtrene ved hjelp av målrettede og kraftige luftstøt. Sugestyrken forblir konstant høy, selv under filterrengjøring. Lang levetid på filteret reduserer vedlikeholdskostnadene.
Utstyrt med kompakt flatbrettet filter
  • Tydelig og kompakt design av filteret.
  • Egnet for oppsuging av frittflytende, tørt støv opp til støvklasse M.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftmengde (l/s/m³/t) 148 / 532
Støvsuger (mBar/hPa) 254 / 25,4
Beholderkapasitet (l) 60
Beholdermateriale Rustfritt stål
Nominell inngangseffekt (kW) 2,4
Støvsugertype Elektrisk
Nominell diameter for kobling ID 70
Nominell diameter for tilbehør ID 50 ID 40
Lydnivå (dB) 73
Støvklasse for hovedfilter M
Filterområde for hovedfilter (m²) 0,95
Vekt uten tilbehør (kg) 66
Vekt inkludert emballasje (kg) 69,8
Mål (L x B x H) (mm) 950 x 690 x 1170

Utstyr

  • Hovedfilter: Flatfilter
  • Tilbehør inkludert ved levering: nei
Industristøvsuger IVC 60/24-2 Tact² Lp
Videoer

Tilbehør