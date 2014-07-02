Industristøvsuger IVC 60/24-2 Tact² M
Kompakt, manøvrerbar industristøvsuger med automatisk Tact²-filterrensesystem. Ideell for rengjøring av produksjonsområder og -maskiner med helsefarlig støv i støvklasse M.
IVC 60/24-2 M er en kompakt industristøvsuger med store hjul og trinsehjul med bremser. Maskinen som er svært lett å manøvrere, er perfekt for rengjøring av produksjonsmaskiner og -områder. Støvsugeren er også godkjent for bruk med helsefarlig støv i støvklasse M. Det automatiske Tact²-filterrensesystemet garanterer lange brukstider uten irriterende avbrudd.
Egenskaper og fordeler
Støvklasse MKomplett enhet sertifisert i henhold til DIN EN 60335-2-69 for støvklasse M.
Utstyrt med to viftemotorer.For kraftig sugekraft og optimal rengjøringsytelse. Elektronisk styring av drivenheten for å unngå høye startstrømmer.
Automatisk Tact²-filterrensesystemAutomatisk rengjøring av filtrene ved hjelp av målrettede og kraftige luftstøt. Sugestyrken forblir konstant høy, selv under filterrengjøring. Lang levetid på filteret reduserer vedlikeholdskostnadene.
Med kompakt flatfilter
- Tydelig og kompakt design av filteret.
- Egnet for oppsuging av frittflytende, tørt støv opp til støvklasse M.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|148 / 532
|Støvsuger (mBar/hPa)
|254 / 25,4
|Beholderkapasitet (l)
|60
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Nominell inngangseffekt (kW)
|2,4
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 70
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 50 ID 40
|Lydnivå (dB)
|73
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|0,95
|Vekt uten tilbehør (kg)
|60
|Mål (L x B x H) (mm)
|970 x 690 x 995
Utstyr
- Hovedfilter: Flatfilter
- Tilbehør inkludert ved levering: nei
Videoer