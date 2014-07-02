IVC 60/24-2 M er en kompakt industristøvsuger med store hjul og trinsehjul med bremser. Maskinen som er svært lett å manøvrere, er perfekt for rengjøring av produksjonsmaskiner og -områder. Støvsugeren er også godkjent for bruk med helsefarlig støv i støvklasse M. Det automatiske Tact²-filterrensesystemet garanterer lange brukstider uten irriterende avbrudd.