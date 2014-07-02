Industristøvsuger IVC 60/24-2 Tact² M

Kompakt, manøvrerbar industristøvsuger med automatisk Tact²-filterrensesystem. Ideell for rengjøring av produksjonsområder og -maskiner med helsefarlig støv i støvklasse M.

IVC 60/24-2 M er en kompakt industristøvsuger med store hjul og trinsehjul med bremser. Maskinen som er svært lett å manøvrere, er perfekt for rengjøring av produksjonsmaskiner og -områder. Støvsugeren er også godkjent for bruk med helsefarlig støv i støvklasse M. Det automatiske Tact²-filterrensesystemet garanterer lange brukstider uten irriterende avbrudd.

Egenskaper og fordeler
Støvklasse M
Støvklasse M
Komplett enhet sertifisert i henhold til DIN EN 60335-2-69 for støvklasse M.
Utstyrt med to viftemotorer.
Utstyrt med to viftemotorer.
For kraftig sugekraft og optimal rengjøringsytelse. Elektronisk styring av drivenheten for å unngå høye startstrømmer.
Automatisk Tact²-filterrensesystem
Automatisk Tact²-filterrensesystem
Automatisk rengjøring av filtrene ved hjelp av målrettede og kraftige luftstøt. Sugestyrken forblir konstant høy, selv under filterrengjøring. Lang levetid på filteret reduserer vedlikeholdskostnadene.
Med kompakt flatfilter
  • Tydelig og kompakt design av filteret.
  • Egnet for oppsuging av frittflytende, tørt støv opp til støvklasse M.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftmengde (l/s/m³/t) 148 / 532
Støvsuger (mBar/hPa) 254 / 25,4
Beholderkapasitet (l) 60
Beholdermateriale Rustfritt stål
Nominell inngangseffekt (kW) 2,4
Støvsugertype Elektrisk
Nominell diameter for kobling ID 70
Nominell diameter for tilbehør ID 50 ID 40
Lydnivå (dB) 73
Støvklasse for hovedfilter M
Filterområde for hovedfilter (m²) 0,95
Vekt uten tilbehør (kg) 60
Mål (L x B x H) (mm) 970 x 690 x 995

Utstyr

  • Hovedfilter: Flatfilter
  • Tilbehør inkludert ved levering: nei
