Industristøvsuger IVC 60/30 Ap
Den kompakte industristøvsugeren, IVC 60/30 Ap, er ideell for produksjonslokaler og -maskiner. Sidekanalviften er slitesterk og gjør støvsugeren ideell for kontinuerlig bruk.
Den kompakte industristøvsugeren, IVC 60/30 Ap, er ideell for rengjøring av produksjonslokaler og -maskiner. Den slitesterke sidekanalviften gjør maskinen egnet for kontinuerlig bruk. Den er derfor ideell som stasjonær sugeenhet i produksjons- og pakkemaskiner. Manuell filterrengjøring forlenger filterets levetid betraktelig.
Egenskaper og fordeler
Slitesterk sidekanalvifteEn sidekanalvifte med høy sugekraft og lang levetid på minst 20 000 timer. Disse maskinene er derfor perfekte for bruk over flere skift.
Manuell IVC-filterrengjøring (Ap)Uanstrengt betjening ved hjelp av en ergonomisk plassert spak om nødvendig. Forlenger levetiden til filteret og reduserer dermed vedlikeholdsinnsatsen.
Utstyrt med kompakt flatbrettet filterTydelig og kompakt design av filteret. Egnet for oppsuging av frittflytende, tørt støv opp til støvklasse M.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|68 / 244,8
|Støvsuger (mBar/hPa)
|286 / 28,6
|Beholderkapasitet (l)
|60
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Nominell inngangseffekt (kW)
|3
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 70
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 70 ID 50 ID 40
|Lydnivå (dB)
|77
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|1,9
|Vekt uten tilbehør (kg)
|88
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|89,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|970 x 690 x 1240
Utstyr
- Hovedfilter: Flatfilter
- Tilbehør inkludert ved levering: nei
Videoer