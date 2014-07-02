Industristøvsuger IVC 60/30 Ap

Den kompakte industristøvsugeren, IVC 60/30 Ap, er ideell for rengjøring av produksjonslokaler og -maskiner. Den slitesterke sidekanalviften gjør maskinen egnet for kontinuerlig bruk. Den er derfor ideell som stasjonær sugeenhet i produksjons- og pakkemaskiner. Manuell filterrengjøring forlenger filterets levetid betraktelig.

Egenskaper og fordeler
Industristøvsuger IVC 60/30 Ap: Slitesterk sidekanalvifte
En sidekanalvifte med høy sugekraft og lang levetid på minst 20 000 timer. Disse maskinene er derfor perfekte for bruk over flere skift.
Industristøvsuger IVC 60/30 Ap: Manuell IVC-filterrengjøring (Ap)
Uanstrengt betjening ved hjelp av en ergonomisk plassert spak om nødvendig. Forlenger levetiden til filteret og reduserer dermed vedlikeholdsinnsatsen.
Industristøvsuger IVC 60/30 Ap: Utstyrt med kompakt flatbrettet filter
Tydelig og kompakt design av filteret. Egnet for oppsuging av frittflytende, tørt støv opp til støvklasse M.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 3
Spenning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Luftmengde (l/s/m³/t) 68 / 244,8
Støvsuger (mBar/hPa) 286 / 28,6
Beholderkapasitet (l) 60
Beholdermateriale Rustfritt stål
Nominell inngangseffekt (kW) 3
Støvsugertype Elektrisk
Nominell diameter for kobling ID 70
Nominell diameter for tilbehør ID 70 ID 50 ID 40
Lydnivå (dB) 77
Støvklasse for hovedfilter M
Filterområde for hovedfilter (m²) 1,9
Vekt uten tilbehør (kg) 88
Vekt inkludert emballasje (kg) 89,5
Mål (L x B x H) (mm) 970 x 690 x 1240

Utstyr

  • Hovedfilter: Flatfilter
  • Tilbehør inkludert ved levering: nei
Videoer

Tilbehør