Den kompakte industristøvsugeren, IVC 60/30 Ap, er ideell for rengjøring av produksjonslokaler og -maskiner. Den slitesterke sidekanalviften gjør maskinen egnet for kontinuerlig bruk. Den er derfor ideell som stasjonær sugeenhet i produksjons- og pakkemaskiner. Manuell filterrengjøring forlenger filterets levetid betraktelig.