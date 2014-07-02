Industristøvsuger IVC 60/30 Tact
Kompakt industristøvsuger for rengjøring av produksjonslokaler og -maskiner. Egner seg også til kontinuerlig bruk takket være den slitesterke sugeturbinen. Den kan derfor også brukes som en stasjonær oppsugingsenhet sammen med produksjons- og pakkemaskiner.
Den kompakte industrielle støvsugeren, IVC 60/24-2 Tact², er perfekt for rengjøring av produksjonsområder og - maskiner. Med robuste sugeturbiner kan maskinen brukes kontinuerlig, som f.eks. en stasjonær oppsugingsenhet sammen med produksjons- eller pakkemaskiner.
Egenskaper og fordeler
Slitesterk sidekanalvifteEn sidekanalvifte med høy sugekraft og lang levetid på minst 20 000 timer. Disse maskinene er derfor perfekte for bruk over flere skift.
Automatisk Tact²-filterrensesystemAutomatisk rengjøring av filtrene ved hjelp av målrettede og kraftige luftstøt. Sugestyrken forblir konstant høy, selv under filterrengjøring. Lang levetid på filteret reduserer vedlikeholdskostnadene.
Utstyrt med kompakt flatbrettet filterTydelig og kompakt design av filteret. Egnet for oppsuging av frittflytende, tørt støv opp til støvklasse M.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|68 / 244,8
|Støvsuger (mBar/hPa)
|286 / 28,6
|Beholderkapasitet (l)
|60
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Nominell inngangseffekt (kW)
|3
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 70
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 50 ID 40
|Lydnivå (dB)
|77
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|1,9
|Vekt uten tilbehør (kg)
|95
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|95,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|970 x 690 x 1240
Utstyr
- Tilbehør inkludert ved levering: nei
- Utkobling av automatisk fylling
Videoer