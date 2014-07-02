Industristøvsuger IVC 60/30 Tact

Kompakt industristøvsuger for rengjøring av produksjonslokaler og -maskiner. Egner seg også til kontinuerlig bruk takket være den slitesterke sugeturbinen. Den kan derfor også brukes som en stasjonær oppsugingsenhet sammen med produksjons- og pakkemaskiner.

Den kompakte industrielle støvsugeren, IVC 60/24-2 Tact², er perfekt for rengjøring av produksjonsområder og - maskiner. Med robuste sugeturbiner kan maskinen brukes kontinuerlig, som f.eks. en stasjonær oppsugingsenhet sammen med produksjons- eller pakkemaskiner.

Egenskaper og fordeler
Industristøvsuger IVC 60/30 Tact: Slitesterk sidekanalvifte
Slitesterk sidekanalvifte
En sidekanalvifte med høy sugekraft og lang levetid på minst 20 000 timer. Disse maskinene er derfor perfekte for bruk over flere skift.
Industristøvsuger IVC 60/30 Tact: Automatisk Tact²-filterrensesystem
Automatisk Tact²-filterrensesystem
Automatisk rengjøring av filtrene ved hjelp av målrettede og kraftige luftstøt. Sugestyrken forblir konstant høy, selv under filterrengjøring. Lang levetid på filteret reduserer vedlikeholdskostnadene.
Industristøvsuger IVC 60/30 Tact: Utstyrt med kompakt flatbrettet filter
Utstyrt med kompakt flatbrettet filter
Tydelig og kompakt design av filteret. Egnet for oppsuging av frittflytende, tørt støv opp til støvklasse M.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 3
Spenning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Luftmengde (l/s/m³/t) 68 / 244,8
Støvsuger (mBar/hPa) 286 / 28,6
Beholderkapasitet (l) 60
Beholdermateriale Rustfritt stål
Nominell inngangseffekt (kW) 3
Støvsugertype Elektrisk
Nominell diameter for kobling ID 70
Nominell diameter for tilbehør ID 50 ID 40
Lydnivå (dB) 77
Støvklasse for hovedfilter M
Filterområde for hovedfilter (m²) 1,9
Vekt uten tilbehør (kg) 95
Vekt inkludert emballasje (kg) 95,8
Mål (L x B x H) (mm) 970 x 690 x 1240

Utstyr

  • Tilbehør inkludert ved levering: nei
  • Utkobling av automatisk fylling
Industristøvsuger IVC 60/30 Tact
Industristøvsuger IVC 60/30 Tact
Industristøvsuger IVC 60/30 Tact

Videoer

Tilbehør