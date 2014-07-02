Industristøvsuger IVC 60/30 Tact

Kompakt industristøvsuger for rengjøring av produksjonslokaler og -maskiner. Egner seg også til kontinuerlig bruk takket være den slitesterke sugeturbinen. Den kan derfor også brukes som en stasjonær oppsugingsenhet sammen med produksjons- og pakkemaskiner.