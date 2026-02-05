Industristøvsuger IVC 60/30 Tact² Lp

Industristøvsugeren IVC 60/30 Tact² Longopac® er en kompakt og kraftig maskin med sidekanalblåser, spesielt utviklet for effektiv oppsuging av tørt materiale. Den er utstyrt med det helautomatiske Tact²-filtersystemet for kontinuerlig høy sugeeffekt, samt Longopac®-tømmesystem som sikrer støvfri og trygg avfallshåndtering.

IVC 60/30 Tact² Longopac® er spesialutviklet for effektiv rengjøring av produksjonsområder og maskiner. Den kompakte og robuste industristøvsugeren er utstyrt med en slitesterk sidekanalblåser og det helautomatiske Tact²-filtersystemet, som muliggjør drift over lengre perioder – ideell som stasjonær sugeenhet ved produksjons- og pakkelinjer. Tørt støv, som for eksempel mineralstøv, suges opp med minimal støvspredning takket være Longopac®-systemet som sørger for støvfri og trygg avfallshåndtering.

Egenskaper og fordeler
Industristøvsuger IVC 60/30 Tact² Lp: Sikkert Longopac®-avfallssystem
Sikkert Longopac®-avfallssystem
Gir støvfri avfallshåndtering og dermed et helsevennlig arbeidsmiljø. For oppsamling og separat avhending av ulike typer oppsugd materiale. Kan leveres som et svært bærekraftig, biologisk nedbrytbart alternativ.
Industristøvsuger IVC 60/30 Tact² Lp: Slitesterk sidekanalvifte
Slitesterk sidekanalvifte
En sidekanalvifte med høy sugekraft og lang levetid på minst 20 000 timer. Disse maskinene er derfor perfekte for bruk over flere skift.
Industristøvsuger IVC 60/30 Tact² Lp: Automatisk Tact²-filterrensesystem
Automatisk Tact²-filterrensesystem
Automatisk rengjøring av filtrene ved hjelp av målrettede og kraftige luftstøt. Sugestyrken forblir konstant høy, selv under filterrengjøring. Lang levetid på filteret reduserer vedlikeholdskostnadene.
Utstyrt med kompakt flatbrettet filter
  • Tydelig og kompakt design av filteret.
  • Egnet for oppsuging av frittflytende, tørt støv opp til støvklasse M.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 3
Spenning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Luftmengde (l/s/m³/t) 68 / 244,8
Støvsuger (mBar/hPa) 286 / 28,6
Beholderkapasitet (l) 60
Beholdermateriale Rustfritt stål
Nominell inngangseffekt (kW) 3
Støvsugertype Elektrisk
Nominell diameter for kobling ID 70
Nominell diameter for tilbehør ID 50 ID 40
Lydnivå (dB) 77
Støvklasse for hovedfilter M
Filterområde for hovedfilter (m²) 1,9
Vekt uten tilbehør (kg) 100
Vekt inkludert emballasje (kg) 107
Mål (L x B x H) (mm) 970 x 690 x 1240

Utstyr

  • Hovedfilter: Flatfilter
  • Tilbehør inkludert ved levering: nei
Industristøvsuger IVC 60/30 Tact² Lp
Industristøvsuger IVC 60/30 Tact² Lp
Industristøvsuger IVC 60/30 Tact² Lp

Videoer

Tilbehør