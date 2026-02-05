Industristøvsuger IVC 60/30 Tact² Lp
Industristøvsugeren IVC 60/30 Tact² Longopac® er en kompakt og kraftig maskin med sidekanalblåser, spesielt utviklet for effektiv oppsuging av tørt materiale. Den er utstyrt med det helautomatiske Tact²-filtersystemet for kontinuerlig høy sugeeffekt, samt Longopac®-tømmesystem som sikrer støvfri og trygg avfallshåndtering.
IVC 60/30 Tact² Longopac® er spesialutviklet for effektiv rengjøring av produksjonsområder og maskiner. Den kompakte og robuste industristøvsugeren er utstyrt med en slitesterk sidekanalblåser og det helautomatiske Tact²-filtersystemet, som muliggjør drift over lengre perioder – ideell som stasjonær sugeenhet ved produksjons- og pakkelinjer. Tørt støv, som for eksempel mineralstøv, suges opp med minimal støvspredning takket være Longopac®-systemet som sørger for støvfri og trygg avfallshåndtering.
Egenskaper og fordeler
Sikkert Longopac®-avfallssystemGir støvfri avfallshåndtering og dermed et helsevennlig arbeidsmiljø. For oppsamling og separat avhending av ulike typer oppsugd materiale. Kan leveres som et svært bærekraftig, biologisk nedbrytbart alternativ.
Slitesterk sidekanalvifteEn sidekanalvifte med høy sugekraft og lang levetid på minst 20 000 timer. Disse maskinene er derfor perfekte for bruk over flere skift.
Automatisk Tact²-filterrensesystemAutomatisk rengjøring av filtrene ved hjelp av målrettede og kraftige luftstøt. Sugestyrken forblir konstant høy, selv under filterrengjøring. Lang levetid på filteret reduserer vedlikeholdskostnadene.
Utstyrt med kompakt flatbrettet filter
- Tydelig og kompakt design av filteret.
- Egnet for oppsuging av frittflytende, tørt støv opp til støvklasse M.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|68 / 244,8
|Støvsuger (mBar/hPa)
|286 / 28,6
|Beholderkapasitet (l)
|60
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Nominell inngangseffekt (kW)
|3
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 70
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 50 ID 40
|Lydnivå (dB)
|77
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|1,9
|Vekt uten tilbehør (kg)
|100
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|107
|Mål (L x B x H) (mm)
|970 x 690 x 1240
Utstyr
- Hovedfilter: Flatfilter
- Tilbehør inkludert ved levering: nei
