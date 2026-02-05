IVC 60/30 Tact² Longopac® er spesialutviklet for effektiv rengjøring av produksjonsområder og maskiner. Den kompakte og robuste industristøvsugeren er utstyrt med en slitesterk sidekanalblåser og det helautomatiske Tact²-filtersystemet, som muliggjør drift over lengre perioder – ideell som stasjonær sugeenhet ved produksjons- og pakkelinjer. Tørt støv, som for eksempel mineralstøv, suges opp med minimal støvspredning takket være Longopac®-systemet som sørger for støvfri og trygg avfallshåndtering.