Industristøvsuger IVM 40/24-2
Den mobile og robuste industristøvsugeren IVM 40/24-2, i mellomklassen, har to motorer og støvsuger både fine og grove faste stoffer. Støvsugeren har stjernefilter i støvklasse M.
Holdbar, robust, kompakt og mobil: Industristøvsugeren IVM 40/24-2, i mellomklassen har to motorer og brukes til generell oppsuging av fine og grove, faste stoffer i industrielle miljøer. Den pålitelige maskinen er enfaset, og de to motorene kan styres individuelt. Det store PTFE-stjernefilteret i støvklasse M kan rengjøres på en enkel, praktisk og pålitelig måte med filterrensesystemet uten å slå av støvsugeren. Maskinen og oppsamlingsbeholderen er laget av syrebestandig, rustfritt stål. Kabinettet er laget av slitesterkt stål og har store hjul for enkel transport.
Egenskaper og fordeler
To viftemotorer
- Høy sugekraft og robusthet.
Mobil beholder av rustfritt stål
- Den deponerte beholderen kan enkelt fjernes fra kabinettet og kjøres til avhending/tømming.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|106 / 381,6
|Støvsuger (mBar/hPa)
|225 / 22,5
|Beholderkapasitet (l)
|40
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Nominell inngangseffekt (kW)
|2,3
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 70
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 50 ID 40
|Lydnivå (dB)
|77
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|1,6
|Vekt uten tilbehør (kg)
|35,7
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|36,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|645 x 655 x 1150
Utstyr
- Hovedfilter: Stjernefilter
- Tilbehør inkludert ved levering: nei
Videoer
Bruksområder
- For små mengder fast materiale og støv