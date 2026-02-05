Industristøvsuger IVM 40/24-2

Den mobile og robuste industristøvsugeren IVM 40/24-2, i mellomklassen, har to motorer og støvsuger både fine og grove faste stoffer. Støvsugeren har stjernefilter i støvklasse M.

Holdbar, robust, kompakt og mobil: Industristøvsugeren IVM 40/24-2, i mellomklassen har to motorer og brukes til generell oppsuging av fine og grove, faste stoffer i industrielle miljøer. Den pålitelige maskinen er enfaset, og de to motorene kan styres individuelt. Det store PTFE-stjernefilteret i støvklasse M kan rengjøres på en enkel, praktisk og pålitelig måte med filterrensesystemet uten å slå av støvsugeren. Maskinen og oppsamlingsbeholderen er laget av syrebestandig, rustfritt stål. Kabinettet er laget av slitesterkt stål og har store hjul for enkel transport.

Egenskaper og fordeler
To viftemotorer
  • Høy sugekraft og robusthet.
Mobil beholder av rustfritt stål
  • Den deponerte beholderen kan enkelt fjernes fra kabinettet og kjøres til avhending/tømming.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftmengde (l/s/m³/t) 106 / 381,6
Støvsuger (mBar/hPa) 225 / 22,5
Beholderkapasitet (l) 40
Beholdermateriale Rustfritt stål
Nominell inngangseffekt (kW) 2,3
Støvsugertype Elektrisk
Nominell diameter for kobling ID 70
Nominell diameter for tilbehør ID 50 ID 40
Lydnivå (dB) 77
Støvklasse for hovedfilter M
Filterområde for hovedfilter (m²) 1,6
Vekt uten tilbehør (kg) 35,7
Vekt inkludert emballasje (kg) 36,7
Mål (L x B x H) (mm) 645 x 655 x 1150

Utstyr

  • Hovedfilter: Stjernefilter
  • Tilbehør inkludert ved levering: nei
Bruksområder
  • For små mengder fast materiale og støv
