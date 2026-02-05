Holdbar, robust, kompakt og mobil: Industristøvsugeren IVM 40/24-2, i mellomklassen har to motorer og brukes til generell oppsuging av fine og grove, faste stoffer i industrielle miljøer. Den pålitelige maskinen er enfaset, og de to motorene kan styres individuelt. Det store PTFE-stjernefilteret i støvklasse M kan rengjøres på en enkel, praktisk og pålitelig måte med filterrensesystemet uten å slå av støvsugeren. Maskinen og oppsamlingsbeholderen er laget av syrebestandig, rustfritt stål. Kabinettet er laget av slitesterkt stål og har store hjul for enkel transport.