Industristøvsuger IVM 40/24-2 Lp
Den mobiel og robuste industristøvsugeren IVM 40/24-2 Lp i mellomklassen, har to motorer og støvsuger både fine og grove faste stoffer. Utstyrt med Longopac-tømmesystem for støvfri avfallshåndtering.
Holdbar, robust, kompakt og mobil: Industristøvsugeren IVM 40/24-2, i mellomklassen har to motorer og brukes til generell oppsuging av fine og grove, faste stoffer i industrielle miljøer. Den pålitelige maskinen er enfaset, og de to motorene kan styres individuelt. Det store PTFE-stjernefilteret i støvklasse M kan rengjøres på en enkel, praktisk og pålitelig måte med filterrensesystemet uten å slå av støvsugeren. Maskinen imponerer med sitt Longopac®-tømmesystem, som muliggjør støvfri avhending av det oppsugde materialet. Maskinen og oppsamlingsbeholderen er laget av syrebestandig, rustfritt stål. Kabinettet er laget av slitesterkt stål og har store hjul for enkel transport.
Egenskaper og fordeler
To viftemotorerHøy sugekraft og robusthet.
Longopac tømmesystem.Trygt og helsevennlig arbeid takket være støvfri avhending.
Utstyrt med et stort stjernefilter.For sikker støvsuging av faste stoffer og støv opp til støvklasse M. Også egnet for store mengder støv.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|100 / 360
|Støvsuger (mBar/kPa)
|225 / 22,5
|Beholderkapasitet (l)
|40
|Nominell inngangseffekt (kW)
|2,3
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 70
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 50
|Lydnivå (dB)
|77
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|1,5
|Vekt uten tilbehør (kg)
|47
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|47,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|680 x 655 x 1435
Utstyr
- Hovedfilter: Stjernefilter
- Tilbehør inkludert ved levering: nei
Videoer
Bruksområder
- For mindre mengder faste stoffer og støv.