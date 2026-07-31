Industristøvsuger IVM 40/24-2 Lp

Den mobiel og robuste industristøvsugeren IVM 40/24-2 Lp i mellomklassen, har to motorer og støvsuger både fine og grove faste stoffer. Utstyrt med Longopac-tømmesystem for støvfri avfallshåndtering.

Holdbar, robust, kompakt og mobil: Industristøvsugeren IVM 40/24-2, i mellomklassen har to motorer og brukes til generell oppsuging av fine og grove, faste stoffer i industrielle miljøer. Den pålitelige maskinen er enfaset, og de to motorene kan styres individuelt. Det store PTFE-stjernefilteret i støvklasse M kan rengjøres på en enkel, praktisk og pålitelig måte med filterrensesystemet uten å slå av støvsugeren. Maskinen imponerer med sitt Longopac®-tømmesystem, som muliggjør støvfri avhending av det oppsugde materialet. Maskinen og oppsamlingsbeholderen er laget av syrebestandig, rustfritt stål. Kabinettet er laget av slitesterkt stål og har store hjul for enkel transport.

Egenskaper og fordeler
Industristøvsuger IVM 40/24-2 Lp: To viftemotorer
To viftemotorer
Høy sugekraft og robusthet.
Industristøvsuger IVM 40/24-2 Lp: Longopac tømmesystem.
Longopac tømmesystem.
Trygt og helsevennlig arbeid takket være støvfri avhending.
Industristøvsuger IVM 40/24-2 Lp: Utstyrt med et stort stjernefilter.
Utstyrt med et stort stjernefilter.
For sikker støvsuging av faste stoffer og støv opp til støvklasse M. Også egnet for store mengder støv.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50 - 60
Luftmengde (l/s/m³/t) 100 / 360
Støvsuger (mBar/kPa) 225 / 22,5
Beholderkapasitet (l) 40
Nominell inngangseffekt (kW) 2,3
Støvsugertype Elektrisk
Nominell diameter for kobling ID 70
Nominell diameter for tilbehør ID 50
Lydnivå (dB) 77
Støvklasse for hovedfilter M
Filterområde for hovedfilter (m²) 1,5
Vekt uten tilbehør (kg) 47
Vekt inkludert emballasje (kg) 47,8
Mål (L x B x H) (mm) 680 x 655 x 1435

Utstyr

  • Hovedfilter: Stjernefilter
  • Tilbehør inkludert ved levering: nei
Industristøvsuger IVM 40/24-2 Lp
Industristøvsuger IVM 40/24-2 Lp
Industristøvsuger IVM 40/24-2 Lp
Industristøvsuger IVM 40/24-2 Lp

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Bruksområder
  • For mindre mengder faste stoffer og støv.
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