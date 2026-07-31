IVR 100/24-2 Sc er en robust og driftssikker industristøvsuger, spesielt utviklet for effektiv oppsuging av mellomstore mengder fin spon og brennbart støv i ikke-eksplosive områder. Med to kraftige turbiner og en inngangseffekt på 2,4 kW leverer maskinen jevn og høy sugeytelse – perfekt for krevende industrielle bruksområder. Det vaskbare og slitesterke lommefilteret i støvklasse M sørger for pålitelig støvfiltrering, mens den manuelle filterrengjøringen bidrar til å opprettholde optimal ytelse over tid. Den 100-liters rullebeholderen tømmes enkelt og støvfritt via en ergonomisk set-down-tralle – uten at motordelen må fjernes. En polyetylenpose med integrert lukkemekanisme og trykkutjevningsslange sikrer trygg og ren avfallshåndtering. Kompakt og vedlikeholdsvennlig design, støysvak drift og høy manøvrerbarhet gjør denne AC-drevne støvsugeren til et praktisk og effektivt verktøy i verksteder og produksjonshaller.