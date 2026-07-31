Industristøvsuger IVR 100/24-2 Sc H ACD
Med en imponerende nominell inngangseffekt på 2,4 kW suger den AC-drevne IVR 100/24-2 Sc H ACD opp brennbart støv og finspon. For bruk i ikke-eksplosive områder.
IVR 100/24-2 Sc er en robust og driftssikker industristøvsuger, spesielt utviklet for effektiv oppsuging av mellomstore mengder fin spon og brennbart støv i ikke-eksplosive områder. Med to kraftige turbiner og en inngangseffekt på 2,4 kW leverer maskinen jevn og høy sugeytelse – perfekt for krevende industrielle bruksområder. Det vaskbare og slitesterke lommefilteret i støvklasse M sørger for pålitelig støvfiltrering, mens den manuelle filterrengjøringen bidrar til å opprettholde optimal ytelse over tid. Den 100-liters rullebeholderen tømmes enkelt og støvfritt via en ergonomisk set-down-tralle – uten at motordelen må fjernes. En polyetylenpose med integrert lukkemekanisme og trykkutjevningsslange sikrer trygg og ren avfallshåndtering. Kompakt og vedlikeholdsvennlig design, støysvak drift og høy manøvrerbarhet gjør denne AC-drevne støvsugeren til et praktisk og effektivt verktøy i verksteder og produksjonshaller.
Egenskaper og fordeler
ACD – Applied for Combustible Dust / Anvendlig for brennbart støvFor sikker og økonomisk støvsuging av brennbart støv. Samsvarer med IEC 60335-2-69-standarden.
Spesielt robust, spesielt fleksibelMed praktisk, bevegelig sugeslangeport/rørbøy. Med mange muligheter for oppbevaring av tilbehør. Maskin og chassis meget robust og utstyrt med høye veggtykkelser.
Utstyrt med to meget stillegående viftemotorerFor kraftig sugekraft og optimal rengjøringsytelse. Vifter kan slås på separat for individuell sugekraft etter behov. Meget stillegående motortopp sørger for at kjøleluften blåses jevnt ut.
Praktisk, manuell filterrengjøring
- Uanstrengt betjening ved hjelp av en ergonomisk plassert spak om nødvendig.
- Forlenger levetiden til filteret og reduserer dermed vedlikeholdsinnsatsen.
- Identiske rengjøringsresultater, uavhengig av hvor mye kraft som brukes.
Utstyrt med stort lommefilter
- For sikker oppsamling av faste stoffer og støv opp til støvklasse H.
- Også egnet for store mengder støv.
- Spesiell geometri på filteret forhindrer at fastsugde stoffer blir holdt fast.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|148 / 532
|Støvsuger (mBar/kPa)
|230 / 23
|Beholderkapasitet (l)
|100
|Beholdermateriale
|Stål
|Nominell inngangseffekt (kW)
|2,4
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 70
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 50
|Lydnivå (dB)
|68
|Lengde på ledning (m)
|10
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|1,75
|Sekundær filterstøvklasse
|H
|Filterområde for sekundærfilter (m²)
|3
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|124
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|124,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|855 x 760 x 1869
Utstyr
- Hovedfilter: Lamellfilter
- Sekundærfilter: Patronfilter
- Tilbehør inkludert ved levering: nei
Videoer
Bruksområder
- For middels til store mengder fine og grovt spon