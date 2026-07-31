Den robuste IVR 100/30 Sc H ACD industristøvsugeren er egnet både for mobil og stasjonær bruk i ikke-eksplosive områder, og takler krevende oppgaver i tredelt skift. Denne 3-fasedrevne AC-støvsugeren med støvklasse H-filtrering er spesielt utviklet for oppsuging av middels mengder fint, brennbart og helsefarlig (OEL ≥ 0,1 mg/m³) spon og støv, samt grovt spon, sand og sliteabrasiver. Den vaskbare og slitesterke lommefilteret med manuell rengjøring sikrer jevn høy sugestyrke, mens det vedlikeholdsvennlige designet ivaretar viktige industrielle krav og samtidig holder støynivået lavt under drift. En ergonomisk støttevogn og polyetylenpose med integrert lukke- og trykkutjevningsmekanisme gir enkel, sikker og støvfri tømming av den 100 liters rullende beholderen. Den direkte drevne, slitesterke motoren med en nominell inngangseffekt på 3 kW og en kraftig, energieffektiv sidekanalblåser (IE2) med optimert hjulgeometri for høyt vakuum sørger for stille støynivåer under drift med høy sugekraft.