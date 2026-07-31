Industristøvsuger IVR 100/30 Sc M ACD
IVR 100/30 Sc M ACD er en kraftig industristøvsuger for både mobil og stasjonær bruk, utviklet for sikker oppsuging av moderate mengder fint, grovt, brennbart og helseskadelig støv og fast materiale i ikke-eksplosive områder.
Den robuste IVR 100/30 Sc M ACD industristøvsugeren er egnet både for mobil og stasjonær bruk i ikke-eksplosive områder, og takler krevende oppgaver i 3delt skift. Denne 3-fasedrevne AC-støvsugeren med støvklasse M-filtrering er spesielt utviklet for oppsuging av middels mengder fint, brennbart og helsefarlig (OEL ≥ 0,1 mg/m³) spon og støv, samt grovt spon, sand og sliteabrasiver. Den vaskbare og slitesterke lommefilteret med manuell rengjøring sikrer jevn høy sugestyrke, mens det vedlikeholdsvennlige designet ivaretar viktige industrielle krav og samtidig holder støynivået lavt under drift. En ergonomisk støttevogn og polyetylenpose med integrert lukke- og trykkutjevningsmekanisme gir enkel, sikker og støvfri tømming av den 100 liters rullende beholderen. Den direkte drevne, slitesterke motoren med en nominell inngangseffekt på 3 kW og en kraftig, energieffektiv sidekanalblåser (IE2) med optimert hjulgeometri for høyt vakuum sørger for stille støynivåer under drift med høy sugekraft.
Egenskaper og fordeler
ACD – Applied for Combustible Dust / Anvendlig for brennbart støvFor sikker og økonomisk støvsuging av brennbart støv. Samsvarer med IEC 60335-2-69-standarden.
Spesielt robust, spesielt fleksibelMed praktisk, bevegelig sugeslangeport/rørbøy. Med mange muligheter for oppbevaring av tilbehør. Maskin og chassis meget robust og utstyrt med høye veggtykkelser.
Slitesterk sidekanalvifteMed 3 kW effekt og myk start for støvsuging av store mengder støv og faste stoffer. For sterk sugekraft og levetid på minst 20 000 timer. Optimalt egnet for mobil bruk i flerskiftsdrift.
Praktisk, manuell filterrengjøring
- Uanstrengt betjening ved hjelp av en ergonomisk plassert spak om nødvendig.
- Forlenger levetiden til filteret og reduserer dermed vedlikeholdsinnsatsen.
- Identiske rengjøringsresultater, uavhengig av hvor mye kraft som brukes.
Utstyrt med stort lommefilter
- For sikker støvsuging av faste stoffer og støv opp til støvklasse M.
- Også egnet for store mengder støv.
- Spesiell geometri på filteret forhindrer at fastsugde stoffer blir holdt fast.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|88 / 315
|Støvsuger (mBar/kPa)
|260 / 26
|Beholderkapasitet (l)
|100
|Beholdermateriale
|Stål
|Nominell inngangseffekt (kW)
|3
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 70
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 50
|Lydnivå (dB)
|62
|Lengde på ledning (m)
|7,5
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|1,75
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|159
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|159,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|915 x 760 x 1975
Utstyr
- Hovedfilter: Lamellfilter
- Tilbehør inkludert ved levering: nei
Videoer
Bruksområder
- For store mengder fint og farlig støv (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
- For store mengder faste partikler, som fint og grovt metallspån, sand og blåse-/slipemidler.