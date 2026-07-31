Superkompakt-klasse for bruk i ikke-eksplosive områder! Til tross for sitt store fyllvolum har IVR 100/40 Sc H ACD et kompakt design, noe som gjør den ideell for produksjonshaller med begrenset plass. Det interne, forsterkede lommefilteret (støvklasse M) med stort filterareal på 1,75 m², kombinert med effektiv filterrengjøring og syklonlignende forseparator, sikrer god oppsamling av fint og brennbart støv. Trykkutjevningsslangen og festebraketten muliggjør støvfri oppsuging direkte i avfallssekken. Beholderen kan enkelt løftes av og på via en brukervennlig settemekanisme som betjenes stående. Den integrerte lyddemperen holder støynivået behagelig lavt, mens den robuste konstruksjonen og slitesterke, vedlikeholdsfrie sidekanalviften sikrer lang levetid, selv ved kontinuerlig industrielt bruk.