Industristøvsuger IVR 100/40 Sc H ACD
IVR 100/40 Sc H ACD gir et høyt fyllvolum for en relativt liten gulvplass. Egnet for støvsuging av brennbart støv. For installasjon i ikke-eksplosive områder.
Superkompakt-klasse for bruk i ikke-eksplosive områder! Til tross for sitt store fyllvolum har IVR 100/40 Sc H ACD et kompakt design, noe som gjør den ideell for produksjonshaller med begrenset plass. Det interne, forsterkede lommefilteret (støvklasse M) med stort filterareal på 1,75 m², kombinert med effektiv filterrengjøring og syklonlignende forseparator, sikrer god oppsamling av fint og brennbart støv. Trykkutjevningsslangen og festebraketten muliggjør støvfri oppsuging direkte i avfallssekken. Beholderen kan enkelt løftes av og på via en brukervennlig settemekanisme som betjenes stående. Den integrerte lyddemperen holder støynivået behagelig lavt, mens den robuste konstruksjonen og slitesterke, vedlikeholdsfrie sidekanalviften sikrer lang levetid, selv ved kontinuerlig industrielt bruk.
Egenskaper og fordeler
ACD – Applied for Combustible Dust / Anvendlig for brennbart støvFor sikker og økonomisk støvsuging av brennbart støv. Samsvarer med IEC 60335-2-69-standarden.
Spesielt robust, spesielt fleksibelMed praktisk, bevegelig sugeslangeport/rørbøy. Med mange muligheter for oppbevaring av tilbehør. Maskin og chassis meget robust og utstyrt med høye veggtykkelser.
Slitesterk sidekanalvifteMed 4 kW effekt og myk start for støvsuging av store mengder støv og faste stoffer. For sterk sugekraft og levetid på minst 20 000 timer. Optimalt egnet for mobil bruk i flerskiftsdrift.
Praktisk, manuell filterrengjøring
- Uanstrengt betjening ved hjelp av en ergonomisk plassert spak om nødvendig.
- Forlenger levetiden til filteret og reduserer dermed vedlikeholdsinnsatsen.
- Identiske rengjøringsresultater, uavhengig av hvor mye kraft som brukes.
Utstyrt med stort lommefilter
- For sikker oppsamling av faste stoffer og støv opp til støvklasse H.
- Også egnet for store mengder støv.
- Spesiell geometri på filteret forhindrer at fastsugde stoffer blir holdt fast.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|138 / 495
|Støvsuger (mBar/kPa)
|140 / 14
|Beholderkapasitet (l)
|100
|Beholdermateriale
|Stål
|Nominell inngangseffekt (kW)
|4,7
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 70
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 50
|Lydnivå (dB)
|71
|Lengde på ledning (m)
|7,5
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|1,75
|Sekundær filterstøvklasse
|H
|Filterområde for sekundærfilter (m²)
|3
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|205
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|205,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|855 x 760 x 2380
Utstyr
- Hovedfilter: Lamellfilter
- Sekundærfilter: Patronfilter
- Tilbehør inkludert ved levering: nei
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