Industristøvsuger IVR 100/40 Sc M ACD
IVR 100/40 Sc M ACD gir et høyt fyllvolum for en relativt liten gulvplass. Egnet for støvsuging av brennbart støv. For installasjon i ikke-eksplosive områder.
Denne superkompakte industristøvsugeren er ideell for bruk i produksjonshaller med begrenset plass, til tross for sitt høye fyllvolum. Et internt forsterket posefilter (støvfilterklasse M) med et stort filterareal (1,75 m²) og effektiv filterrengjøring, sammen med et syklonlignende forseparasjonssystem, sørger for pålitelig oppsamling av fint og til og med brennbart støv. En trykkutligningsslange og nedholder sørger for støvfri støvsuging direkte ned i en avfallspose. Beholderen kobles til støvsugeren via en set-down mekanisme som kan betjenes i oppreist stilling for ekstra bekvemmelighet. Maskinens støynivå holdes på et behagelig nivå takket være den integrerte lyddemperen. Det robuste designet og den slitasjefrie sidekanalviften sikrer lang levetid – selv ved kontinuerlig industriell bruk.
Egenskaper og fordeler
ACD – Applied for Combustible Dust / Anvendlig for brennbart støvFor sikker og økonomisk støvsuging av brennbart støv. Samsvarer med IEC 60335-2-69-standarden.
Spesielt robust, spesielt fleksibelMed praktisk, bevegelig sugeslangeport/rørbøy. Med mange muligheter for oppbevaring av tilbehør. Maskin og chassis meget robust og utstyrt med høye veggtykkelser.
Slitesterk sidekanalvifteMed 4 kW effekt og myk start for støvsuging av store mengder støv og faste stoffer. For sterk sugekraft og levetid på minst 20 000 timer. Optimalt egnet for mobil bruk i flerskiftsdrift.
Praktisk, manuell filterrengjøring
- Uanstrengt betjening ved hjelp av en ergonomisk plassert spak om nødvendig.
- Forlenger levetiden til filteret og reduserer dermed vedlikeholdsinnsatsen.
- Identiske rengjøringsresultater, uavhengig av hvor mye kraft som brukes.
Utstyrt med stort lommefilter
- For sikker støvsuging av faste stoffer og støv opp til støvklasse M.
- Også egnet for store mengder støv.
- Spesiell geometri på filteret forhindrer at fastsugde stoffer blir holdt fast.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|138 / 495
|Støvsuger (mBar/kPa)
|140 / 14
|Beholderkapasitet (l)
|100
|Beholdermateriale
|Stål
|Nominell inngangseffekt (kW)
|4,7
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 70
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 50
|Lydnivå (dB)
|71
|Lengde på ledning (m)
|7,5
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|1,75
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|184
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|184,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|915 x 760 x 2095
Utstyr
- Hovedfilter: Lamellfilter
- Tilbehør inkludert ved levering: nei
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