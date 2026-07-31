Denne superkompakte industristøvsugeren er ideell for bruk i produksjonshaller med begrenset plass, til tross for sitt høye fyllvolum. Et internt forsterket posefilter (støvfilterklasse M) med et stort filterareal (1,75 m²) og effektiv filterrengjøring, sammen med et syklonlignende forseparasjonssystem, sørger for pålitelig oppsamling av fint og til og med brennbart støv. En trykkutligningsslange og nedholder sørger for støvfri støvsuging direkte ned i en avfallspose. Beholderen kobles til støvsugeren via en set-down mekanisme som kan betjenes i oppreist stilling for ekstra bekvemmelighet. Maskinens støynivå holdes på et behagelig nivå takket være den integrerte lyddemperen. Det robuste designet og den slitasjefrie sidekanalviften sikrer lang levetid – selv ved kontinuerlig industriell bruk.