IVR 100/60 Ef er en robust og vedlikeholdsvennlig mobil industristøvsuger som har et støvklasse L-filtersystem for sikker støvsuging av fin og grov spon, støv, sand eller blåsemateriale. Den har en momentoperert konstruksjon som passer perfekt for tøffe oppgaver i industrien. Det slitesterke, vaskbare lamellfilteret og manuell risting av filteret sikrer konstant høy sugekraft. Den kraftige og energieffektive sidekanalviften (IE2) gir høyest mulig sugekraft, mens den vedlikeholdsvennlige motoren med en nominell inngangseffekt på 6 kW er spesielt utformet for kontinuerlig bruk. Støvsugeren kan brukes både stasjonært og mobilt, og for å lette tømming har den en tømmeklaff som kan brukes med en truck uten å fjerne driftsenheten. Den lave driftslyden gir en behagelig brukeropplevelse. Avfallet kan også tømmes manuelt på et kundetilpasset tømmested.