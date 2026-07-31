Industristøvsuger IVR 100/60
IVR 100/60 Ef er en mobil industristøvsuger som er spesielt godt egnet for store mengder sand, blåsemateriale, fint spon og støv. Ideell for kontinuerlig drift i industrien.
IVR 100/60 Ef er en robust og vedlikeholdsvennlig mobil industristøvsuger som har et støvklasse L-filtersystem for sikker støvsuging av fin og grov spon, støv, sand eller blåsemateriale. Den har en momentoperert konstruksjon som passer perfekt for tøffe oppgaver i industrien. Det slitesterke, vaskbare lamellfilteret og manuell risting av filteret sikrer konstant høy sugekraft. Den kraftige og energieffektive sidekanalviften (IE2) gir høyest mulig sugekraft, mens den vedlikeholdsvennlige motoren med en nominell inngangseffekt på 6 kW er spesielt utformet for kontinuerlig bruk. Støvsugeren kan brukes både stasjonært og mobilt, og for å lette tømming har den en tømmeklaff som kan brukes med en truck uten å fjerne driftsenheten. Den lave driftslyden gir en behagelig brukeropplevelse. Avfallet kan også tømmes manuelt på et kundetilpasset tømmested.
Egenskaper og fordeler
Praktisk, manuell tømmeflapp.For enkel tømming, for eksempel i underjordiske transportbånd eller containere. Praktisk og tidsbesparende tømming av det oppsugde materialet, selv med store mengder. Kranfester muliggjør sikker griping og tømming med kran.
Spesielt robust, spesielt fleksibelMed praktisk, bevegelig sugeslangeport/rørbøy. Med mange muligheter for oppbevaring av tilbehør. Maskin og chassis meget robust og utstyrt med høye veggtykkelser.
Slitesterk sidekanalvifteMed 6 kW effekt og mykstart for oppsuging av store mengder støv og faste stoffer. For sterk sugekraft og levetid på minst 20 000 timer. Optimalt egnet for mobil bruk i flerskiftsdrift.
Praktisk, manuell filterrengjøring
- Uanstrengt betjening ved hjelp av en ergonomisk plassert spak om nødvendig.
- Forlenger levetiden til filteret og reduserer dermed vedlikeholdsinnsatsen.
- Identiske rengjøringsresultater, uavhengig av hvor mye kraft som brukes.
Utstyrt med stort lommefilter
- For sikker støvsuging av faste stoffer og støv opp til støvklasse M.
- Også egnet for store mengder støv.
- Spesiell geometri på filteret forhindrer at fastsugde stoffer blir holdt fast.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|175 / 630
|Støvsuger (mBar/kPa)
|260 / 26
|Beholderkapasitet (l)
|100
|Nominell inngangseffekt (kW)
|6
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 70
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 70 ID 50
|Lydnivå (dB)
|65
|Støvklasse for hovedfilter
|L
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|1,75
|Vekt uten tilbehør (kg)
|250
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|250,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|1670 x 760 x 1840
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Bruksområder
- For store mengder faste stoffer, som små og store spon, sand og klebende blåsemateriale