Industristøvsuger IVR 35/24-2 Sc Me
Kraftig industristøvsuger IVR 35/24-2 Sc Me M ACD for oppsuging av fint støv – ideell for vedlikeholdsrenhold i verksteder og produksjonslokaler.
IVR 35/24-2 Sc Me M ACD er en ekstra lav, kompakt og robust industristøvsuger – ideell for sikker oppsuging av små mengder finspon samt brennbart og helsefarlig støv (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Med filterteknologi i støvklasse M og et plassbesparende design, er denne støvsugeren perfekt for bruk i krevende industrielle miljøer. To kraftige bypass-motorer sikrer høy og jevn sugeeffekt, noe som gjør den spesielt godt egnet til vedlikeholdsrenhold i verksteder og produksjonshaller. Den integrerte forseparatoren med syklonfunksjon beskytter filteret og bidrar til god oppsamlingsevne. Det slitesterke lommefilteret med stor filterflate på 1,4 m² kan enkelt rengjøres manueltt og gir lang driftstid med jevn ytelse. Oppsamlingstanken i rustfritt stål tømmes, raskt og enkelt ved hjelp av et brukervennlig set-down-system. Utstyrt med effektiv lyddemping for lavt støynivå og høy komfort under bruk. Hjul av høy kvalitet gir svært god mobilitet og maksimal fleksibilitet i trange områder.
Egenskaper og fordeler
ACD – Applied for Combustible Dust / Anvendlig for brennbart støvFor sikker og økonomisk støvsuging av brennbart støv. Samsvarer med IEC 60335-2-69-standarden.
Spesielt robust, spesielt fleksibelMed praktisk, bevegelig sugeslangeport/rørbøy. Til tross for sin svært kompakte design, har den mange alternativer for å bære tilbehør. Maskin og chassis meget robust og utstyrt med høye veggtykkelser.
Utstyrt med to meget stillegående viftemotorerFor kraftig sugekraft og optimal rengjøringsytelse. Vifter kan slås på separat for individuell sugekraft etter behov. Meget stillegående motortopp sørger for at kjøleluften blåses jevnt ut.
Praktisk, manuell filterrengjøring
- Uanstrengt betjening ved hjelp av en ergonomisk plassert spak om nødvendig.
- Forlenger levetiden til filteret og reduserer dermed vedlikeholdsinnsatsen.
- Identiske rengjøringsresultater, uavhengig av hvor mye kraft som brukes.
Utstyrt med stort lommefilter
- For sikker støvsuging av faste stoffer og støv opp til støvklasse M.
- For sikker og økonomisk støvsuging av brennbart støv.
- Spesiell geometri på filteret forhindrer at fastsugde stoffer blir holdt fast.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|144 / 520
|Støvsuger (mBar/kPa)
|235 / 23
|Beholderkapasitet (l)
|35
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Nominell inngangseffekt (kW)
|2,4
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 50
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 50
|Lydnivå (dB)
|68
|Lengde på ledning (m)
|10
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|1,4
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|53
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|54,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|740 x 580 x 1105
Utstyr
- Hovedfilter: Lamellfilter
- Tilbehør inkludert ved levering: nei
Videoer
Bruksområder
- For små mengder brennbart og skadelig støv (OEL ≥ 0,1 mg/m³)