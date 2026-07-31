IVR 35/24-2 Sc Me M ACD er en ekstra lav, kompakt og robust industristøvsuger – ideell for sikker oppsuging av små mengder finspon samt brennbart og helsefarlig støv (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Med filterteknologi i støvklasse M og et plassbesparende design, er denne støvsugeren perfekt for bruk i krevende industrielle miljøer. To kraftige bypass-motorer sikrer høy og jevn sugeeffekt, noe som gjør den spesielt godt egnet til vedlikeholdsrenhold i verksteder og produksjonshaller. Den integrerte forseparatoren med syklonfunksjon beskytter filteret og bidrar til god oppsamlingsevne. Det slitesterke lommefilteret med stor filterflate på 1,4 m² kan enkelt rengjøres manueltt og gir lang driftstid med jevn ytelse. Oppsamlingstanken i rustfritt stål tømmes, raskt og enkelt ved hjelp av et brukervennlig set-down-system. Utstyrt med effektiv lyddemping for lavt støynivå og høy komfort under bruk. Hjul av høy kvalitet gir svært god mobilitet og maksimal fleksibilitet i trange områder.