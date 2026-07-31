Med to usedvanlig stillegående viftemotorer for enestående sugekraft og lav driftsstøy, imponerer IVR-L 65/24-2 industristøvsugersettet ved støvsuging og separering av små mengder væsker og faste stoffer, som oljer, kjølevæskeemulsjoner eller grovt, slipende materiale. Dette betyr at IVR-L 65/24-2 kan brukes til et bredt spekter av bruksområder, men er spesielt egnet for bruk i metallindustrien. Den kompakte, plassbesparende designen og det robuste chassiset gjør det også enkelt å transportere industristøvsugeren til forskjellige arbeidssteder. En standarddyse, en 3 meter lang PU-slange, et DN 50-håndtak og en 20-liters silkurv laget av rustfritt stål (V2A) av høy kvalitet er inkludert i leveransen som standard. Drivhodet er delvis laget av resirkulert materiale.