Industristøvsuger IVR-L 65/24-2 kit
Ideelt for metallbearbeidingsindustrien: Det kompakte industristøvsugersettet IVR-L 65/24-2 er egnet for støvsuging og separasjon av væsker og faste stoffer som spon.
Med to usedvanlig stillegående viftemotorer for enestående sugekraft og lav driftsstøy, imponerer IVR-L 65/24-2 industristøvsugersettet ved støvsuging og separering av små mengder væsker og faste stoffer, som oljer, kjølevæskeemulsjoner eller grovt, slipende materiale. Dette betyr at IVR-L 65/24-2 kan brukes til et bredt spekter av bruksområder, men er spesielt egnet for bruk i metallindustrien. Den kompakte, plassbesparende designen og det robuste chassiset gjør det også enkelt å transportere industristøvsugeren til forskjellige arbeidssteder. En standarddyse, en 3 meter lang PU-slange, et DN 50-håndtak og en 20-liters silkurv laget av rustfritt stål (V2A) av høy kvalitet er inkludert i leveransen som standard. Drivhodet er delvis laget av resirkulert materiale.
Egenskaper og fordeler
Leveres med silkurv.Gjør det enkelt å kvitte seg med oppsugd fastmateriale. Muliggjør oppsuging av væsker Meget stillegående motortopp sørger for at kjøleluften blåses jevnt ut.
Høy robusthet, fleksibilitet og modularitetMaskin og chassis meget robust og utstyrt med høye veggtykkelser. Roterbar slangetilkobling med opptil 360° rørbøy.
Utstyrt med to meget stillegående viftemotorerFor kraftig sugekraft og optimal rengjøringsytelse. Vifter kan slås på separat for individuell sugekraft etter behov. Meget stillegående motortopp sørger for at kjøleluften blåses jevnt ut.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|144 / 520
|Støvsuger (mBar/kPa)
|235 / 23,5
|Beholderkapasitet (l)
|65
|Beholdermateriale
|Stål
|Nominell inngangseffekt (kW)
|2,4
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 50
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 50
|Støvklasse for hovedfilter
|L
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|0,25
|Lydnivå (dB)
|68
|Lengde på ledning (m)
|10
|Vekt uten tilbehør (kg)
|46
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|46,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|47,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|718 x 526 x 1251
Utstyr
- Hovedfilter: Overflatefilter
- Tilbehør inkludert ved levering: ja
Videoer
Bruksområder
- For små mengder grovt og slipende spon
- For små mengder væsker, som oljer eller kjølevæskeemulsjoner