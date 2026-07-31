Industristøvsuger IVR-L 65/24-2 kit

Ideelt for metallbearbeidingsindustrien: Det kompakte industristøvsugersettet IVR-L 65/24-2 er egnet for støvsuging og separasjon av væsker og faste stoffer som spon.

Med to usedvanlig stillegående viftemotorer for enestående sugekraft og lav driftsstøy, imponerer IVR-L 65/24-2 industristøvsugersettet ved støvsuging og separering av små mengder væsker og faste stoffer, som oljer, kjølevæskeemulsjoner eller grovt, slipende materiale. Dette betyr at IVR-L 65/24-2 kan brukes til et bredt spekter av bruksområder, men er spesielt egnet for bruk i metallindustrien. Den kompakte, plassbesparende designen og det robuste chassiset gjør det også enkelt å transportere industristøvsugeren til forskjellige arbeidssteder. En standarddyse, en 3 meter lang PU-slange, et DN 50-håndtak og en 20-liters silkurv laget av rustfritt stål (V2A) av høy kvalitet er inkludert i leveransen som standard. Drivhodet er delvis laget av resirkulert materiale.

Egenskaper og fordeler
Industristøvsuger IVR-L 65/24-2 kit: Leveres med silkurv.
Leveres med silkurv.
Gjør det enkelt å kvitte seg med oppsugd fastmateriale. Muliggjør oppsuging av væsker Meget stillegående motortopp sørger for at kjøleluften blåses jevnt ut.
Industristøvsuger IVR-L 65/24-2 kit: Høy robusthet, fleksibilitet og modularitet
Høy robusthet, fleksibilitet og modularitet
Maskin og chassis meget robust og utstyrt med høye veggtykkelser. Roterbar slangetilkobling med opptil 360° rørbøy.
Industristøvsuger IVR-L 65/24-2 kit: Utstyrt med to meget stillegående viftemotorer
Utstyrt med to meget stillegående viftemotorer
For kraftig sugekraft og optimal rengjøringsytelse. Vifter kan slås på separat for individuell sugekraft etter behov. Meget stillegående motortopp sørger for at kjøleluften blåses jevnt ut.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50 - 60
Luftmengde (l/s/m³/t) 144 / 520
Støvsuger (mBar/kPa) 235 / 23,5
Beholderkapasitet (l) 65
Beholdermateriale Stål
Nominell inngangseffekt (kW) 2,4
Støvsugertype Elektrisk
Nominell diameter for kobling ID 50
Nominell diameter for tilbehør ID 50
Støvklasse for hovedfilter L
Filterområde for hovedfilter (m²) 0,25
Lydnivå (dB) 68
Lengde på ledning (m) 10
Vekt uten tilbehør (kg) 46
Vekt (med tilbehør) (kg) 46,5
Vekt inkludert emballasje (kg) 47,1
Mål (L x B x H) (mm) 718 x 526 x 1251

Utstyr

  • Hovedfilter: Overflatefilter
  • Tilbehør inkludert ved levering: ja
Industristøvsuger IVR-L 65/24-2 kit
Industristøvsuger IVR-L 65/24-2 kit

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Bruksområder
  • For små mengder grovt og slipende spon
  • For små mengder væsker, som oljer eller kjølevæskeemulsjoner
Tilbehør