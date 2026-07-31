IVS 100/40 Lp er den minste modellen i vår superklasse av industristøvsugere med Longopac®-tømmesystem, ideell for oppsuging av faste materialer som store mengder rusk og mineraltørrstoff. Avfallet føres direkte inn i Longopac®-posene, noe som sikrer nesten støvfri tømming. Det store, men kompakte stjernefilteret med 16 folder rengjøres effektivt ved hjelp av en horisontal filterrist, der en spesialutviklet girkasse sørger for jevn rengjøring uavhengig av brukerens innsats. Med en pålitelig og energieffektiv (IE2) 3-fasemotor og en kraftig 4 kW sidekanalblåser er støvsugeren bygget for krevende oppgaver i kontinuerlig drift. Alt tilbehør kan oppbevares trygt under transport for å unngå tap, og en valgfri fjernkontroll understreker modellens fleksibilitet og brukervennlighet.