Industristøvsuger IVS 100/40 Lp
IVS 100/40 M Lp – superklasse-industristøvsuger med 4 kW sidekanalblåser for kontinuerlig drift. Det integrerte Longopac®-tømmesystemet sikrer støvfri håndtering av oppsugd materiale.
IVS 100/40 Lp er den minste modellen i vår superklasse av industristøvsugere med Longopac®-tømmesystem, ideell for oppsuging av faste materialer som store mengder rusk og mineraltørrstoff. Avfallet føres direkte inn i Longopac®-posene, noe som sikrer nesten støvfri tømming. Det store, men kompakte stjernefilteret med 16 folder rengjøres effektivt ved hjelp av en horisontal filterrist, der en spesialutviklet girkasse sørger for jevn rengjøring uavhengig av brukerens innsats. Med en pålitelig og energieffektiv (IE2) 3-fasemotor og en kraftig 4 kW sidekanalblåser er støvsugeren bygget for krevende oppgaver i kontinuerlig drift. Alt tilbehør kan oppbevares trygt under transport for å unngå tap, og en valgfri fjernkontroll understreker modellens fleksibilitet og brukervennlighet.
Egenskaper og fordeler
Sikkert Longopac®-avfallssystemGir støvfri avfallshåndtering og dermed et helsevennlig arbeidsmiljø. For oppsamling og separat avhending av ulike typer oppsugd materiale. Kan leveres som et svært bærekraftig, biologisk nedbrytbart alternativ.
Slitesterk sidekanalvifteMed 4 kW effekt og myk start for støvsuging av store mengder støv og faste stoffer. For sterk sugekraft og levetid på minst 20 000 timer. Egnet for flerskiftsdrift og/eller med flere sugepunkter.
Manuell IVS-filterrengjøring.Uanstrengt betjening ved hjelp av en ergonomisk plassert spak om nødvendig. Forlenger levetiden til filteret og reduserer dermed vedlikeholdsinnsatsen. Identiske rengjøringsresultater, uavhengig av hvor mye kraft som brukes.
Utstyrt med et ekstra stort stjernefilter.
- For sikker støvsuging av faste stoffer og støv opp til støvklasse M.
- Også egnet for store mengder støv.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|135 / 485
|Støvsuger (mBar/kPa)
|150 / 15
|Beholderkapasitet (l)
|100
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Nominell inngangseffekt (kW)
|4,2
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 70
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 70 ID 50
|Lydnivå (dB)
|75
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|2,2
|Vekt uten tilbehør (kg)
|155
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|155,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Utstyr
- Tilbehør inkludert ved levering: nei
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