Innstegsmodellen i superklassen med sertifisering for støvklasse M, har allerede gjort seg bemerket med imponerende ytelsesverdier og nyttig utstyr. IVS 100/40 M har en effektiv trefaset motor (IE2) med myk oppstart for å hindre effekttopper når maskinen starter. Den har også en kraftig sidekanalvifte med effekt på 4,0 kW. Det store stjernefilteret filtrerer pålitelig fint støv som er helsefarlig, og den horisontale filterristeren sørger for at det er enkelt for brukeren å rengjøre filtersystemet. Dette gjøres med en integrert girkasse for målrettet kraftoverføring. Hvor mye eller lite kraft brukeren påfører har derfor ingen påvirkning på rengjøringsresultatet. En annen fordel ved maskinen er de mange mulighetene til å oppbevare ekstrautstyr. Ekstrautstyret kan oppbevares trygt under arbeidsdagen og når maskinen transporteres. IVS 100/40 M er designet for kontinuerlig drift. Maskinen har en beholder på 100 liter i rustfritt stål med praktisk nedsettingsmekanisme. En fjernkontroll (tilvalg) kompletterer det brede spekteret av ekstrautstyr.