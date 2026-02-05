Industristøvsuger IVS 100/40 M
IVS 100/40 M er en industristøvsuger i superklassen, sertifisert for støvklasse M. For støvsuging av store mengder fint, helsefarlig støv. Sidekanalvifte med effekt på 4 kW og trefaset motor.
Innstegsmodellen i superklassen med sertifisering for støvklasse M, har allerede gjort seg bemerket med imponerende ytelsesverdier og nyttig utstyr. IVS 100/40 M har en effektiv trefaset motor (IE2) med myk oppstart for å hindre effekttopper når maskinen starter. Den har også en kraftig sidekanalvifte med effekt på 4,0 kW. Det store stjernefilteret filtrerer pålitelig fint støv som er helsefarlig, og den horisontale filterristeren sørger for at det er enkelt for brukeren å rengjøre filtersystemet. Dette gjøres med en integrert girkasse for målrettet kraftoverføring. Hvor mye eller lite kraft brukeren påfører har derfor ingen påvirkning på rengjøringsresultatet. En annen fordel ved maskinen er de mange mulighetene til å oppbevare ekstrautstyr. Ekstrautstyret kan oppbevares trygt under arbeidsdagen og når maskinen transporteres. IVS 100/40 M er designet for kontinuerlig drift. Maskinen har en beholder på 100 liter i rustfritt stål med praktisk nedsettingsmekanisme. En fjernkontroll (tilvalg) kompletterer det brede spekteret av ekstrautstyr.
Egenskaper og fordeler
Støvklasse MKomplett enhet sertifisert i henhold til DIN EN 60335-2-69 for støvklasse M.
Slitesterk sidekanalvifteMed 4 kW effekt og myk start for støvsuging av store mengder støv og faste stoffer. For sterk sugekraft og levetid på minst 20 000 timer. Egnet for flerskiftsdrift og/eller med flere sugepunkter.
Manuell IVS-filterrengjøring.Uanstrengt betjening ved hjelp av en ergonomisk plassert spak om nødvendig. Forlenger levetiden til filteret og reduserer dermed vedlikeholdsinnsatsen. Identiske rengjøringsresultater, uavhengig av hvor mye kraft som brukes.
Utstyrt med et ekstra stort stjernefilter.
- Også egnet for oljeholdig og klebrig støv takket være spesialbelegg.
- Også egnet for store mengder støv.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|138 / 500
|Støvsuger (mBar/hPa)
|175 / 17,5
|Beholderkapasitet (l)
|100
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Nominell inngangseffekt (kW)
|4,2
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 70
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 70 ID 50
|Lydnivå (dB)
|75
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|2,2
|Vekt uten tilbehør (kg)
|142
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|148,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Utstyr
- Tilbehør inkludert ved levering: nei
Videoer