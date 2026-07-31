Industristøvsuger IVM 40/24-2 H ACD

Den industrielle støvsugeren med to motorer, IVM 40/24-2 H ACD, er en robust og mobil støvsuger i mellomklassen, som imponerer når det gjelder å støvsuge fine og grove brennbare støvtyper.

IVM 40/24-2 H ACD er en industristøvsuger i mellomklassen med to motorer, for generell støvsuging av fine og grove brennbare, faste stoffer utenfor en ATEX-sone. Maskinen er holdbar, robust, kompakt og mobil. Den pålitelige maskinen er enfaset, og begge motorene kan styres individuelt. Det store PTFE-stjernefilteret i støvklasse M, kan rengjøres på en enkel, praktisk og pålitelig måte med filterrensesystemet uten å slå av støvsugeren. I tillegg er maskinen utstyrt med et H-filter og sertifisert for støvklasse H. Filtrerings- og oppsamlingsbeholderne til støvsugeren er laget av syrebestandig rustfritt stål, og chassiset er laget av slitesterk stål og har store hjul for enkel transport.

Egenskaper og fordeler
Industristøvsuger IVM 40/24-2 H ACD: ACD – Applied for Combustible Dust / Anvendlig for brennbart støv
ACD – Applied for Combustible Dust / Anvendlig for brennbart støv
For sikker og økonomisk støvsuging av brennbart støv. Samsvarer med IEC 60335-2-69-standarden.
Industristøvsuger IVM 40/24-2 H ACD: Støvklasse H.
Støvklasse H.
Hele enheten er sertifisert i henhold til DIN EN 60335-2-69 for støvklasse H. For sikker oppsamling av faste stoffer og støv opp til støvklasse H.
Industristøvsuger IVM 40/24-2 H ACD: Manuell "pull-and-clean" filterrengjøring.
Manuell "pull-and-clean" filterrengjøring.
Filter rengjøres i ett enkelt trinn under drift. Slitesterk fjerning av støv ved hjelp av luftreversering.
Utstyrt med to viftemotorer.
  • For kraftig sugekraft og optimal rengjøringsytelse.
  • Vifter kan slås på separat for individuell sugekraft etter behov.
Utstyrt med ekstra stort stjernefilter og ekstra patronfilter.
  • For sikker oppsamling av faste stoffer og støv opp til støvklasse H.
  • Maksimal sikkerhet takket være 2-trinns filtersystem med optimal separasjonsgrad.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50 - 60
Luftmengde (l/s) 106
Støvsuger (mBar) 225
Beholderkapasitet (l) 40
Beholdermateriale Rustfritt stål
Nominell inngangseffekt (kW) 2,3
Støvsugertype Elektrisk
Nominell diameter for kobling ID 70
Nominell diameter for tilbehør ID 50
Lydnivå (dB) 77
Lengde på ledning (m) 10
Støvklasse for hovedfilter M
Filterområde for hovedfilter (m²) 1,6
Sekundær filterstøvklasse H
Filterområde for sekundærfilter (m²) 1,6
Vekt uten tilbehør (kg) 36
Vekt inkludert emballasje (kg) 39,6
Mål (L x B x H) (mm) 645 x 655 x 1150

Utstyr

  • Hovedfilter: Stjernefilter
  • Sekundærfilter: Patronfilter
  • Tilbehør inkludert ved levering: nei
Industristøvsuger IVM 40/24-2 H ACD
Industristøvsuger IVM 40/24-2 H ACD
Industristøvsuger IVM 40/24-2 H ACD
Industristøvsuger IVM 40/24-2 H ACD
Industristøvsuger IVM 40/24-2 H ACD
Industristøvsuger IVM 40/24-2 H ACD

Videoer

Bruksområder
  • For opplukking av brennbare støvtyper
Tilbehør