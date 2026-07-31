Industristøvsuger IVM 40/24-2 H ACD
Den industrielle støvsugeren med to motorer, IVM 40/24-2 H ACD, er en robust og mobil støvsuger i mellomklassen, som imponerer når det gjelder å støvsuge fine og grove brennbare støvtyper.
IVM 40/24-2 H ACD er en industristøvsuger i mellomklassen med to motorer, for generell støvsuging av fine og grove brennbare, faste stoffer utenfor en ATEX-sone. Maskinen er holdbar, robust, kompakt og mobil. Den pålitelige maskinen er enfaset, og begge motorene kan styres individuelt. Det store PTFE-stjernefilteret i støvklasse M, kan rengjøres på en enkel, praktisk og pålitelig måte med filterrensesystemet uten å slå av støvsugeren. I tillegg er maskinen utstyrt med et H-filter og sertifisert for støvklasse H. Filtrerings- og oppsamlingsbeholderne til støvsugeren er laget av syrebestandig rustfritt stål, og chassiset er laget av slitesterk stål og har store hjul for enkel transport.
Egenskaper og fordeler
ACD – Applied for Combustible Dust / Anvendlig for brennbart støvFor sikker og økonomisk støvsuging av brennbart støv. Samsvarer med IEC 60335-2-69-standarden.
Støvklasse H.Hele enheten er sertifisert i henhold til DIN EN 60335-2-69 for støvklasse H. For sikker oppsamling av faste stoffer og støv opp til støvklasse H.
Manuell "pull-and-clean" filterrengjøring.Filter rengjøres i ett enkelt trinn under drift. Slitesterk fjerning av støv ved hjelp av luftreversering.
Utstyrt med to viftemotorer.
- For kraftig sugekraft og optimal rengjøringsytelse.
- Vifter kan slås på separat for individuell sugekraft etter behov.
Utstyrt med ekstra stort stjernefilter og ekstra patronfilter.
- For sikker oppsamling av faste stoffer og støv opp til støvklasse H.
- Maksimal sikkerhet takket være 2-trinns filtersystem med optimal separasjonsgrad.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftmengde (l/s)
|106
|Støvsuger (mBar)
|225
|Beholderkapasitet (l)
|40
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Nominell inngangseffekt (kW)
|2,3
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 70
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 50
|Lydnivå (dB)
|77
|Lengde på ledning (m)
|10
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|1,6
|Sekundær filterstøvklasse
|H
|Filterområde for sekundærfilter (m²)
|1,6
|Vekt uten tilbehør (kg)
|36
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|39,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|645 x 655 x 1150
Utstyr
- Hovedfilter: Stjernefilter
- Sekundærfilter: Patronfilter
- Tilbehør inkludert ved levering: nei
Videoer
Bruksområder
- For opplukking av brennbare støvtyper