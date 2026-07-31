IVM 40/24-2 H ACD er en industristøvsuger i mellomklassen med to motorer, for generell støvsuging av fine og grove brennbare, faste stoffer utenfor en ATEX-sone. Maskinen er holdbar, robust, kompakt og mobil. Den pålitelige maskinen er enfaset, og begge motorene kan styres individuelt. Det store PTFE-stjernefilteret i støvklasse M, kan rengjøres på en enkel, praktisk og pålitelig måte med filterrensesystemet uten å slå av støvsugeren. I tillegg er maskinen utstyrt med et H-filter og sertifisert for støvklasse H. Filtrerings- og oppsamlingsbeholderne til støvsugeren er laget av syrebestandig rustfritt stål, og chassiset er laget av slitesterk stål og har store hjul for enkel transport.