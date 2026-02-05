Industristøvsugeren vår i mellomklassen, IVM 60/36-3, for generell støvsuging av fine og grove, faste stoffer i industrielle miljøer, er både slitesterk, robust og mobil. Den pålitelige maskinen har enfaset drift, og de 3 motorene kan kontrolleres individuelt. Det store stjernefilteret i støvklasse M, kan rengjøres på en enkel, behagelig og pålitelig måte. Rengjøringen av filteret forlenger levetiden og reduserer dermed behovet for vedlikehold. Maskinen og oppsamlingsbeholderen er laget av syrebestandig, rustfritt stål. Kabinettet er laget av slitesterkt stål og har store hjul som gjør transporten enkel.