Industristøvsuger IVM 60/36 -3
IVM 60/36-3 er en mobil og robust industriell støvsuger i mellomklassen. Den har 3 motorer og egner seg for generell bruk i industrien for støvsuging av både fine og grove, faste materialer. Med stjernefilter i støvklasse M.
Industristøvsugeren vår i mellomklassen, IVM 60/36-3, for generell støvsuging av fine og grove, faste stoffer i industrielle miljøer, er både slitesterk, robust og mobil. Den pålitelige maskinen har enfaset drift, og de 3 motorene kan kontrolleres individuelt. Det store stjernefilteret i støvklasse M, kan rengjøres på en enkel, behagelig og pålitelig måte. Rengjøringen av filteret forlenger levetiden og reduserer dermed behovet for vedlikehold. Maskinen og oppsamlingsbeholderen er laget av syrebestandig, rustfritt stål. Kabinettet er laget av slitesterkt stål og har store hjul som gjør transporten enkel.
Egenskaper og fordeler
Utrustet med tre viftemotorerTre kraftige vifter for imponerende rengjøringsytelse. Vifter kan slås på separat for individuell sugekraft etter behov.
Manuell IVM-filterrengjøringUanstrengt betjening ved hjelp av en ergonomisk plassert spak om nødvendig. Forlenger levetiden til filteret og reduserer dermed vedlikeholdsinnsatsen. Identiske rengjøringsresultater, uavhengig av hvor mye kraft som brukes.
Utstyrt med et ekstra stort stjernefilter.For sikker støvsuging av faste stoffer og støv opp til støvklasse M. Også egnet for store mengder støv.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|221 / 799
|Støvsuger (mBar/hPa)
|254 / 25,4
|Beholderkapasitet (l)
|60
|Nominell inngangseffekt (kW)
|3,6
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 70
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 70 ID 50 ID 40
|Lydnivå (dB)
|79
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|2,2
|Vekt uten tilbehør (kg)
|68
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|72,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|1020 x 680 x 1490
Utstyr
- Hovedfilter: Stjernefilter
- Tilbehør inkludert ved levering: nei
Videoer