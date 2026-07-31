Industristøvsuger IVR 100/24-2 Ef
IVR 100/24-2 Ef er en mobil industristøvsuger som er utstyrt med to kraftige bypass-turbiner som sikrer høy sugekraft og trygg støvsuging av store mengder farlig, finstøv.
IVR 100/24-2 Ef er en industristøvsuger med pålitelig støvfilter i klasse M med to kraftige bypass-turbiner med nominell effekt på 2,4 kW. Støvsugeren kan dermed støvsuge fin og skadelig (OEL ≥ 0,1 mg/m³) spon samt, støv i store mengder. Denne mobile AC-drevne støvsugeren med slitesterkt, vaskbart lamellfilter og manuell filterrengjøring for permanent høy sugekraft, er perfekt skreddersydd til behovene ved industriell bruk takket være det robuste designet som gjør vedlikehold enkelt. Beholderen på 100 liter kan tømmes med gaffeltruck eller kran – uten behov for å fjerne drivhodet. Hvis det er nødvendig, kan også tømming utføres på egne tømmesteder hos kunden, som et transportbånd under gulvet eller en container.
Egenskaper og fordeler
Praktisk, manuell tømmeflapp.For enkel tømming, for eksempel i underjordiske transportbånd eller containere. Praktisk og tidsbesparende tømming av det oppsugde materialet, selv med store mengder. Kranfester muliggjør sikker griping og tømming med kran.
Spesielt robust, spesielt fleksibelMed praktisk, bevegelig sugeslangeport/rørbøy. Med mange muligheter for oppbevaring av tilbehør. Maskin og chassis meget robust og utstyrt med høye veggtykkelser.
Utstyrt med to meget stillegående viftemotorerFor kraftig sugekraft og optimal rengjøringsytelse. Vifter kan slås på separat for individuell sugekraft etter behov. Meget stillegående motortopp sørger for at kjøleluften blåses jevnt ut.
Praktisk, manuell filterrengjøring
- Uanstrengt betjening ved hjelp av en ergonomisk plassert spak om nødvendig.
- Forlenger levetiden til filteret og reduserer dermed vedlikeholdsinnsatsen.
- Identiske rengjøringsresultater, uavhengig av hvor mye kraft som brukes.
Utstyrt med stort lommefilter
- For sikker støvsuging av faste stoffer og støv opp til støvklasse M.
- Også egnet for store mengder støv.
- Spesiell geometri på filteret forhindrer at fastsugde stoffer blir holdt fast.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|148 / 532
|Støvsuger (mBar/kPa)
|230 / 23
|Beholderkapasitet (l)
|100
|Nominell inngangseffekt (kW)
|2,4
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 50
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 50
|Lydnivå (dB)
|68
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|1,75
|Vekt uten tilbehør (kg)
|116
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|116,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|950 x 715 x 1640
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Bruksområder
- For store mengder fint sponmateriale
- For store mengder skadelig støv (OEL ≥ 0,1 mg/m³)