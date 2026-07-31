IVR 100/24-2 Ef er en industristøvsuger med pålitelig støvfilter i klasse M med to kraftige bypass-turbiner med nominell effekt på 2,4 kW. Støvsugeren kan dermed støvsuge fin og skadelig (OEL ≥ 0,1 mg/m³) spon samt, støv i store mengder. Denne mobile AC-drevne støvsugeren med slitesterkt, vaskbart lamellfilter og manuell filterrengjøring for permanent høy sugekraft, er perfekt skreddersydd til behovene ved industriell bruk takket være det robuste designet som gjør vedlikehold enkelt. Beholderen på 100 liter kan tømmes med gaffeltruck eller kran – uten behov for å fjerne drivhodet. Hvis det er nødvendig, kan også tømming utføres på egne tømmesteder hos kunden, som et transportbånd under gulvet eller en container.