IVR 100/24-2 Sc M ACD industristøvsugeren er designet for å støvsuge middels mengder spon og brennbart støv i ikke-eksplosive områder. Med en nominell inngangseffekt på 2,4 kW garanterer en høyytelses tvillingturbinløsning konsekvent høyt sug. Dette holdes konstant i kraft av et vaskbart, slitesterkt lommefilter med støvklasse M og effektiv manuell filterrens. En ergonomisk nedfellbar tralle gjør det enkelt å tømme den 100 l rullebeholderen uten å produsere store mengder støv og uten å fjerne drivhodet, mens en polyetylenpose med integrert lukkemekanisme og trykkkompensasjonsslange sørger for sikker avhending av sugeavfallet. Den AC-drevne støvsugerens mange fordelaktige egenskaper avrundes av et manøvrerbart deksel, stillegående drift og en kompakt, robust og ekstremt vedlikeholdsvennlig design.