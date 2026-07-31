Industristøvsuger IVR 100/24-2 Sc M ACD
Med en nominell effekt på 2,4 kW klarer den AC-drevne IVR 100/24-2 Sc effektivt å suge opp både brennbart støv og fint spon. Utviklet for bruk i ikke-eksplosive områder.
IVR 100/24-2 Sc M ACD industristøvsugeren er designet for å støvsuge middels mengder spon og brennbart støv i ikke-eksplosive områder. Med en nominell inngangseffekt på 2,4 kW garanterer en høyytelses tvillingturbinløsning konsekvent høyt sug. Dette holdes konstant i kraft av et vaskbart, slitesterkt lommefilter med støvklasse M og effektiv manuell filterrens. En ergonomisk nedfellbar tralle gjør det enkelt å tømme den 100 l rullebeholderen uten å produsere store mengder støv og uten å fjerne drivhodet, mens en polyetylenpose med integrert lukkemekanisme og trykkkompensasjonsslange sørger for sikker avhending av sugeavfallet. Den AC-drevne støvsugerens mange fordelaktige egenskaper avrundes av et manøvrerbart deksel, stillegående drift og en kompakt, robust og ekstremt vedlikeholdsvennlig design.
Egenskaper og fordeler
ACD – Applied for Combustible Dust / Anvendlig for brennbart støvFor sikker og økonomisk støvsuging av brennbart støv. Samsvarer med IEC 60335-2-69-standarden.
Spesielt robust, spesielt fleksibelMed praktisk, bevegelig sugeslangeport/rørbøy. Med mange muligheter for oppbevaring av tilbehør. Maskin og chassis meget robust og utstyrt med høye veggtykkelser.
Utstyrt med to meget stillegående viftemotorerFor kraftig sugekraft og optimal rengjøringsytelse. Vifter kan slås på separat for individuell sugekraft etter behov. Meget stillegående motortopp sørger for at kjøleluften blåses jevnt ut.
Praktisk, manuell filterrengjøring
- Uanstrengt betjening ved hjelp av en ergonomisk plassert spak om nødvendig.
- Forlenger levetiden til filteret og reduserer dermed vedlikeholdsinnsatsen.
- Identiske rengjøringsresultater, uavhengig av hvor mye kraft som brukes.
Utstyrt med stort lommefilter
- For sikker støvsuging av faste stoffer og støv opp til støvklasse M.
- Også egnet for store mengder støv.
- Spesiell geometri på filteret forhindrer at fastsugde stoffer blir holdt fast.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|148 / 532
|Støvsuger (mBar/kPa)
|230 / 23
|Beholderkapasitet (l)
|100
|Beholdermateriale
|Stål
|Nominell inngangseffekt (kW)
|2,4
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 70
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 50
|Lydnivå (dB)
|68
|Lengde på ledning (m)
|10
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|1,75
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|103
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|103,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|915 x 760 x 1580
Utstyr
- Hovedfilter: Lamellfilter
- Tilbehør inkludert ved levering: nei
Videoer
Bruksområder
- For middels til store mengder fine og grovt spon