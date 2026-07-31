Industristøvsuger IVR 60/24-2 Sc H ACD
For sikker oppsuging av brennbart og helsefarlig støv og spon: den robuste og manøvrerbare IVR 50/24-2 Sc, utviklet for bruk i ikke-eksplosive områder.
IVR 60/24-2 Sc M ACD er en robust og manøvrerbar industristøvsuger med 2,4 kW effekt, utviklet for trygg oppsuging av brennbart og helsefarlig støv (OEL ≥ 0,1 mg/m³) samt fint spon i ikke-eksplosive områder. Med en kraftig vekselstrømsmotor og et effektivt, vaskbart lommefilter i støvklasse M med sveisede sømmer, sikres jevn og høy sugeeffekt gjennom to bypass-turbiner. Filteret rengjøres enkelt manuelt ved behov. Med en 60 liters beholder er maskinen ideell for mindre mengder støv og spon. Tømming skjer støvfritt og sikkert ved hjelp av en polyetylenpose med integrert lukking og trykkutjevningsslange, og settevognen gjør det enkelt å håndtere uten å måtte fjerne motorenheten. Den støydempede motoren gir stille drift, mens dekselets utforming gir optimal manøvrerbarhet på arbeidsplassen.
Egenskaper og fordeler
ACD – Applied for Combustible Dust / Anvendlig for brennbart støvFor sikker og økonomisk støvsuging av brennbart støv. Samsvarer med IEC 60335-2-69-standarden.
Spesielt robust, spesielt fleksibelMed praktisk, bevegelig sugeslangeport/rørbøy. Til tross for sin svært kompakte design, har den mange alternativer for å bære tilbehør. Maskin og chassis meget robust og utstyrt med høye veggtykkelser.
Utstyrt med to meget stillegående viftemotorerFor kraftig sugekraft og optimal rengjøringsytelse. Vifter kan slås på separat for individuell sugekraft etter behov. Meget stillegående motortopp sørger for at kjøleluften blåses jevnt ut.
Praktisk, manuell filterrengjøring
- Uanstrengt betjening ved hjelp av en ergonomisk plassert spak om nødvendig.
- Forlenger levetiden til filteret og reduserer dermed vedlikeholdsinnsatsen.
- Identiske rengjøringsresultater, uavhengig av hvor mye kraft som brukes.
Utstyrt med stort lommefilter
- For sikker oppsamling av faste stoffer og støv opp til støvklasse H.
- Også egnet for store mengder støv.
- Spesiell geometri på filteret forhindrer at fastsugde stoffer blir holdt fast.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|148 / 532
|Støvsuger (mBar/kPa)
|230 / 23
|Beholderkapasitet (l)
|60
|Beholdermateriale
|Stål
|Nominell inngangseffekt (kW)
|2,4
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 70
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 50
|Lydnivå (dB)
|68
|Lengde på ledning (m)
|10
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|1,75
|Sekundær filterstøvklasse
|H
|Filterområde for sekundærfilter (m²)
|3
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|112
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|112,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|855 x 760 x 1576
Utstyr
- Hovedfilter: Lamellfilter
- Sekundærfilter: Patronfilter
- Tilbehør inkludert ved levering: nei
Videoer
Bruksområder
- For små mengder brennbart og skadelig støv (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
- For små mengder fint sponmateriale og støv