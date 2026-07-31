Industristøvsuger IVR 60/24-2 Sc H ACD

For sikker oppsuging av brennbart og helsefarlig støv og spon: den robuste og manøvrerbare IVR 50/24-2 Sc, utviklet for bruk i ikke-eksplosive områder.

IVR 60/24-2 Sc M ACD er en robust og manøvrerbar industristøvsuger med 2,4 kW effekt, utviklet for trygg oppsuging av brennbart og helsefarlig støv (OEL ≥ 0,1 mg/m³) samt fint spon i ikke-eksplosive områder. Med en kraftig vekselstrømsmotor og et effektivt, vaskbart lommefilter i støvklasse M med sveisede sømmer, sikres jevn og høy sugeeffekt gjennom to bypass-turbiner. Filteret rengjøres enkelt manuelt ved behov. Med en 60 liters beholder er maskinen ideell for mindre mengder støv og spon. Tømming skjer støvfritt og sikkert ved hjelp av en polyetylenpose med integrert lukking og trykkutjevningsslange, og settevognen gjør det enkelt å håndtere uten å måtte fjerne motorenheten. Den støydempede motoren gir stille drift, mens dekselets utforming gir optimal manøvrerbarhet på arbeidsplassen.

Egenskaper og fordeler
Industristøvsuger IVR 60/24-2 Sc H ACD: ACD – Applied for Combustible Dust / Anvendlig for brennbart støv
ACD – Applied for Combustible Dust / Anvendlig for brennbart støv
For sikker og økonomisk støvsuging av brennbart støv. Samsvarer med IEC 60335-2-69-standarden.
Industristøvsuger IVR 60/24-2 Sc H ACD: Spesielt robust, spesielt fleksibel
Spesielt robust, spesielt fleksibel
Med praktisk, bevegelig sugeslangeport/rørbøy. Til tross for sin svært kompakte design, har den mange alternativer for å bære tilbehør. Maskin og chassis meget robust og utstyrt med høye veggtykkelser.
Industristøvsuger IVR 60/24-2 Sc H ACD: Utstyrt med to meget stillegående viftemotorer
Utstyrt med to meget stillegående viftemotorer
For kraftig sugekraft og optimal rengjøringsytelse. Vifter kan slås på separat for individuell sugekraft etter behov. Meget stillegående motortopp sørger for at kjøleluften blåses jevnt ut.
Praktisk, manuell filterrengjøring
  • Uanstrengt betjening ved hjelp av en ergonomisk plassert spak om nødvendig.
  • Forlenger levetiden til filteret og reduserer dermed vedlikeholdsinnsatsen.
  • Identiske rengjøringsresultater, uavhengig av hvor mye kraft som brukes.
Utstyrt med stort lommefilter
  • For sikker oppsamling av faste stoffer og støv opp til støvklasse H.
  • Også egnet for store mengder støv.
  • Spesiell geometri på filteret forhindrer at fastsugde stoffer blir holdt fast.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50 - 60
Luftmengde (l/s/m³/t) 148 / 532
Støvsuger (mBar/kPa) 230 / 23
Beholderkapasitet (l) 60
Beholdermateriale Stål
Nominell inngangseffekt (kW) 2,4
Støvsugertype Elektrisk
Nominell diameter for kobling ID 70
Nominell diameter for tilbehør ID 50
Lydnivå (dB) 68
Lengde på ledning (m) 10
Støvklasse for hovedfilter M
Filterområde for hovedfilter (m²) 1,75
Sekundær filterstøvklasse H
Filterområde for sekundærfilter (m²) 3
Farge antrasitt
Vekt uten tilbehør (kg) 112
Vekt inkludert emballasje (kg) 112,9
Mål (L x B x H) (mm) 855 x 760 x 1576

Utstyr

  • Hovedfilter: Lamellfilter
  • Sekundærfilter: Patronfilter
  • Tilbehør inkludert ved levering: nei
Industristøvsuger IVR 60/24-2 Sc H ACD
Industristøvsuger IVR 60/24-2 Sc H ACD
Industristøvsuger IVR 60/24-2 Sc H ACD
Industristøvsuger IVR 60/24-2 Sc H ACD

Videoer

Bruksområder
  • For små mengder brennbart og skadelig støv (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
  • For små mengder fint sponmateriale og støv
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