IVR 60/24-2 Sc M ACD er en robust og manøvrerbar industristøvsuger med 2,4 kW effekt, utviklet for trygg oppsuging av brennbart og helsefarlig støv (OEL ≥ 0,1 mg/m³) samt fint spon i ikke-eksplosive områder. Med en kraftig vekselstrømsmotor og et effektivt, vaskbart lommefilter i støvklasse M med sveisede sømmer, sikres jevn og høy sugeeffekt gjennom to bypass-turbiner. Filteret rengjøres enkelt manuelt ved behov. Med en 60 liters beholder er maskinen ideell for mindre mengder støv og spon. Tømming skjer støvfritt og sikkert ved hjelp av en polyetylenpose med integrert lukking og trykkutjevningsslange, og settevognen gjør det enkelt å håndtere uten å måtte fjerne motorenheten. Den støydempede motoren gir stille drift, mens dekselets utforming gir optimal manøvrerbarhet på arbeidsplassen.