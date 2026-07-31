IVR 60/30 Sc M ACD industristøvsugeren kan brukes i både mobile og stasjonære applikasjoner i ikke-eksplosive områder, og har filterteknikk i støvklasse M, som sikrer sikker støvsuging av små mengder fine spon og brennbare og farlige typer av støv (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Med en nominell inngangseffekt på 3 kW er maskinen, som har en 3-fasemotor som krever lite vedlikehold og en kraftig, energieffektiv elmotor (IE2), perfekt for kontinuerlig drift i 3 skift. En ergonomisk avfallstank gjør det mulig å enkelt tømme 60 l-beholderen uten å måtte fjerne drivhodet. Det støvfattige tømmesystemet kompletteres med en polyetylenpose med integrert lukkemekanisme og trykkkompensasjonsslange, som også sikrer sikker avhending. Takket være det slitesterke, vaskbare lommefilteret og enkel, manuell filterrengjøring ved hjelp av en ristespak, er konstant sugekraft garantert til enhver tid. Den lyddempede drivenheten holder driften stille.