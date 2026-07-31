Industristøvsuger IVR 60/30 Sc M ACD
IVR 60/30 Sc M ACD industristøvsuger, egnet for kontinuerlig drift i ikke-eksplosive områder. For sikker støvsuging av brennbart og farlig støv og spon.
IVR 60/30 Sc M ACD industristøvsugeren kan brukes i både mobile og stasjonære applikasjoner i ikke-eksplosive områder, og har filterteknikk i støvklasse M, som sikrer sikker støvsuging av små mengder fine spon og brennbare og farlige typer av støv (OEL ≥ 0,1 mg/m³). Med en nominell inngangseffekt på 3 kW er maskinen, som har en 3-fasemotor som krever lite vedlikehold og en kraftig, energieffektiv elmotor (IE2), perfekt for kontinuerlig drift i 3 skift. En ergonomisk avfallstank gjør det mulig å enkelt tømme 60 l-beholderen uten å måtte fjerne drivhodet. Det støvfattige tømmesystemet kompletteres med en polyetylenpose med integrert lukkemekanisme og trykkkompensasjonsslange, som også sikrer sikker avhending. Takket være det slitesterke, vaskbare lommefilteret og enkel, manuell filterrengjøring ved hjelp av en ristespak, er konstant sugekraft garantert til enhver tid. Den lyddempede drivenheten holder driften stille.
Egenskaper og fordeler
ACD – Applied for Combustible Dust / Anvendlig for brennbart støvFor sikker og økonomisk støvsuging av brennbart støv. Samsvarer med IEC 60335-2-69-standarden.
Spesielt robust, spesielt fleksibelMed praktisk, bevegelig sugeslangeport/rørbøy. Til tross for sin svært kompakte design, har den mange alternativer for å bære tilbehør. Maskin og chassis meget robust og utstyrt med høye veggtykkelser.
Slitesterk sidekanalvifteMed 3 kW effekt og myk oppstart for støvsuging av små mengder støv og faste materialer. For sterk sugekraft og levetid på minst 20 000 timer. Optimalt egnet for mobil bruk i flerskiftsdrift.
Praktisk, manuell filterrengjøring
- Uanstrengt betjening ved hjelp av en ergonomisk plassert spak om nødvendig.
- Forlenger levetiden til filteret og reduserer dermed vedlikeholdsinnsatsen.
- Identiske rengjøringsresultater, uavhengig av hvor mye kraft som brukes.
Utstyrt med stort lommefilter
- For sikker støvsuging av faste stoffer og støv opp til støvklasse M.
- Også egnet for store mengder støv.
- Spesiell geometri på filteret forhindrer at fastsugde stoffer blir holdt fast.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|88 / 312
|Støvsuger (mBar/kPa)
|260 / 26
|Beholderkapasitet (l)
|60
|Beholdermateriale
|Stål
|Nominell inngangseffekt (kW)
|3
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 70
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 50
|Lydnivå (dB)
|62
|Lengde på ledning (m)
|7,5
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|1,75
|Farge
|antrasitt
|Vekt uten tilbehør (kg)
|142
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|142,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|855 x 760 x 1675
Utstyr
- Hovedfilter: Lamellfilter
- Sekundærfilter: Patronfilter
- Tilbehør inkludert ved levering: nei
Videoer
Bruksområder
- For små mengder brennbart og skadelig støv (OEL ≥ 0,1 mg/m³)
- For små mengder fint sponmateriale og støv