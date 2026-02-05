IVR-L 100/24-2 er en kompakt industristøvsuger av typen Ringler fra Kärcher. Støvsugeren har en beholderkapasitet på 100 liter og kan pålitelig støvsuge grove, faste stoffer (som spon). Ved å bruke en valgfri sponkurv kan de også separeres. Slangekoblingen på sugemunnstykke er svært fleksibel (360°) og garanterer maksimal fleksibilitet og støvsuging uten knuter på slangen. Fyllingsnivået kan når som helst leses av på dreneringsrøret. Flensmonterte løftebraketter letter daglig håndtering av maskinen, selv når den er fullastet. ABS-trinsehjulene av høy kvalitet, garanterer svært god mobilitet.