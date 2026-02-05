Industristøvsuger IVR-L 100/24-2

IVR-L 100/24-2 er en kompakt industristøvsuger med 100-liters beholderkapasitet. Den leverer praktisk støvsuging og enkel separering av spon og skjærevæsker.

IVR-L 100/24-2 er en kompakt industristøvsuger av typen Ringler fra Kärcher. Støvsugeren har en beholderkapasitet på 100 liter og kan pålitelig støvsuge grove, faste stoffer (som spon). Ved å bruke en valgfri sponkurv kan de også separeres. Slangekoblingen på sugemunnstykke er svært fleksibel (360°) og garanterer maksimal fleksibilitet og støvsuging uten knuter på slangen. Fyllingsnivået kan når som helst leses av på dreneringsrøret. Flensmonterte løftebraketter letter daglig håndtering av maskinen, selv når den er fullastet. ABS-trinsehjulene av høy kvalitet, garanterer svært god mobilitet.

Egenskaper og fordeler
Industristøvsuger IVR-L 100/24-2: Høy robusthet, fleksibilitet og modularitet
Høy robusthet, fleksibilitet og modularitet
Maskin og chassis meget robust og utstyrt med høye veggtykkelser. Roterbar slangetilkobling med opptil 360° rørbøy. Eventuelt tilgjengelig med overfyllingsbeskyttelse, sil eller tilbehørsholder.
Industristøvsuger IVR-L 100/24-2: Visuell indikator for fyllnivå
Visuell indikator for fyllnivå
Gjennomsiktig slange for å kontrollere mengden væske. Slangen brukes også for enkel tømming.
Industristøvsuger IVR-L 100/24-2: Utstyrt med to meget stillegående viftemotorer
Utstyrt med to meget stillegående viftemotorer
For kraftig sugekraft og optimal rengjøringsytelse. Vifter kan slås på separat for individuell sugekraft etter behov. Meget stillegående motortopp sørger for at kjøleluften blåses jevnt ut.
Utstyrt med kompakt overflatefilter for støvklasse L
  • Sikker forhindrer at grove partikler kommer inn i sugeturbinene.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftmengde (l/s/m³/t) 148 / 532
Støvsuger (mBar/hPa) 230 / 23
Beholderkapasitet (l) 100
Beholdermateriale Metall
Nominell inngangseffekt (kW) 2,4
Støvsugertype Elektrisk
Nominell diameter for kobling ID 50
Nominell diameter for tilbehør ID 50 ID 40
Støvklasse for hovedfilter L
Filterområde for hovedfilter (m²) 0,45
Vekt uten tilbehør (kg) 44
Vekt (med tilbehør) (kg) 44
Vekt inkludert emballasje (kg) 44,6
Mål (L x B x H) (mm) 640 x 620 x 1060

Utstyr

  • Tilbehør inkludert ved levering: nei
Industristøvsuger IVR-L 100/24-2
Industristøvsuger IVR-L 100/24-2

Videoer

Tilbehør