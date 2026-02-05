Industristøvsuger IVR-L 100/24-2
IVR-L 100/24-2 er en kompakt industristøvsuger med 100-liters beholderkapasitet. Den leverer praktisk støvsuging og enkel separering av spon og skjærevæsker.
IVR-L 100/24-2 er en kompakt industristøvsuger av typen Ringler fra Kärcher. Støvsugeren har en beholderkapasitet på 100 liter og kan pålitelig støvsuge grove, faste stoffer (som spon). Ved å bruke en valgfri sponkurv kan de også separeres. Slangekoblingen på sugemunnstykke er svært fleksibel (360°) og garanterer maksimal fleksibilitet og støvsuging uten knuter på slangen. Fyllingsnivået kan når som helst leses av på dreneringsrøret. Flensmonterte løftebraketter letter daglig håndtering av maskinen, selv når den er fullastet. ABS-trinsehjulene av høy kvalitet, garanterer svært god mobilitet.
Egenskaper og fordeler
Høy robusthet, fleksibilitet og modularitetMaskin og chassis meget robust og utstyrt med høye veggtykkelser. Roterbar slangetilkobling med opptil 360° rørbøy. Eventuelt tilgjengelig med overfyllingsbeskyttelse, sil eller tilbehørsholder.
Visuell indikator for fyllnivåGjennomsiktig slange for å kontrollere mengden væske. Slangen brukes også for enkel tømming.
Utstyrt med to meget stillegående viftemotorerFor kraftig sugekraft og optimal rengjøringsytelse. Vifter kan slås på separat for individuell sugekraft etter behov. Meget stillegående motortopp sørger for at kjøleluften blåses jevnt ut.
Utstyrt med kompakt overflatefilter for støvklasse L
- Sikker forhindrer at grove partikler kommer inn i sugeturbinene.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|148 / 532
|Støvsuger (mBar/hPa)
|230 / 23
|Beholderkapasitet (l)
|100
|Beholdermateriale
|Metall
|Nominell inngangseffekt (kW)
|2,4
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 50
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 50 ID 40
|Støvklasse for hovedfilter
|L
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|0,45
|Vekt uten tilbehør (kg)
|44
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|44
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|44,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|640 x 620 x 1060
Utstyr
- Tilbehør inkludert ved levering: nei
