Industristøvsuger IVR-L 100/24-2 Me

IVR-L 100/24-2 Me er en kompakt industristøvsuger av rustfritt stål. Den har en beholder på 100 liter for oppsuging av etsende væsker.

IVR-L 100/24-2 Me er en kompakt industristøvsuger av rustfritt stål med beholder på 100 liter. Den kan suge opp væsker og grove, faste stoffer, slik som spon. En sponkurv som fås som ekstrautstyr, sørger for praktisk separering av faste stoffer og væsker. Konstruksjon i rustfritt stål av høy kvalitet, gjør IVR 100/24-2 Me til et allsidig verktøy for krevende daglig bruk i industrien. Selv etsende materialer kan suges opp uten problemer. Slangetilkoblingen på sugemunnstykket kan roteres 360 grader. Dette gjør avsug rundt hele maskinen enklere uten at sugeslangen blir viklet fast. Fyllnivået kan når som helst leses av på dreneringsrøret. Trinsehjul av høy kvalitet laget av ABS, sørger for utmerket mobilitet.

Egenskaper og fordeler
Industristøvsuger IVR-L 100/24-2 Me: Oppsamlingsbeholder i rustfritt stål av høy kvalitet
Veldig lett å rengjøre. Egnet for etsende materiale. Gjennomsiktig slange som fyllnivåindikator og for tømming av væsker.
Industristøvsuger IVR-L 100/24-2 Me: Høy robusthet, fleksibilitet og modularitet
Maskin og chassis meget robust og utstyrt med høye veggtykkelser. Roterbar slangetilkobling med opptil 360° rørbøy. Eventuelt tilgjengelig med overfyllingsbeskyttelse, sil eller tilbehørsholder.
Industristøvsuger IVR-L 100/24-2 Me: Utstyrt med to meget stillegående viftemotorer
For kraftig sugekraft og optimal rengjøringsytelse. Vifter kan slås på separat for individuell sugekraft etter behov. Meget stillegående motortopp sørger for at kjøleluften blåses jevnt ut.
Utstyrt med kompakt overflatefilter for støvklasse L
  • Sikker forhindrer at grove partikler kommer inn i sugeturbinene.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftmengde (l/s/m³/t) 148 / 532
Støvsuger (mBar/hPa) 230 / 23
Beholderkapasitet (l) 100
Beholdermateriale Rustfritt stål
Nominell inngangseffekt (kW) 2,4
Støvsugertype Elektrisk
Nominell diameter for kobling ID 50
Nominell diameter for tilbehør ID 50 ID 40
Støvklasse for hovedfilter L
Filterområde for hovedfilter (m²) 0,45
Vekt uten tilbehør (kg) 41
Vekt (med tilbehør) (kg) 41
Vekt inkludert emballasje (kg) 41,8
Mål (L x B x H) (mm) 640 x 620 x 1060

Utstyr

  • Tilbehør inkludert ved levering: nei
Industristøvsuger IVR-L 100/24-2 Me
Videoer

Tilbehør