IVR-L 100/24-2 Me er en kompakt industristøvsuger av rustfritt stål med beholder på 100 liter. Den kan suge opp væsker og grove, faste stoffer, slik som spon. En sponkurv som fås som ekstrautstyr, sørger for praktisk separering av faste stoffer og væsker. Konstruksjon i rustfritt stål av høy kvalitet, gjør IVR 100/24-2 Me til et allsidig verktøy for krevende daglig bruk i industrien. Selv etsende materialer kan suges opp uten problemer. Slangetilkoblingen på sugemunnstykket kan roteres 360 grader. Dette gjør avsug rundt hele maskinen enklere uten at sugeslangen blir viklet fast. Fyllnivået kan når som helst leses av på dreneringsrøret. Trinsehjul av høy kvalitet laget av ABS, sørger for utmerket mobilitet.