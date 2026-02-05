IVR-L 100/24-2 Me er en kompakt og ekstra robust industristøvsuger. Trinsehjul og strømkabel er oljebestandige, noe som fremhever hvor holdbar maskinen er i krevende daglig bruk i industrien. Det er også mulig å løfte maskinen med en gaffeltruck. Støvsugeren har beholder av rustfritt stål på 100 liter og vippekabinett. Den er dermed perfekt for oppsuging av store mengder væsker og/eller støvfrie faste stoffer, som spon. Faste stoffer kan lett skilles fra væsken ved å bruke en sponkurv (tilvalg). Industristøvsugeren IVR-L 100/24-2 Tc Me, av rustfritt stål er en allsidig maskin. Selv etsende materialer kan suges opp uten problemer. Slangekoblingen på sugemunnstykket som kan roteres 360 grader, sørger for høy fleksibilitet uten at slangen vikler seg fast. Under oppsuging kan fyllnivået enkelt leses av på dreneringsrøret. Drenering kan utføres enten gjennom dreneringsrøret eller med vippekabinettet.