Industristøvsuger IVR-L 100/24-2 Tc Me
Industristøvsugeren IVR-L 100/24-2 Tc Me, i rustfritt stål egner seg til oppsuging og separering av væsker og faste stoffer – inkludert etsende materialer.
IVR-L 100/24-2 Me er en kompakt og ekstra robust industristøvsuger. Trinsehjul og strømkabel er oljebestandige, noe som fremhever hvor holdbar maskinen er i krevende daglig bruk i industrien. Det er også mulig å løfte maskinen med en gaffeltruck. Støvsugeren har beholder av rustfritt stål på 100 liter og vippekabinett. Den er dermed perfekt for oppsuging av store mengder væsker og/eller støvfrie faste stoffer, som spon. Faste stoffer kan lett skilles fra væsken ved å bruke en sponkurv (tilvalg). Industristøvsugeren IVR-L 100/24-2 Tc Me, av rustfritt stål er en allsidig maskin. Selv etsende materialer kan suges opp uten problemer. Slangekoblingen på sugemunnstykket som kan roteres 360 grader, sørger for høy fleksibilitet uten at slangen vikler seg fast. Under oppsuging kan fyllnivået enkelt leses av på dreneringsrøret. Drenering kan utføres enten gjennom dreneringsrøret eller med vippekabinettet.
Egenskaper og fordeler
Ergonomisk tilt/vippechassisSofistikert system for sikker, manuell, uanstrengt tømming. Chassissystem muliggjør ergonomisk tiltet tømming. Rask og enkel tømming av beholderen: bare tipp bakover og du er ferdig!
Oppsamlingsbeholder i rustfritt stål av høy kvalitetVeldig lett å rengjøre. Egnet for etsende materiale. Gjennomsiktig slange som fyllnivåindikator og for tømming av væsker.
Høy robusthet, fleksibilitet og modularitetMaskin og chassis meget robust og utstyrt med høye veggtykkelser. Roterbar slangetilkobling med opptil 360° rørbøy. Eventuelt tilgjengelig med overfyllingsbeskyttelse, sil eller tilbehørsholder.
Utstyrt med to meget stillegående viftemotorer
- For kraftig sugekraft og optimal rengjøringsytelse.
- Vifter kan slås på separat for individuell sugekraft etter behov.
- Meget stillegående motortopp sørger for at kjøleluften blåses jevnt ut.
Utstyrt med kompakt overflatefilter for støvklasse L
- Sikker forhindrer at grove partikler kommer inn i sugeturbinene.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|148 / 532
|Støvsuger (mBar/hPa)
|230 / 23
|Beholderkapasitet (l)
|100
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Nominell inngangseffekt (kW)
|2,4
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 50
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 50 ID 40
|Støvklasse for hovedfilter
|L
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|0,45
|Vekt uten tilbehør (kg)
|58,8
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|59
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|59,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|640 x 620 x 1060
Utstyr
- Tilbehør inkludert ved levering: nei
