Den kompakte industristøvsugeren IVR-L 120/24-2 Tc Ringler-typen er egnet for effektivt separering av skjærevæsker og spon. Den robuste konstruksjonen, inkludert oljebestandige hjul og strømledning, gjør støvsugeren til et slitesterkt hjelpemiddel for tøff daglig industriell bruk. Maskinen har et vippekabinett og sjenerøs kapasitet på 120 liter – ideelt for store mengder væsker og/eller for støvfrie faste stoffer som spon. Faste stoffer kan skilles fra de støvsugede væskene med den valgfrie swarf kurven. For fleksibelt arbeid uten irriterende floker er slangetilkoblingen på sugehodet 360° roterbart. Påfyllingsnivået leses enkelt av ved dreneringsrøret. Tømming kan utføres på to måter enten gjennom tømmerøret, eller ved hjelp av vippekabinettet. Maskinen kan enkelt flyttes med ved hjelp av en gaffeltruck.