Industristøvsuger IVR-L 120/24-2 Tc
IVR-L 120/24-2 Tc er grunnmodellen i IVR-L 120 Tc-serien. Ideell for støvsuging og separering av kjølevæsker og spon innen metallindustrien.
Den kompakte industristøvsugeren IVR-L 120/24-2 Tc Ringler-typen er egnet for effektivt separering av skjærevæsker og spon. Den robuste konstruksjonen, inkludert oljebestandige hjul og strømledning, gjør støvsugeren til et slitesterkt hjelpemiddel for tøff daglig industriell bruk. Maskinen har et vippekabinett og sjenerøs kapasitet på 120 liter – ideelt for store mengder væsker og/eller for støvfrie faste stoffer som spon. Faste stoffer kan skilles fra de støvsugede væskene med den valgfrie swarf kurven. For fleksibelt arbeid uten irriterende floker er slangetilkoblingen på sugehodet 360° roterbart. Påfyllingsnivået leses enkelt av ved dreneringsrøret. Tømming kan utføres på to måter enten gjennom tømmerøret, eller ved hjelp av vippekabinettet. Maskinen kan enkelt flyttes med ved hjelp av en gaffeltruck.
Egenskaper og fordeler
Nytt drivhode for økt sikkerhet, brukervennlighet og kraft
- Den lave vekten på drivhodet sikrer enklere håndtering under transport, tømming og service
- Bedre arbeidssikkerhet under transport takket være kabeloppbevaring på maskinhodet.
- Integrert utblåsingsdeksel hindrer at smuss trenger inn i motorrommet.
360-graders arbeidsradius
- Rengjør i alle retninger takket være den roterbare slangetilkoblingen på sugemunnstykket. Flokefri sugeslange.
Praktisk vippekabinett
- Rask og enkel tømming av beholderen: bare tipp bakover og du er ferdig!
Oljebestandig
- Oljebestandige hjul og strømkabel for lang levetid sikrer utmerket mobilitet selv under tøffe forhold.
Robust og pålitelig
- Ideell for bruk i metallforedlingsindustrien.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|148 / 532
|Støvsuger (mBar/hPa)
|235 / 23
|Beholderkapasitet (l)
|120
|Beholdermateriale
|Metall
|Nominell inngangseffekt (kW)
|2,4
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 50
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 50 ID 40
|Støvklasse for hovedfilter
|L
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|0,45
|Vekt uten tilbehør (kg)
|66
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|68
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|68,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|740 x 620 x 1180
Utstyr
- Tilbehør inkludert ved levering: nei
