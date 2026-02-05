Industristøvsugeren IVR-L 120/24 Tc Me, er en kompakt maskin med vippekabinett. Støvsugeren har beholder av rustfritt stål på 120 liter for store mengder væsker og/eller støvfrie faste stoffer, som spon. En sponkurv (tilvalg) kan brukes til å separere faste stoffer fra væsker uten problemer. IVR-L 120/24 Tc Me kan suge opp etsende materialer takket være konstruksjonen av rustfritt stål. Slangekoblingen på sugemunnstykket kan roteres med 360 grader og garanterer bevegelsesfrihet og hindrer irriterende vridninger av sugeslangen. Fyllnivået kan enkelt leses av på dreneringsrøret. Drenering gjøres enten gjennom dreneringsrøret eller med vippekabinettet. Det robuste designet består av oljebestandige trinsehjul og strømkabel, noe som sikrer lang holdbarhet selv ved krevende daglig industriell bruk. Takket være det robuste designet er det også enkelt å løfte maskinen med gaffeltruck.