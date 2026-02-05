Industristøvsuger IVR-L 120/24-2 Tc Me

Industristøvsugeren IVR-L 120/24-2 Tc Me, brukes til oppsuging og separering av væsker og faste stoffer. Takket være versjonen i rustfritt stål kan den også støvsuge etsende materialer.

Industristøvsugeren IVR-L 120/24 Tc Me, er en kompakt maskin med vippekabinett. Støvsugeren har beholder av rustfritt stål på 120 liter for store mengder væsker og/eller støvfrie faste stoffer, som spon. En sponkurv (tilvalg) kan brukes til å separere faste stoffer fra væsker uten problemer. IVR-L 120/24 Tc Me kan suge opp etsende materialer takket være konstruksjonen av rustfritt stål. Slangekoblingen på sugemunnstykket kan roteres med 360 grader og garanterer bevegelsesfrihet og hindrer irriterende vridninger av sugeslangen. Fyllnivået kan enkelt leses av på dreneringsrøret. Drenering gjøres enten gjennom dreneringsrøret eller med vippekabinettet. Det robuste designet består av oljebestandige trinsehjul og strømkabel, noe som sikrer lang holdbarhet selv ved krevende daglig industriell bruk. Takket være det robuste designet er det også enkelt å løfte maskinen med gaffeltruck.

Egenskaper og fordeler
Industristøvsuger IVR-L 120/24-2 Tc Me: Oppsamlingsbeholder i rustfritt stål av høy kvalitet
Veldig lett å rengjøre. Egnet for etsende materiale. Gjennomsiktig slange som fyllnivåindikator og for tømming av væsker.
Industristøvsuger IVR-L 120/24-2 Tc Me: Høy robusthet, fleksibilitet og modularitet
Maskin og chassis meget robust og utstyrt med høye veggtykkelser. Roterbar slangetilkobling med opptil 360° rørbøy. Eventuelt tilgjengelig med overfyllingsbeskyttelse, sil eller tilbehørsholder.
Industristøvsuger IVR-L 120/24-2 Tc Me: Utstyrt med to meget stillegående viftemotorer
For kraftig sugekraft og optimal rengjøringsytelse. Vifter kan slås på separat for individuell sugekraft etter behov. Meget stillegående motortopp sørger for at kjøleluften blåses jevnt ut.
Utstyrt med kompakt overflatefilter for støvklasse L
  • Sikker forhindrer at grove partikler kommer inn i sugeturbinene.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 / 240
Frekvens (Hz) 50 / 60
Luftmengde (l/s/m³/t) 148 / 532
Støvsuger (mBar/hPa) 235 / 23
Beholderkapasitet (l) 120
Beholdermateriale Rustfritt stål
Nominell inngangseffekt (kW) 2,4
Støvsugertype Elektrisk
Nominell diameter for kobling ID 50
Nominell diameter for tilbehør ID 50 ID 40
Støvklasse for hovedfilter L
Filterområde for hovedfilter (m²) 0,45
Vekt uten tilbehør (kg) 65
Vekt (med tilbehør) (kg) 65
Vekt inkludert emballasje (kg) 65,8
Mål (L x B x H) (mm) 740 x 620 x 1180

Utstyr

  • Tilbehør inkludert ved levering: nei
Industristøvsuger IVR-L 120/24-2 Tc Me
Videoer

Tilbehør