Industristøvsuger IVR-L 120/24-2 Tc Me
Industristøvsugeren IVR-L 120/24-2 Tc Me, brukes til oppsuging og separering av væsker og faste stoffer. Takket være versjonen i rustfritt stål kan den også støvsuge etsende materialer.
Industristøvsugeren IVR-L 120/24 Tc Me, er en kompakt maskin med vippekabinett. Støvsugeren har beholder av rustfritt stål på 120 liter for store mengder væsker og/eller støvfrie faste stoffer, som spon. En sponkurv (tilvalg) kan brukes til å separere faste stoffer fra væsker uten problemer. IVR-L 120/24 Tc Me kan suge opp etsende materialer takket være konstruksjonen av rustfritt stål. Slangekoblingen på sugemunnstykket kan roteres med 360 grader og garanterer bevegelsesfrihet og hindrer irriterende vridninger av sugeslangen. Fyllnivået kan enkelt leses av på dreneringsrøret. Drenering gjøres enten gjennom dreneringsrøret eller med vippekabinettet. Det robuste designet består av oljebestandige trinsehjul og strømkabel, noe som sikrer lang holdbarhet selv ved krevende daglig industriell bruk. Takket være det robuste designet er det også enkelt å løfte maskinen med gaffeltruck.
Egenskaper og fordeler
Oppsamlingsbeholder i rustfritt stål av høy kvalitetVeldig lett å rengjøre. Egnet for etsende materiale. Gjennomsiktig slange som fyllnivåindikator og for tømming av væsker.
Høy robusthet, fleksibilitet og modularitetMaskin og chassis meget robust og utstyrt med høye veggtykkelser. Roterbar slangetilkobling med opptil 360° rørbøy. Eventuelt tilgjengelig med overfyllingsbeskyttelse, sil eller tilbehørsholder.
Utstyrt med to meget stillegående viftemotorerFor kraftig sugekraft og optimal rengjøringsytelse. Vifter kan slås på separat for individuell sugekraft etter behov. Meget stillegående motortopp sørger for at kjøleluften blåses jevnt ut.
Utstyrt med kompakt overflatefilter for støvklasse L
- Sikker forhindrer at grove partikler kommer inn i sugeturbinene.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|148 / 532
|Støvsuger (mBar/hPa)
|235 / 23
|Beholderkapasitet (l)
|120
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Nominell inngangseffekt (kW)
|2,4
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 50
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 50 ID 40
|Støvklasse for hovedfilter
|L
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|0,45
|Vekt uten tilbehør (kg)
|65
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|65
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|65,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|740 x 620 x 1180
Utstyr
- Tilbehør inkludert ved levering: nei
Videoer