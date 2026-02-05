Industristøvsuger IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp
Oljestøvsugeren IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp, med beholder på 120 liter og trommelpumpe er ideell for oppsuging, separering og retur av kjøle-/skjæreoljer med faste stoffer, som metallspon.
Oljestøvsugeren IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp, er en kompakt industristøvsuger med vippekabinett og beholder på 120 liter i rustfritt stål. Maskinen kan suge opp både store mengder væsker og støvfrie faste stoffer (f.eks. spon). En sponkurv (tilvalg) gjør det enkelt å separere faste stoffer fra væsker. IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp er svært allsidig takket være konstruksjonen av rustfritt stål. Selv etsende materialer kan enkelt suges opp. Slangekoblingen på sugemunnstykket kan roteres med 360 grader og sørger for at sugeslangen ikke blir viklet fast. Dette øker bevegeligheten betydelig. Fyllnivået er alltid synlig på dreneringsrøret. Den autonome trommelpumpen returnerer effektivt det meste av den oppsugde væsken. Det robuste designet, inkludert oljebestandige trinsehjul og strømkabel, sikrer lang holdbarhet selv ved krevende daglig industriell bruk. Det er også mulig å løfte maskinen med gaffeltruck.
Egenskaper og fordeler
Ergonomisk tilt/vippechassis
- Sofistikert system for sikker, manuell, uanstrengt tømming.
- Chassissystem muliggjør ergonomisk tiltet tømming.
- Rask og enkel tømming av beholderen: bare tipp bakover og du er ferdig!
Oppsamlingsbeholder i rustfritt stål av høy kvalitet
- Veldig lett å rengjøre.
- Egnet for etsende materiale.
- Gjennomsiktig slange som fyllnivåindikator og for tømming av væsker.
Trommelpumpe
- En autonom tønnepumpe øker betydelig evnen til å returnere oppsugd materiale.
- Gjennomsiktig slange for å kontrollere mengden væske.
Høy robusthet, fleksibilitet og modularitet
- Maskin og chassis meget robust og utstyrt med høye veggtykkelser.
- Roterbar slangetilkobling med opptil 360° rørbøy.
- Eventuelt tilgjengelig med overfyllingsbeskyttelse, sil eller tilbehørsholder.
Utstyrt med to meget stillegående viftemotorer
- For kraftig sugekraft og optimal rengjøringsytelse.
- Vifter kan slås på separat for individuell sugekraft etter behov.
- Meget stillegående motortopp sørger for at kjøleluften blåses jevnt ut.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|148 / 532
|Støvsuger (mBar/hPa)
|235 / 23
|Beholderkapasitet (l)
|120
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Nominell inngangseffekt (kW)
|2,4
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 50
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 50 ID 40
|Støvklasse for hovedfilter
|L
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|0,45
|Vekt uten tilbehør (kg)
|72
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|72
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|72,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|745 x 710 x 1420
Utstyr
- Tilbehør inkludert ved levering: nei
- Trommelpumpe
Videoer