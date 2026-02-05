Oljestøvsugeren IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp, er en kompakt industristøvsuger med vippekabinett og beholder på 120 liter i rustfritt stål. Maskinen kan suge opp både store mengder væsker og støvfrie faste stoffer (f.eks. spon). En sponkurv (tilvalg) gjør det enkelt å separere faste stoffer fra væsker. IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp er svært allsidig takket være konstruksjonen av rustfritt stål. Selv etsende materialer kan enkelt suges opp. Slangekoblingen på sugemunnstykket kan roteres med 360 grader og sørger for at sugeslangen ikke blir viklet fast. Dette øker bevegeligheten betydelig. Fyllnivået er alltid synlig på dreneringsrøret. Den autonome trommelpumpen returnerer effektivt det meste av den oppsugde væsken. Det robuste designet, inkludert oljebestandige trinsehjul og strømkabel, sikrer lang holdbarhet selv ved krevende daglig industriell bruk. Det er også mulig å løfte maskinen med gaffeltruck.