Industristøvsuger IVR-L 200/24-2 Tc Dp
IVR-L 200/24-2 Tc Dp er en strømdrevet støvsuger til væsker og metallspon for oppsuging av store mengder olje og spon. Den har et robust design og er enkel å vedlikeholde.
IVR-L 200/24-2 Tc Dp har en kraftig løsning med to turbiner og en nominell effekt på 2,4 kW. Dette gjør den strømdrevne støvsugeren perfekt for oppsuging av store mengder olje, samt kjøleemulsjoner og spon. Det holdbare lamellfilteret med sveisede sømmer er vaskbart og sørger for at sugekraften til den mobile støvsugeren er konstant høy. En kurv (tilvalg) separerer effektivt væsker og faste stoffer. Dreneringssystemet med vippekabinett sikrer trygg drenering. Dette krever ikke mye kraft og gjøres med en rullende mekanisme. Det er også mulig å bruke en gaffeltruck for å tømme maskinen. Væsker dreneres fra beholderen på 200 liter ved å koble fra dreneringsrøret. En integrert og trinnløst justerbar tønnepumpe gjør det mulig å øke dreneringshastigheten betydelig, opptil en høydeforskjell på seks meter. En lyddempet drivenhet og en effektiv lydpotte garanterer lavt støynivå.
Egenskaper og fordeler
Ergonomisk tilt/vippechassisSofistikert system for sikker, manuell, uanstrengt tømming. Chassissystem muliggjør ergonomisk tiltet tømming. Rask og praktisk tømming av de store 200-liters beholderne ved tipping.
TrommelpumpeEn autonom tønnepumpe øker betydelig evnen til å returnere oppsugd materiale. Gjennomsiktig slange for å kontrollere mengden væske.
Høy robusthet, fleksibilitet og modularitetMaskin og chassis meget robust og utstyrt med høye veggtykkelser. Roterbar slangetilkobling med opptil 360° rørbøy. Eventuelt tilgjengelig med overfyllingsbeskyttelse, sil eller tilbehørsholder.
Utstyrt med to meget stillegående viftemotorer
- For kraftig sugekraft og optimal rengjøringsytelse.
- Vifter kan slås på separat for individuell sugekraft etter behov.
- Meget stillegående motortopp sørger for at kjøleluften blåses jevnt ut.
Utstyrt med kompakt overflatefilter for støvklasse L
- Sikker forhindrer at grove partikler kommer inn i sugeturbinene.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 / 240
|Frekvens (Hz)
|50 / 60
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|148 / 532
|Støvsuger (mBar/hPa)
|230 / 23
|Beholderkapasitet (l)
|200
|Nominell inngangseffekt (kW)
|2,4
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 50
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 50 ID 40
|Støvklasse for hovedfilter
|L
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|0,45
|Vekt uten tilbehør (kg)
|131
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|131
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|131
|Mål (L x B x H) (mm)
|1485 x 760 x 1550
Utstyr
- Trommelpumpe
Bruksområder
- For store mengder væsker, som oljer og kjøleemulsjoner
- For store mengder faste stoffer, som metallspon