IVR-L 200/24-2 Tc Dp har en kraftig løsning med to turbiner og en nominell effekt på 2,4 kW. Dette gjør den strømdrevne støvsugeren perfekt for oppsuging av store mengder olje, samt kjøleemulsjoner og spon. Det holdbare lamellfilteret med sveisede sømmer er vaskbart og sørger for at sugekraften til den mobile støvsugeren er konstant høy. En kurv (tilvalg) separerer effektivt væsker og faste stoffer. Dreneringssystemet med vippekabinett sikrer trygg drenering. Dette krever ikke mye kraft og gjøres med en rullende mekanisme. Det er også mulig å bruke en gaffeltruck for å tømme maskinen. Væsker dreneres fra beholderen på 200 liter ved å koble fra dreneringsrøret. En integrert og trinnløst justerbar tønnepumpe gjør det mulig å øke dreneringshastigheten betydelig, opptil en høydeforskjell på seks meter. En lyddempet drivenhet og en effektiv lydpotte garanterer lavt støynivå.