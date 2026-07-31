Industristøvsuger IVR-L 60/24-2 Tc
IVR-L 65/24-2 Tc er en robust og kraftig industristøvsuger for væsker og spon, designet for drift med vekselstrøm. Denne maskinen er ideell for oppsuging av middels store mengder olje og metallspåner, samt andre lignende materialer.
IVR-L 65/24-2 Tc er en mobil industristøvsuger for væsker og spon, konstruert for kontinuerlig og kraftig drift. Med et slitesterkt, vaskbart posefilter og en kraftig to-turbin løsning som leverer en nominell effekt på 2,4 kW, sikrer denne maskinen jevn sugekraft uten tap av filterkapasitet. Dette gjør den ideell for oppsuging av middels store mengder av ulike medier, som metallspåner, olje eller kjølevæskeemulsjoner. En valgfri silkurv sørger for effektiv separasjon av faste og flytende komponenter. Væsker kan tømmes separat ved å enkelt koble fra dreneringsslangen på den 65-liters oppsamlingstanken. Alternativt kan tømmesystemet med vippbart understell brukes for å tømme beholderen med minimal innsats ved hjelp av rulle-av-mekanismen. Designet for vekselstrøm og med en robust og vedlikeholdsvennlig konstruksjon, oppfyller denne støvsugeren de viktigste kravene for krevende industrielle applikasjoner. Den lyddempede drivenheten og en eksosdemper bidrar til lavt driftsstøy. I tillegg er maskinhodet delvis produsert av resirkulert materiale, noe som reflekterer vårt engasjement for bærekraft.
Egenskaper og fordeler
Ergonomisk tilt/vippechassis
- Sofistikert system for sikker, manuell, uanstrengt tømming.
- Chassissystem muliggjør ergonomisk tiltet tømming.
- Rask og enkel tømming av beholderen: bare tipp bakover og du er ferdig!
Høy robusthet, fleksibilitet og modularitet
- Maskin og chassis meget robust og utstyrt med høye veggtykkelser.
- Roterbar slangetilkobling med opptil 360° rørbøy.
- Eventuelt tilgjengelig med overfyllingsbeskyttelse, sil eller tilbehørsholder.
Utstyrt med to meget stillegående viftemotorer
- For kraftig sugekraft og optimal rengjøringsytelse.
- Vifter kan slås på separat for individuell sugekraft etter behov.
- Meget stillegående motortopp sørger for at kjøleluften blåses jevnt ut.
Utstyrt med kompakt overflatefilter for støvklasse L
- Sikker forhindrer at grove partikler kommer inn i sugeturbinene.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|144 / 520
|Støvsuger (mBar/kPa)
|235 / 23,5
|Beholderkapasitet (l)
|65
|Beholdermateriale
|Stål
|Nominell inngangseffekt (kW)
|2,4
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 50
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 50
|Støvklasse for hovedfilter
|L
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|0,25
|Lydnivå (dB)
|68
|Lengde på ledning (m)
|10
|Vekt uten tilbehør (kg)
|42,6
|Vekt (med tilbehør) (kg)
|43,1
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|43,7
|Mål (L x B x H) (mm)
|737 x 532 x 1326
Utstyr
- Hovedfilter: Overflatefilter
- Tilbehør inkludert ved levering: nei
Videoer
Bruksområder
- For middels mengder grovt og slipende spon
- For middels mengder væsker, inkludert oljer og kjølevæskeemulsjoner