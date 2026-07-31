IVR-L 65/24-2 Tc er en mobil industristøvsuger for væsker og spon, konstruert for kontinuerlig og kraftig drift. Med et slitesterkt, vaskbart posefilter og en kraftig to-turbin løsning som leverer en nominell effekt på 2,4 kW, sikrer denne maskinen jevn sugekraft uten tap av filterkapasitet. Dette gjør den ideell for oppsuging av middels store mengder av ulike medier, som metallspåner, olje eller kjølevæskeemulsjoner. En valgfri silkurv sørger for effektiv separasjon av faste og flytende komponenter. Væsker kan tømmes separat ved å enkelt koble fra dreneringsslangen på den 65-liters oppsamlingstanken. Alternativt kan tømmesystemet med vippbart understell brukes for å tømme beholderen med minimal innsats ved hjelp av rulle-av-mekanismen. Designet for vekselstrøm og med en robust og vedlikeholdsvennlig konstruksjon, oppfyller denne støvsugeren de viktigste kravene for krevende industrielle applikasjoner. Den lyddempede drivenheten og en eksosdemper bidrar til lavt driftsstøy. I tillegg er maskinhodet delvis produsert av resirkulert materiale, noe som reflekterer vårt engasjement for bærekraft.