Industrielt støvavtrekk RI 334 D4-ENT-M IE2
Den mobile ID 50/40 Afc støvsugeren har en høytrykkskompressor som effektivt separerer alle typer klebrig støv og spon.
ID 50/40 Afc støvavsug er sikker å bruke ved støvsuging av prosesseringsmaskiner. Den kraftige høytrykkskompressoren gjør den svært effektiv til å separere alle typer utfordrende støv og spon, inkludert klebrig støv. Maskinen fås i flere ytelsesnivåer og filterklasser, opptil klasse H for håndtering av kreftfremkallende støv. Et integrert styreskap med automatisk filterrister sikrer lang levetid på filteret. Som tilleggsutstyr kan man få differansetrykkbryter for filterovervåking og ultralydsavstandssensor for nøyaktig nivåmåling.
Egenskaper og fordeler
Utrustet for støvklasse M for høy yrkessikkerhetStøvfilter i klasse M for støvsuging av skadelig støv.
Enkel og trygg tømming uten å fjerne drivhodetNedsettingstralle og rullende beholder for ergonomisk tømming.
Støvfritt tømmesystem for skadelige materialerTømming med lite støvdannelse takket være lukkemekanisme og slange med trykkompensering. Enkel og trygg avhending av støv takket være PE-pose.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|138 / 495
|Støvsuger (mBar/kPa)
|140 / 14
|Beholderkapasitet (l)
|50
|Nominell inngangseffekt (kW)
|4
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Filterflate (m²)
|3,2
|Nominell diameter for kobling
|ID 70
|Lydnivå (dB)
|70
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Vekt uten tilbehør (kg)
|200
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|200,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|915 x 777 x 1824
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