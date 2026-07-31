ID 50/40 Afc støvavsug er sikker å bruke ved støvsuging av prosesseringsmaskiner. Den kraftige høytrykkskompressoren gjør den svært effektiv til å separere alle typer utfordrende støv og spon, inkludert klebrig støv. Maskinen fås i flere ytelsesnivåer og filterklasser, opptil klasse H for håndtering av kreftfremkallende støv. Et integrert styreskap med automatisk filterrister sikrer lang levetid på filteret. Som tilleggsutstyr kan man få differansetrykkbryter for filterovervåking og ultralydsavstandssensor for nøyaktig nivåmåling.