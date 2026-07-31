Industrielt støvavtrekk RI 334 D4-ENT-M IE2

Den mobile ID 50/40 Afc støvsugeren har en høytrykkskompressor som effektivt separerer alle typer klebrig støv og spon.

ID 50/40 Afc støvavsug er sikker å bruke ved støvsuging av prosesseringsmaskiner. Den kraftige høytrykkskompressoren gjør den svært effektiv til å separere alle typer utfordrende støv og spon, inkludert klebrig støv. Maskinen fås i flere ytelsesnivåer og filterklasser, opptil klasse H for håndtering av kreftfremkallende støv. Et integrert styreskap med automatisk filterrister sikrer lang levetid på filteret. Som tilleggsutstyr kan man få differansetrykkbryter for filterovervåking og ultralydsavstandssensor for nøyaktig nivåmåling.

Egenskaper og fordeler
Industrielt støvavtrekk RI 334 D4-ENT-M IE2: Utrustet for støvklasse M for høy yrkessikkerhet
Utrustet for støvklasse M for høy yrkessikkerhet
Støvfilter i klasse M for støvsuging av skadelig støv.
Industrielt støvavtrekk RI 334 D4-ENT-M IE2: Enkel og trygg tømming uten å fjerne drivhodet
Enkel og trygg tømming uten å fjerne drivhodet
Nedsettingstralle og rullende beholder for ergonomisk tømming.
Industrielt støvavtrekk RI 334 D4-ENT-M IE2: Støvfritt tømmesystem for skadelige materialer
Støvfritt tømmesystem for skadelige materialer
Tømming med lite støvdannelse takket være lukkemekanisme og slange med trykkompensering. Enkel og trygg avhending av støv takket være PE-pose.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 3
Spenning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Luftmengde (l/s/m³/t) 138 / 495
Støvsuger (mBar/kPa) 140 / 14
Beholderkapasitet (l) 50
Nominell inngangseffekt (kW) 4
Støvsugertype Elektrisk
Filterflate (m²) 3,2
Nominell diameter for kobling ID 70
Lydnivå (dB) 70
Støvklasse for hovedfilter M
Vekt uten tilbehør (kg) 200
Vekt inkludert emballasje (kg) 200,9
Mål (L x B x H) (mm) 915 x 777 x 1824
Industrielt støvavtrekk RI 334 D4-ENT-M IE2
Industrielt støvavtrekk RI 334 D4-ENT-M IE2

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