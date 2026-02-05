Industristøvsuger IVC 60/30 Ap M Z22

Kompakt industristøvsuger med slitsterk sidekanalvifte for kontinuerlig drift (f.eks. produksjon). Brukes til fint støv i støvklasse M, i ATEX sone 22 og hygienesensitive områder.

IVC 60/30 Ap M Z22 er en kompakt industristøvsuger med slitesterk sidekanalvifte. Maskinen er ideell for kontinuerlig bruk og har et grensesnitt for alle standard maskinkontrollsystemer. Den pålitelige industristøvsugeren er designet for bruk i produksjonslokaler og for rengjøring av produksjonsmaskiner i ATEX sone 22. Maskinen egner seg også for områder med helsefarlig støv i støvklasse M, eller for områder med strenge hygienekrav.

Egenskaper og fordeler
Sertifisert for ATEX Sone 22.
Sertifisert for ATEX Sone 22.
Eksplosjonssikker industristøvsuger for sikker støvsuging i ATEX Sone 22.
Støvklasse M
Støvklasse M
Komplett enhet sertifisert i henhold til DIN EN 60335-2-69 for støvklasse M.
Slitesterk sidekanalvifte
Slitesterk sidekanalvifte
En sidekanalvifte med høy sugekraft og lang levetid på minst 20 000 timer. Disse maskinene er derfor perfekte for bruk over flere skift.
Manuell IVC-filterrengjøring (Ap)
  • Uanstrengt betjening ved hjelp av en ergonomisk plassert spak om nødvendig.
  • Forlenger levetiden til filteret og reduserer dermed vedlikeholdsinnsatsen.
Utstyrt med kompakt flatbrettet filter
  • Tydelig og kompakt design av filteret.
  • Egnet for oppsuging av frittflytende, tørt støv opp til støvklasse M.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 3
Spenning (V) 400
Frekvens (Hz) 50
Luftmengde (l/s/m³/t) 53,3 / 192
Støvsuger (mBar/hPa) 250 / 25
Beholderkapasitet (l) 60
Beholdermateriale Rustfritt stål
Nominell inngangseffekt (kW) 3
Støvsugertype Elektrisk
Nominell diameter for kobling ID 70
Nominell diameter for tilbehør ID 40
Lydnivå (dB) 77
Støvklasse for hovedfilter M
Filterområde for hovedfilter (m²) 1,9
Vekt uten tilbehør (kg) 95
Vekt inkludert emballasje (kg) 95,6
Mål (L x B x H) (mm) 970 x 690 x 1240

Utstyr

  • Hovedfilter: Flatfilter
  • Tilbehør inkludert ved levering: nei
