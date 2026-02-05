Industristøvsuger IVC 60/30 Ap M Z22
Kompakt industristøvsuger med slitsterk sidekanalvifte for kontinuerlig drift (f.eks. produksjon). Brukes til fint støv i støvklasse M, i ATEX sone 22 og hygienesensitive områder.
IVC 60/30 Ap M Z22 er en kompakt industristøvsuger med slitesterk sidekanalvifte. Maskinen er ideell for kontinuerlig bruk og har et grensesnitt for alle standard maskinkontrollsystemer. Den pålitelige industristøvsugeren er designet for bruk i produksjonslokaler og for rengjøring av produksjonsmaskiner i ATEX sone 22. Maskinen egner seg også for områder med helsefarlig støv i støvklasse M, eller for områder med strenge hygienekrav.
Egenskaper og fordeler
Sertifisert for ATEX Sone 22.Eksplosjonssikker industristøvsuger for sikker støvsuging i ATEX Sone 22.
Støvklasse MKomplett enhet sertifisert i henhold til DIN EN 60335-2-69 for støvklasse M.
Slitesterk sidekanalvifteEn sidekanalvifte med høy sugekraft og lang levetid på minst 20 000 timer. Disse maskinene er derfor perfekte for bruk over flere skift.
Manuell IVC-filterrengjøring (Ap)
- Uanstrengt betjening ved hjelp av en ergonomisk plassert spak om nødvendig.
- Forlenger levetiden til filteret og reduserer dermed vedlikeholdsinnsatsen.
Utstyrt med kompakt flatbrettet filter
- Tydelig og kompakt design av filteret.
- Egnet for oppsuging av frittflytende, tørt støv opp til støvklasse M.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|3
|Spenning (V)
|400
|Frekvens (Hz)
|50
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|53,3 / 192
|Støvsuger (mBar/hPa)
|250 / 25
|Beholderkapasitet (l)
|60
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Nominell inngangseffekt (kW)
|3
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 70
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 40
|Lydnivå (dB)
|77
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|1,9
|Vekt uten tilbehør (kg)
|95
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|95,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|970 x 690 x 1240
Utstyr
- Hovedfilter: Flatfilter
- Tilbehør inkludert ved levering: nei
