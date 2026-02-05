IVC 60/30 Ap M Z22 er en kompakt industristøvsuger med slitesterk sidekanalvifte. Maskinen er ideell for kontinuerlig bruk og har et grensesnitt for alle standard maskinkontrollsystemer. Den pålitelige industristøvsugeren er designet for bruk i produksjonslokaler og for rengjøring av produksjonsmaskiner i ATEX sone 22. Maskinen egner seg også for områder med helsefarlig støv i støvklasse M, eller for områder med strenge hygienekrav.