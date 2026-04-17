Industristøvsuger IVM 40/12-1 H Z22
Mobil industristøvsuger med singelmotor i mellomklassen for trygg støvsuging av små og grove, faste stoffer i støvklasse H. Maskinen egner seg også til bruk i ATEX sone 22.
IVM 40/12-1 H Z22 er en industristøvsuger i mellomklassen med singelmotor og eksplosjonsbeskyttelse. Den brukes til generell oppsuging av små til middels store mengder små og grove, faste stoffer i industrielle miljøer i ATEX sone 22. Den kraftige og pålitelige maskinen arbeider i enfaset drift. Den har et kompakt, robust og pålitelig design, og maskinen er svært mobil og manøvrerbar. Den er ideell for bruk der sikkerhetsforskrifter må overholdes. Takket være det innovative filterrensesystemet kan det store stjernefilter i støvklasse M rengjøres på en enkel og praktisk måte under drift. I tillegg er støvsugeren utstyrt med et nedstrøms sertifisert H-filter med filtergjenkjenning, og maskinen er derfor også sertifisert for støvklasse H. Oppsamligs- og filtertanker er laget av syrebestandig rustfritt stål, mens kabinettet er laget av holdbart stål.
Egenskaper og fordeler
Sertifisert for ATEX Sone 22.Eksplosjonssikker industristøvsuger for sikker støvsuging i ATEX Sone 22.
Støvklasse H.Hele enheten er sertifisert i henhold til DIN EN 60335-2-69 for støvklasse H. For sikker oppsamling av faste stoffer og støv opp til støvklasse H.
EC-turbin med lav slitasjeBørsteløs design for drift med minimal slitasje. Egnet for treskiftsdrift takket være en minimum levetid på 5000 timer.
Manuell "pull-and-clean" filterrengjøring.
- Filter rengjøres i ett enkelt trinn under drift.
- Slitesterk fjerning av støv ved hjelp av luftreversering.
Utstyrt med ekstra stort stjernefilter og ekstra patronfilter.
- For sikker oppsamling av faste stoffer og støv opp til støvklasse H.
- Maksimal sikkerhet takket være 2-trinns filtersystem med optimal separasjonsgrad.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|43,8 / 158
|Støvsuger (mBar/hPa)
|249 / 24,9
|Beholderkapasitet (l)
|40
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Nominell inngangseffekt (kW)
|1 x 1,2
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 70
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 40
|Lydnivå (dB)
|73
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|1,6
|Sekundær filterstøvklasse
|H
|Filterområde for sekundærfilter (m²)
|1,6
|Vekt uten tilbehør (kg)
|51
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|51,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|645 x 655 x 1140
Utstyr
- Hovedfilter: Stjernefilter
- Sekundærfilter: Patronfilter
- Tilbehør inkludert ved levering: nei
Bruksområder
- Egnet for bruk i ATEX sone 22
- For små til middels store mengder faste stoffer og støv i klasse H
- For de tøffeste bruksområdene, også egnet for oppsuging av klebrige materialer