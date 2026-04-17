IVM 40/12-1 H Z22 er en industristøvsuger i mellomklassen med singelmotor og eksplosjonsbeskyttelse. Den brukes til generell oppsuging av små til middels store mengder små og grove, faste stoffer i industrielle miljøer i ATEX sone 22. Den kraftige og pålitelige maskinen arbeider i enfaset drift. Den har et kompakt, robust og pålitelig design, og maskinen er svært mobil og manøvrerbar. Den er ideell for bruk der sikkerhetsforskrifter må overholdes. Takket være det innovative filterrensesystemet kan det store stjernefilter i støvklasse M rengjøres på en enkel og praktisk måte under drift. I tillegg er støvsugeren utstyrt med et nedstrøms sertifisert H-filter med filtergjenkjenning, og maskinen er derfor også sertifisert for støvklasse H. Oppsamligs- og filtertanker er laget av syrebestandig rustfritt stål, mens kabinettet er laget av holdbart stål.