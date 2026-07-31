Industristøvsuger IVM 40/12-1 M Z22
En mobil industristøvsuger med singelmotor, i mellomklassen, utstyrt med stjernefilter i støvklasse M og Ec-motor for støvsuging av små og grove, faste stoffer i hygienesensitive områder i sone 22.
IVM 40/12-1 M Z22 er en eksplosjonssikker industristøvsuger i mellomklassen som egner seg til generell oppsuging av små og middels store mengder med små og grove, faste stoffer i industrielle miljøer i ATEX sone 22. Den pålitelige, holdbare, kompakte og mobile maskinen arbeider i enfaset drift og brukes når omstendighetene krever at sikkerhetsstandarder overholdes. Store hjul sørger for enkel transport til bruksstedet. Takket være det innovative filterrensesystemet kan det store stjernefilter i støvklasse M rengjøres på en enkel og praktisk måte under drift. Oppsamligs- og filtertanker er laget av syrebestandig rustfritt stål, mens kabinettet er laget av holdbart stål.
Egenskaper og fordeler
Sertifisert for ATEX Sone 22.Eksplosjonssikker industristøvsuger for sikker støvsuging i ATEX Sone 22.
Støvklasse MKomplett enhet sertifisert i henhold til DIN EN 60335-2-69 for støvklasse M.
EC-turbin med lav slitasjeBørsteløs design for drift med minimal slitasje. Egnet for treskiftsdrift takket være en minimum levetid på 5000 timer.
Manuell "pull-and-clean" filterrengjøring.
- Filter rengjøres i ett enkelt trinn under drift.
- Slitesterk fjerning av støv ved hjelp av luftreversering.
Utstyrt med et stort stjernefilter.
- For sikker støvsuging av faste stoffer og støv opp til støvklasse M.
- Også egnet for store mengder støv.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|49,4 / 178
|Støvsuger (mBar/kPa)
|239 / 23,9
|Beholderkapasitet (l)
|40
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Nominell inngangseffekt (kW)
|1 x 1,2
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 70
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 40
|Lydnivå (dB)
|73
|Lengde på ledning (m)
|10
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|1,6
|Vekt uten tilbehør (kg)
|50
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|50,8
|Mål (L x B x H) (mm)
|645 x 655 x 1140
Utstyr
- Hovedfilter: Stjernefilter
- Tilbehør inkludert ved levering: nei
Videoer
Bruksområder
- Egnet for bruk i ATEX sone 22
- For små til store mengder med faste stoffer og støv i klasse M
- For de tøffeste bruksområdene, også egnet for oppsuging av klebrige materialer