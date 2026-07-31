IVM 40/12-1 M Z22 er en eksplosjonssikker industristøvsuger i mellomklassen som egner seg til generell oppsuging av små og middels store mengder med små og grove, faste stoffer i industrielle miljøer i ATEX sone 22. Den pålitelige, holdbare, kompakte og mobile maskinen arbeider i enfaset drift og brukes når omstendighetene krever at sikkerhetsstandarder overholdes. Store hjul sørger for enkel transport til bruksstedet. Takket være det innovative filterrensesystemet kan det store stjernefilter i støvklasse M rengjøres på en enkel og praktisk måte under drift. Oppsamligs- og filtertanker er laget av syrebestandig rustfritt stål, mens kabinettet er laget av holdbart stål.