Industristøvsuger IVM 40/12-1 M Z22

En mobil industristøvsuger med singelmotor, i mellomklassen, utstyrt med stjernefilter i støvklasse M og Ec-motor for støvsuging av små og grove, faste stoffer i hygienesensitive områder i sone 22.

IVM 40/12-1 M Z22 er en eksplosjonssikker industristøvsuger i mellomklassen som egner seg til generell oppsuging av små og middels store mengder med små og grove, faste stoffer i industrielle miljøer i ATEX sone 22. Den pålitelige, holdbare, kompakte og mobile maskinen arbeider i enfaset drift og brukes når omstendighetene krever at sikkerhetsstandarder overholdes. Store hjul sørger for enkel transport til bruksstedet. Takket være det innovative filterrensesystemet kan det store stjernefilter i støvklasse M rengjøres på en enkel og praktisk måte under drift. Oppsamligs- og filtertanker er laget av syrebestandig rustfritt stål, mens kabinettet er laget av holdbart stål.

Egenskaper og fordeler
Industristøvsuger IVM 40/12-1 M Z22: Sertifisert for ATEX Sone 22.
Sertifisert for ATEX Sone 22.
Eksplosjonssikker industristøvsuger for sikker støvsuging i ATEX Sone 22.
Industristøvsuger IVM 40/12-1 M Z22: Støvklasse M
Støvklasse M
Komplett enhet sertifisert i henhold til DIN EN 60335-2-69 for støvklasse M.
Industristøvsuger IVM 40/12-1 M Z22: EC-turbin med lav slitasje
EC-turbin med lav slitasje
Børsteløs design for drift med minimal slitasje. Egnet for treskiftsdrift takket være en minimum levetid på 5000 timer.
Manuell "pull-and-clean" filterrengjøring.
  • Filter rengjøres i ett enkelt trinn under drift.
  • Slitesterk fjerning av støv ved hjelp av luftreversering.
Utstyrt med et stort stjernefilter.
  • For sikker støvsuging av faste stoffer og støv opp til støvklasse M.
  • Også egnet for store mengder støv.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50 - 60
Luftmengde (l/s/m³/t) 49,4 / 178
Støvsuger (mBar/kPa) 239 / 23,9
Beholderkapasitet (l) 40
Beholdermateriale Rustfritt stål
Nominell inngangseffekt (kW) 1 x 1,2
Støvsugertype Elektrisk
Nominell diameter for kobling ID 70
Nominell diameter for tilbehør ID 40
Lydnivå (dB) 73
Lengde på ledning (m) 10
Støvklasse for hovedfilter M
Filterområde for hovedfilter (m²) 1,6
Vekt uten tilbehør (kg) 50
Vekt inkludert emballasje (kg) 50,8
Mål (L x B x H) (mm) 645 x 655 x 1140

Utstyr

  • Hovedfilter: Stjernefilter
  • Tilbehør inkludert ved levering: nei
Industristøvsuger IVM 40/12-1 M Z22
Industristøvsuger IVM 40/12-1 M Z22
Industristøvsuger IVM 40/12-1 M Z22
Industristøvsuger IVM 40/12-1 M Z22
Industristøvsuger IVM 40/12-1 M Z22
Industristøvsuger IVM 40/12-1 M Z22

Videoer

Bruksområder
  • Egnet for bruk i ATEX sone 22
  • For små til store mengder med faste stoffer og støv i klasse M
  • For de tøffeste bruksområdene, også egnet for oppsuging av klebrige materialer
Tilbehør