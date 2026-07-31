Industristøvsuger IVM 40/24-2 H ACD Lp
Tomotors industristøvsuger i mellomklassen IVM 40/24-2 H ACD Lp for fint og grovt fast materiale. Med Longopac® tømmingssystem for støvfri tømming.
Holdbar, robust, kompakt og mobil: Vår tomotors industristøvsuger IVM 40/24-2 H ACD Lp i mellomklassen for universell absorpsjon av fint og grovt fast materiale i industrielle miljøer. Den pålitelige maskinen fungerer i enfasedrift, og begge motorene kan styres individuelt. Stjernefilteret i støvklasse M kan rengjøres enkelt, komfortabelt og pålitelig med Pull and Clean filterrengjøringssystemet, uten at støvsugeren må slås av. I tillegg er maskinen utstyrt med et sertifisert H-filter og er sertifisert for støvklasse H. Maskinen imponerer med sitt Longopac®-tømmingssystem, som muliggjør støvfri avhending av sugeavfallet. Maskinens filtertank er laget av syrebestandig rustfritt stål, mens chassiset er laget av slitesterkt stål og har store hjul for enkel transport.
Egenskaper og fordeler
ACD – Applied for Combustible Dust / Anvendlig for brennbart støvFor sikker og økonomisk støvsuging av brennbart støv. Samsvarer med IEC 60335-2-69-standarden.
Støvklasse H.Hele enheten er sertifisert i henhold til DIN EN 60335-2-69 for støvklasse H.
Sikkert Longopac®-avfallssystemTrygt og helsevennlig arbeid takket være støvfri avhending.
To viftemotorer
- Høy sugekraft og robusthet.
Utstyrt med et stort stjernefilter.
- For sikker støvsuging av faste stoffer og støv opp til støvklasse M.
- Også egnet for store mengder støv.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|100 / 360
|Støvsuger (mBar/kPa)
|225 / 22,5
|Beholderkapasitet (l)
|40
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Nominell inngangseffekt (kW)
|2,3
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 70
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 50
|Lydnivå (dB)
|77
|Lengde på ledning (m)
|10
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|1,5
|Sekundær filterstøvklasse
|H
|Vekt uten tilbehør (kg)
|46,2
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|47
|Mål (L x B x H) (mm)
|680 x 655 x 1435
Utstyr
- Hovedfilter: Stjernefilter
- Sekundærfilter: Patronfilter
- Tilbehør inkludert ved levering: nei
Videoer
Bruksområder
- For opplukking av brennbare støvtyper
- For mindre mengder faste stoffer og støv.