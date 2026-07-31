Holdbar, robust, kompakt og mobil: Vår tomotors industristøvsuger IVM 40/24-2 H ACD Lp i mellomklassen for universell absorpsjon av fint og grovt fast materiale i industrielle miljøer. Den pålitelige maskinen fungerer i enfasedrift, og begge motorene kan styres individuelt. Stjernefilteret i støvklasse M kan rengjøres enkelt, komfortabelt og pålitelig med Pull and Clean filterrengjøringssystemet, uten at støvsugeren må slås av. I tillegg er maskinen utstyrt med et sertifisert H-filter og er sertifisert for støvklasse H. Maskinen imponerer med sitt Longopac®-tømmingssystem, som muliggjør støvfri avhending av sugeavfallet. Maskinens filtertank er laget av syrebestandig rustfritt stål, mens chassiset er laget av slitesterkt stål og har store hjul for enkel transport.