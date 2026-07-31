Industristøvsuger IVM 40/24-2 H ACD Lp

Tomotors industristøvsuger i mellomklassen IVM 40/24-2 H ACD Lp for fint og grovt fast materiale. Med Longopac® tømmingssystem for støvfri tømming.

Holdbar, robust, kompakt og mobil: Vår tomotors industristøvsuger IVM 40/24-2 H ACD Lp i mellomklassen for universell absorpsjon av fint og grovt fast materiale i industrielle miljøer. Den pålitelige maskinen fungerer i enfasedrift, og begge motorene kan styres individuelt. Stjernefilteret i støvklasse M kan rengjøres enkelt, komfortabelt og pålitelig med Pull and Clean filterrengjøringssystemet, uten at støvsugeren må slås av. I tillegg er maskinen utstyrt med et sertifisert H-filter og er sertifisert for støvklasse H. Maskinen imponerer med sitt Longopac®-tømmingssystem, som muliggjør støvfri avhending av sugeavfallet. Maskinens filtertank er laget av syrebestandig rustfritt stål, mens chassiset er laget av slitesterkt stål og har store hjul for enkel transport.

Egenskaper og fordeler
Industristøvsuger IVM 40/24-2 H ACD Lp: ACD – Applied for Combustible Dust / Anvendlig for brennbart støv
ACD – Applied for Combustible Dust / Anvendlig for brennbart støv
For sikker og økonomisk støvsuging av brennbart støv. Samsvarer med IEC 60335-2-69-standarden.
Industristøvsuger IVM 40/24-2 H ACD Lp: Støvklasse H.
Støvklasse H.
Hele enheten er sertifisert i henhold til DIN EN 60335-2-69 for støvklasse H.
Industristøvsuger IVM 40/24-2 H ACD Lp: Sikkert Longopac®-avfallssystem
Sikkert Longopac®-avfallssystem
Trygt og helsevennlig arbeid takket være støvfri avhending.
To viftemotorer
  • Høy sugekraft og robusthet.
Utstyrt med et stort stjernefilter.
  • For sikker støvsuging av faste stoffer og støv opp til støvklasse M.
  • Også egnet for store mengder støv.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50 - 60
Luftmengde (l/s/m³/t) 100 / 360
Støvsuger (mBar/kPa) 225 / 22,5
Beholderkapasitet (l) 40
Beholdermateriale Rustfritt stål
Nominell inngangseffekt (kW) 2,3
Støvsugertype Elektrisk
Nominell diameter for kobling ID 70
Nominell diameter for tilbehør ID 50
Lydnivå (dB) 77
Lengde på ledning (m) 10
Støvklasse for hovedfilter M
Filterområde for hovedfilter (m²) 1,5
Sekundær filterstøvklasse H
Vekt uten tilbehør (kg) 46,2
Vekt inkludert emballasje (kg) 47
Mål (L x B x H) (mm) 680 x 655 x 1435

Utstyr

  • Hovedfilter: Stjernefilter
  • Sekundærfilter: Patronfilter
  • Tilbehør inkludert ved levering: nei
Industristøvsuger IVM 40/24-2 H ACD Lp
Industristøvsuger IVM 40/24-2 H ACD Lp
Industristøvsuger IVM 40/24-2 H ACD Lp
Industristøvsuger IVM 40/24-2 H ACD Lp
Industristøvsuger IVM 40/24-2 H ACD Lp

Videoer

Bruksområder
  • For opplukking av brennbare støvtyper
  • For mindre mengder faste stoffer og støv.
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