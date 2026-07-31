Industristøvsuger IVM 40/24-2 M ACD Lp Set

IVM 40/24-2 M ACD Lp Set industristøvsuger med dobbel motor i mellomklassen, inkludert tilbehør, for fine og grove partikler. Med Longopac® tømmingssystem for støvfri tømming.

Holdbar, robust, kompakt og mobil: Vår industristøvsuger IVM 40/24-2 ACD Lp Set i mellomklassen med to motorer for universell støvsuging av fint og grovt fast materiale i industrielle miljøer. Den pålitelige maskinen fungerer i enfasedrift, og begge motorene kan styres individuelt. Stjernefilteret i støvklasse M kan rengjøres enkelt, komfortabelt og pålitelig med Pull and Clean filterrengjøringssystemet, uten at støvsugeren må slås av. Maskinen imponerer med Longopac®-tømmingssystemet, som muliggjør støvfri avhending av sugeavfallet. Maskinens filtertank er laget av syrebestandig rustfritt stål, mens chassiset er laget av slitesterkt stål og har store hjul for enkel transport.

Egenskaper og fordeler
Industristøvsuger IVM 40/24-2 M ACD Lp Set: ACD – Applied for Combustible Dust / Anvendlig for brennbart støv
ACD – Applied for Combustible Dust / Anvendlig for brennbart støv
For sikker og økonomisk støvsuging av brennbart støv. Samsvarer med IEC 60335-2-69-standarden.
Industristøvsuger IVM 40/24-2 M ACD Lp Set: Støvklasse M
Støvklasse M
Komplett enhet sertifisert i henhold til DIN EN 60335-2-69 for støvklasse M.
Industristøvsuger IVM 40/24-2 M ACD Lp Set: Sikkert Longopac®-avfallssystem
Sikkert Longopac®-avfallssystem
Trygt og helsevennlig arbeid takket være støvfri avhending.
To viftemotorer
  • Høy sugekraft og robusthet.
Utstyrt med et stort stjernefilter.
  • For sikker støvsuging av faste stoffer og støv opp til støvklasse M.
  • Også egnet for store mengder støv.
Spesifikasjoner

Teknisk data

Antall faser (Fase/~) 1
Spenning (V) 220 - 240
Frekvens (Hz) 50 - 60
Luftmengde (l/s/m³/t) 100 / 360
Støvsuger (mBar/kPa) 225 / 22,5
Beholderkapasitet (l) 40
Beholdermateriale Rustfritt stål
Nominell inngangseffekt (kW) 2,3
Støvsugertype Elektrisk
Nominell diameter for kobling ID 70
Nominell diameter for tilbehør ID 50
Lydnivå (dB) 77
Lengde på ledning (m) 10
Støvklasse for hovedfilter M
Filterområde for hovedfilter (m²) 1,5
Vekt uten tilbehør (kg) 47
Vekt inkludert emballasje (kg) 49,5
Mål (L x B x H) (mm) 680 x 655 x 1435

Utstyr

  • Hovedfilter: Stjernefilter
  • Tilbehør inkludert ved levering: ja
Industristøvsuger IVM 40/24-2 M ACD Lp Set
Industristøvsuger IVM 40/24-2 M ACD Lp Set
Industristøvsuger IVM 40/24-2 M ACD Lp Set
Industristøvsuger IVM 40/24-2 M ACD Lp Set
Industristøvsuger IVM 40/24-2 M ACD Lp Set

Videoer

Bruksområder
  • For mindre mengder faste stoffer og støv.
  • For opplukking av brennbare støvtyper
Tilbehør