Industristøvsuger IVM 40/24-2 M ACD Lp Set
IVM 40/24-2 M ACD Lp Set industristøvsuger med dobbel motor i mellomklassen, inkludert tilbehør, for fine og grove partikler. Med Longopac® tømmingssystem for støvfri tømming.
Holdbar, robust, kompakt og mobil: Vår industristøvsuger IVM 40/24-2 ACD Lp Set i mellomklassen med to motorer for universell støvsuging av fint og grovt fast materiale i industrielle miljøer. Den pålitelige maskinen fungerer i enfasedrift, og begge motorene kan styres individuelt. Stjernefilteret i støvklasse M kan rengjøres enkelt, komfortabelt og pålitelig med Pull and Clean filterrengjøringssystemet, uten at støvsugeren må slås av. Maskinen imponerer med Longopac®-tømmingssystemet, som muliggjør støvfri avhending av sugeavfallet. Maskinens filtertank er laget av syrebestandig rustfritt stål, mens chassiset er laget av slitesterkt stål og har store hjul for enkel transport.
Egenskaper og fordeler
ACD – Applied for Combustible Dust / Anvendlig for brennbart støvFor sikker og økonomisk støvsuging av brennbart støv. Samsvarer med IEC 60335-2-69-standarden.
Støvklasse MKomplett enhet sertifisert i henhold til DIN EN 60335-2-69 for støvklasse M.
Sikkert Longopac®-avfallssystemTrygt og helsevennlig arbeid takket være støvfri avhending.
To viftemotorer
- Høy sugekraft og robusthet.
Utstyrt med et stort stjernefilter.
- For sikker støvsuging av faste stoffer og støv opp til støvklasse M.
- Også egnet for store mengder støv.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|100 / 360
|Støvsuger (mBar/kPa)
|225 / 22,5
|Beholderkapasitet (l)
|40
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Nominell inngangseffekt (kW)
|2,3
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 70
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 50
|Lydnivå (dB)
|77
|Lengde på ledning (m)
|10
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|1,5
|Vekt uten tilbehør (kg)
|47
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|49,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|680 x 655 x 1435
Utstyr
- Hovedfilter: Stjernefilter
- Tilbehør inkludert ved levering: ja
Videoer
Bruksområder
- For mindre mengder faste stoffer og støv.
- For opplukking av brennbare støvtyper