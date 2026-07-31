Holdbar, robust, kompakt og mobil: Vår industristøvsuger IVM 40/24-2 ACD Lp Set i mellomklassen med to motorer for universell støvsuging av fint og grovt fast materiale i industrielle miljøer. Den pålitelige maskinen fungerer i enfasedrift, og begge motorene kan styres individuelt. Stjernefilteret i støvklasse M kan rengjøres enkelt, komfortabelt og pålitelig med Pull and Clean filterrengjøringssystemet, uten at støvsugeren må slås av. Maskinen imponerer med Longopac®-tømmingssystemet, som muliggjør støvfri avhending av sugeavfallet. Maskinens filtertank er laget av syrebestandig rustfritt stål, mens chassiset er laget av slitesterkt stål og har store hjul for enkel transport.