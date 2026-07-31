Holdbar, robust, kompakt, mobil: Vår IVM 40/24-2 M ACD Set industristøvsuger i mellomklassen med to motorer for universell støvsuging av fine og grove brennbare stoffer utenfor ATEX-soner. Den pålitelige maskinen fungerer i enfasedrift, og begge motorene kan styres individuelt. Det store, sertifiserte PTFE-stjernefilteret i støvklasse M kan rengjøres enkelt, praktisk og pålitelig med Pull and Clean filterrengjøringssystemet uten at støvsugeren må slås av. Industristøvsugerens filter og oppsamlingstanker er laget av syrebestandig rustfritt stål, mens chassiset er laget av slitesterkt stål og har store hjul for enkel transport.