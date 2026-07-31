Industristøvsuger IVM 40/24-2 M ACD Set
Den mobile industristøvsugeren IVM 40/24-2 M ACD Set med dobbel motor og tilbehør i mellomklassen imponerer når det gjelder å suge opp fint og grovt brennbart støv.
Holdbar, robust, kompakt, mobil: Vår IVM 40/24-2 M ACD Set industristøvsuger i mellomklassen med to motorer for universell støvsuging av fine og grove brennbare stoffer utenfor ATEX-soner. Den pålitelige maskinen fungerer i enfasedrift, og begge motorene kan styres individuelt. Det store, sertifiserte PTFE-stjernefilteret i støvklasse M kan rengjøres enkelt, praktisk og pålitelig med Pull and Clean filterrengjøringssystemet uten at støvsugeren må slås av. Industristøvsugerens filter og oppsamlingstanker er laget av syrebestandig rustfritt stål, mens chassiset er laget av slitesterkt stål og har store hjul for enkel transport.
Egenskaper og fordeler
ACD – Applied for Combustible Dust / Anvendlig for brennbart støvFor sikker og økonomisk støvsuging av brennbart støv. Samsvarer med IEC 60335-2-69-standarden.
Støvklasse MKomplett enhet sertifisert i henhold til DIN EN 60335-2-69 for støvklasse M.
Manuell "pull-and-clean" filterrengjøring.Filter rengjøres i ett enkelt trinn under drift. Slitesterk fjerning av støv ved hjelp av luftreversering.
Utstyrt med to viftemotorer.
- For kraftig sugekraft og optimal rengjøringsytelse.
- Vifter kan slås på separat for individuell sugekraft etter behov.
Utstyrt med et stort stjernefilter.
- For sikker støvsuging av faste stoffer og støv opp til støvklasse M.
- Også egnet for store mengder støv.
Spesifikasjoner
Teknisk data
|Antall faser (Fase/~)
|1
|Spenning (V)
|220 - 240
|Frekvens (Hz)
|50 - 60
|Luftmengde (l/s/m³/t)
|100 / 360
|Støvsuger (mBar/kPa)
|225 / 22,5
|Beholderkapasitet (l)
|40
|Beholdermateriale
|Rustfritt stål
|Nominell inngangseffekt (kW)
|2,3
|Støvsugertype
|Elektrisk
|Nominell diameter for kobling
|ID 70
|Nominell diameter for tilbehør
|ID 50
|Lydnivå (dB)
|77
|Lengde på ledning (m)
|10
|Støvklasse for hovedfilter
|M
|Filterområde for hovedfilter (m²)
|1,5
|Farge
|Sølv
|Vekt uten tilbehør (kg)
|34,5
|Vekt inkludert emballasje (kg)
|35,6
|Mål (L x B x H) (mm)
|645 x 655 x 1157
Utstyr
- Hovedfilter: Stjernefilter
- Tilbehør inkludert ved levering: ja
Videoer
Bruksområder
- For opplukking av brennbare støvtyper